Что такое креатин?

Креатин - химическое вещество, которые питает наши мышцы, когда они нуждаются в сильном приливе энергии, но уже сожгли запасы АТФ, основного источника энергии в организме. Он был обнаружен в 1832 году в говядине и с тех пор постоянно изучался. С 1990-х годов креатин стал одним из самых популярных средств повышения производительности, используемых спортсменами.



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В отличие от многих других веществ, улучшающих работоспособность, использование креатина разрешено в соответствии с правилами Международного олимпийского комитета, а также Национальной университетской спортивной ассоциации.

Тело производит около половины креатина, в котором оно нуждается. Другая половина поступает из продуктов питания, особенно мяса и рыбы, что означает, что вегетарианцы часто имеют более низкий уровень креатина, чем люди, которые едят мясо.

Большая часть креатина в организме хранится в скелетных мышцах, которыми вы управляете, чтобы двигать своим телом. Остальной креатин хранится в сердце, мозге и других тканях.

Креатин особенно важен для выполнения сложных, активных и резких движений, такие как те, которые необходимы для прыжков в высоту или тяжелой атлетики. По этой причине креатиновые добавки наиболее популярны среди мужчин, занимающихся спортом, которые требуют быстрых всплесков энергии. Это спринт, футбол, подъем тяжестей, тяжелая атлетика.

Для чего используется креатин?

Креатиновые добавки широко доступны в специализированных магазинах и супермаркетах, а также у онлайн-продавцов. Креатин может продаваться в таблетках и капсулах или в виде энергетических напитков, порошков или жидкостей. Креатин часто добавляется в спортивные напитки, потому что некоторые исследования показывают, что он лучше усваивается в сочетании с углеводами.

Помимо спортивных результатов, врачи решили изучить другие преимущества креатина и начали экспериментировать с креатином для лечения различных заболеваний. Креатин используется для лечения состояния, которое называется атрофия Гирате, которое влияет на глаза. Он использовался, чтобы помочь людям с болезнью Паркинсона, болезнью Хантингтона и некоторыми типами мышечной дистрофии. Креатин также тестируется при лечении БАС (бокового амиотрофического склероза), также известного как болезнь Лу Герига, и синдрома Макардла при генетическом заболевании.

Креатиновые добавки иногда рекламируются как средство лечения биполярного расстройства и депрессии. Некоторые утверждают, что креатин может помочь при ревматоидном артрите и ХОБЛ (хронической обструктивной болезни легких).

Креатин также может играть роль в здоровье сердца. Креатиновые добавки были изучены как способ улучшить силу сердечной мышцы, массу тела и выносливость у пациентов, которые переживают сердечную недостаточность. Креатин может помочь снизить уровень холестерина, снизить уровень триглицеридов (жиров, циркулирующих в крови) и снизить уровень гомоцистеина, который связан с проблемами с сердцем и инсультом.