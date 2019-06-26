Мир Политика Экономика Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Спорт
Одиночные виды Командные виды История
Автор Диана Гаврилова

Что такое креатин?

Спорт print

 Креатин - химическое вещество, которые питает наши мышцы, когда они нуждаются в сильном приливе энергии, но уже сожгли запасы АТФ, основного источника энергии в организме. Он был обнаружен в 1832 году в говядине и с тех пор постоянно изучался. С 1990-х годов креатин стал одним из самых популярных средств повышения производительности, используемых спортсменами. 


креатин - добавка и вещество. Как принимать креатин, в каких дозировках и для чего он нужен

В отличие от многих других веществ, улучшающих работоспособность, использование креатина разрешено в соответствии с правилами Международного олимпийского комитета, а также Национальной университетской спортивной ассоциации. 

Тело производит около половины креатина, в котором оно нуждается. Другая половина поступает из продуктов питания, особенно мяса и рыбы, что означает, что вегетарианцы часто имеют более низкий уровень креатина, чем люди, которые едят мясо.

Большая часть креатина в организме хранится в скелетных мышцах, которыми вы управляете, чтобы двигать своим телом. Остальной креатин хранится в сердце, мозге и других тканях.

Креатин особенно важен для выполнения сложных, активных и резких движений, такие как те, которые необходимы для прыжков в высоту или тяжелой атлетики. По этой причине креатиновые добавки наиболее популярны среди мужчин, занимающихся спортом, которые требуют быстрых всплесков энергии. Это спринт, футбол, подъем тяжестей, тяжелая атлетика.

Для чего используется креатин?

Креатиновые добавки широко доступны в специализированных магазинах и супермаркетах, а также у онлайн-продавцов. Креатин может продаваться в таблетках и капсулах или в виде энергетических напитков, порошков или жидкостей. Креатин часто добавляется в спортивные напитки, потому что некоторые исследования показывают, что он лучше усваивается в сочетании с углеводами.

Помимо спортивных результатов, врачи решили изучить другие преимущества креатина и начали экспериментировать с креатином для лечения различных заболеваний. Креатин используется для лечения состояния, которое называется атрофия Гирате, которое влияет на глаза. Он использовался, чтобы помочь людям с болезнью Паркинсона, болезнью Хантингтона и некоторыми типами мышечной дистрофии. Креатин также тестируется при лечении БАС (бокового амиотрофического склероза), также известного как болезнь Лу Герига, и синдрома Макардла при генетическом заболевании.

Креатиновые добавки иногда рекламируются как средство лечения биполярного расстройства  и депрессии. Некоторые утверждают, что креатин может помочь при ревматоидном артрите и ХОБЛ (хронической обструктивной болезни легких).

Креатин также может играть роль в здоровье сердца. Креатиновые добавки были изучены как способ улучшить силу сердечной мышцы, массу тела и выносливость у пациентов, которые переживают сердечную недостаточность. Креатин может помочь снизить уровень холестерина, снизить уровень триглицеридов (жиров, циркулирующих в крови) и снизить уровень гомоцистеина, который связан с проблемами с сердцем и инсультом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы спорт креатин
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости спорта
Что такое креатин?
Психотерапия
Как спасти себя от выгорания?
Недвижимость
Джефф Безос ремонтирует самый большой дом в Вашингтоне, округ Колумбия
Новости Все >
Владимирский губернатор объяснил призыв чиновницы рожать, а не учиться
Футбольный "Арарат" вернулся в Россию и заявился в ПФЛ
Более 130 кандидатов выдвинулись на выборы глав регионов
Буффон согласился быть резервным вратарем "Ювентуса"
Кандидат в депутаты от партии Зеленского допустил в резюме 20 ошибок
Зюганов назвал свои отношения с Путиным нормальными и рабочими
Президент ЮАР подтвердил планы по изъятию земель у белых фермеров
"СР" предлагает расширить контроль за расходами чиновников
Глава минпромторга объяснил свои расходы на командировки
Сигарета и проводка названы вероятными причинами пожара в Нотр-Даме
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
Столкновение истребителей над Германией попало на видео

Во время учений в Германии столкнулись два истребителя. Оба пилота успели катапультироваться, однако выжить удалось только одному.

Столкновение истребителей над Германией попало на видео
Нашествие крыс вынудило Елизавету II покинуть Букингемский дворец
Новости Европы
Нашествие крыс вынудило Елизавету II покинуть Букингемский дворец
Экономика
Bank of America: Трамп может девальвировать доллар
Власть
Отставка Евкурова: официальные и негласные причины и последствия
Мир. Новости мира
ПАСЕ и Россия. Какие отношения ждут нас?

Если кто-то думает, что ПАСЕ обсуждает вопрос о возвращении России из-за того, что там пересмотрели свои взгляды на нее, то он жестко ошибается.

ПАСЕ и Россия. Какие отношения ждут нас?
Эксперт: политический кризис дорого обойдется Грузии
Новости Грузии
Эксперт: политический кризис дорого обойдется Грузии
Новости Екатеринбурга
В уральский поселок из-за угрозы беспорядков на межнациональной почве отправлен ОМОН
Власть
Россия снова перед выбором: революция или эволюция
Власть
Жириновский призвал власти освободить россиян от коммунальных платежей хотя бы до конца года

Жириновский заявил, что россияне много переплачивают за услуги ЖКХ и что в ЛДПР есть группа экспертов, готовая предоставить достоверные доказательства этого.

Жириновский призвал власти освободить россиян от коммунальных платежей хотя бы до конца года
Из-за пенсионной реформы у "ЕР" никаких перспектив нет - депутат Нилов
Партии
Из-за пенсионной реформы у "ЕР" никаких перспектив нет - депутат Нилов
Общество
Бюджетные места в вузах будут сокращены - доклад правительства
Происшествия
В Нью-Йорке убили служившую в ВВС США уроженку России и двух ее детей
Любовь Степушова Гибель Грузии: уроки для современной России Любовь Степушова Игорь Буккер Мир окажется в руках шестипалых? Игорь Буккер Брунгильда Рабиновитц "Перикола": актуальная политика в оперетте XVIII века Брунгильда Рабиновитц
Комментарии
Гибель Грузии: уроки для современной России
Возвращение России в ПАСЕ ничего не изменит. Тогда зачем?
Опрос: 36% россиян считают, что СССР не был готов к войне
Путин подарил Зюганову на день рождения материалы съезда КПСС
Украина празднует поражение нацистской идеологии в Киеве
Российский гидролог: Крымский мост вредит экологии
Российский гидролог: Крымский мост вредит экологии
В ФСБ заявили о предотвращении теракта в Саратове
Гибель Грузии: уроки для современной России
Тайное назначение муниципальных выборов выявили в пяти округах Петербурга
Гибель Грузии: уроки для современной России
Гибель Грузии: уроки для современной России
Путин призвал региональные власти своевременно реагировать на проблемы людей
Российский гидролог предложил разобрать Крымский мост ради экологии
Российский гидролог предложил разобрать Крымский мост ради экологии
Трамп пообещал, что возможная война с Ираном "не займет много времени"
Специалист РАН: вода на мелководье Байкала загрязнена и непригодна для питья
Российский гидролог предложил разобрать Крымский мост ради экологии
Путин подарил Зюганову на день рождения материалы съезда КПСС
Жириновский предложил переименовать Петербург в Петроград
Жириновский предложил переименовать Петербург в Петроград
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ