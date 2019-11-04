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Автор Владан Джурич

Куда пропали футбольные арбитры? Почему не судят Николаев, Галимов, Федотов, Левников, Москалев...

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В российском футболе постоянно ведутся разговоры о нехватке арбитров. Выбор судьи проходит очень напряженно при каждом туре в чемпионате страны. Эксперты проанализировали последние статистические данные и предложили возможные причины дефицита арбитров.

Российская футбольная лига не в первый раз испытывает сложности с выбором рефери, хотя свободные для работы кандидаты всегда есть. На недавнем собрании судейского комитета был утвержден список рефери, которые будут обслуживать чемпионат. Всего в список вошли 24 человека.

Примечательно, что из новых вступивших в список рефери только Роман Галимов имеет опыт работы с премьер-лигой. К сожалению, даже опытный арбитр не может провести сейчас матч. Последняя работа Галимова была сделана еще в прошлом году.

Пресса направила множество вопросов к арбитру и главе департамента судейства. В ответ издания не получили ответов. Как оказалось, руководство ДСИ не разрешило Галимову проводить матчи. В конце апреля арбитр уже не работал. Для возврата в строй придется потратить несколько месяцев.

Еще один арбитр Алексей Николаев — рекордсмен по количеству проведенных матчей в российской премьер-лиге. Последняя работа рефери была проведена весной прошлого года. Только в конце лета Николаев получил возможность работать на матче в первом дивизионе. В премьер-лиге арбитр провел несколько домашних матчей ЦСКА, но в качестве резервного рефери.

Эксперты не надеются, что известный арбитр вернется в строй. Главная причина — провал тестов по физической подготовке.

Игорь Федотов, по мнению экспертов, также мог бы сейчас работать в качестве рефери. У бывшего арбитра уже имеется более 60 проведенных матчей в премьер-лиге. Однако Федотов предпочитает выступать на телевидении в качестве эксперта и оценивать своих коллег.

Точка в карьере Федотова была поставлена после ошибочного решения в матче "Химки" — "Армавир". Тогда арбитр удалил игрока после исполнения пенальти.

Еще один арбитр — Кирилл Левников, имеющий на счету более 70ти проведенных матчей в премьер-лиге. Тогда рефери понес наказание за отсутствие пенальти и невынесенное игроку предупреждение.

Молодого рефери Владимира Москалева отстранили от судейства после того, как он ошибочно назначил гол "Спартака" в ворота "Сочи". В том же матче арбитр отказался назначить пенальти.

Все перечисленные рефери шли в гору, обслуживая матчи премьер-лиги. Такая работа действительно трудно дается и требует высочайшего профессионализма, но точного объяснения отсутствия арбитров нет. При этом департамент судейства не дает никаких шансов на возвращение того же Галимова и Николаева.

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