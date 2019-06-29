Польза и вред протеиновых коктейлей

Сегодня протеиновые коктейли становятся все более популярными среди тех, кто стремится улучшить свое здоровье и физические показатели. Эти коктейли создаются путем сочетания протеинового порошка с предпочтительной жидкостью или тщательно обработанными дополнительными ингредиентами. Но какие преимущества действительно дают протеиновые коктейли? Давайте разбираться!



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Преимущества протеиновых коктейлей

Традиционно эти напитки потребляют культуристы и спортсмены после тренировки, чтобы облегчить восстановление и рост мышечной ткани. Как правило, эти напитки употребляются в качестве дополнения к основной диете. Их основные преимущества заключаются в том, что они эффективно утоляют голод, а также обеспечивают организм необходимыми питательными веществами без лишних калорий.

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Роль протеиновых коктейлей в диете

Когда люди используют протеиновые коктейли, есть две основные диетические роли. Для тех, кто стремится похудеть, коктейли должны выступать в качестве замены пищи, а не дополнительного компонента. Кроме того, те, кто стремится похудеть, должны убедиться, что их напиток содержит более 50% белка. Это очень важно, так как напитки, которые поставляют больше углеводов, чем белка, на самом деле могут способствовать увеличению веса.

Те, кто намерен использовать коктейли, чтобы набрать вес, должны употреблять их в качестве дополнения к основной диете. Эти напитки должны сочетаться с полноценной и сбалансированной диетой для оптимальной эффективности.

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Различные виды белка

Сывороточный протеин

Порошок сывороточного белка является наиболее распространенным типом. Это сравнительно недорогой, но эффективный и широкодоступный молочный белок, которому отдают предпочтение многие спортсмены.

Белок конопли

Белок конопли достаточно часто встречается в органических формах и является идеальным вариантом для тех, кто не употребляет животные белки и думает об экологии.

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Казеиновый белок

Казеин расщепляется медленнее, чем некоторые другие типы белков, поэтому это отличный выбор для людей, которые хотят выпить коктейль прямо перед сном.

Соевый протеин

Соевый белок считается идеальным решением для веганов и вегетарианцев, которые стремятся набрать мышечную массу и не хотят употреблять животный белок.

Получение белка от коктейля

Многие с сомнением относятся к такому спортивному питанию, как протеиновые коктейли, предпочитая получать белок из более привычных продуктов, таких как мясо, рыба. Яйца и бобовые. Однако основное преимущество протеиновых коктейлей заключается в том, что они обеспечивают организм большим количеством белка с меньшим количеством калорий, что полезно для потери веса.