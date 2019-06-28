Бальные танцы как вид спорта

В настоящее время полноценное название данного вида деятельности — спортивные бальные танцы. Некогда они считались чем-то, связанным непосредственно с искусством, а сегодня входят в программу Олимпийских игр. Бальные танцы — полноценный вид спорта, он требует невероятной выносливости, силы, физической активности и полной самоотдачи для достижения результатов. В спортивных бальных танцах есть своя система, иерархия и правила, и в этой статье мы хотим подробнее рассказать об этом красивом и зрелищном олимпийском виде спорта.



В Москве завершается первенство России по танцевальному спорту / Новости от 31.03.2019 12:34

История бальных танцев

Бальные танцы являются дисциплиной, включающей в себя совокупность самых разных по стилю, характеру исполнения и сложности танцев.

Термин "бальные танцы" начал появляться еще в средневековье в европейских странах, но затем претерпел существенные изменения. Современные бальные танцы появились в Англии в конце восемнадцатого века. В те времена подобное времяпрепровождение считалось доступным лишь для элиты, танцы исполнялись преимущественно во время балов. Спустя какое-то время танцы увлекли практически все слои населения. При этом именно низшие слои населения привнесли в культуру бальных танцев латиноамериканские и африканские танцы, смешав их с европейской основой.

Первые соревнования по бальным танцам начали проводиться в двадцатых годах двадцатого века. А в тысяча девятьсот девяносто седьмом году бальные танцы были признаны как самостоятельный вид спорта.

Виды танцев и их особенности

Как уже говорилось, танцы бывают самые различные. В целом их делят на две большие группы: классические танцы, те, что когда-то появились в Европе, и латиноамериканские, заимствованные из культуры других народов. В каждой группе находятся пять танцевальных программ, традиционно исполняемых на соревнованиях.

К классическим танцам относятся медленный вальс, венский вальс, квикстеп (или же быстрый фокстрот), танго и медленный фокстрот. Согласно правилам, все танцы этой группы исполняются парой в строго определенной позиции, которую нельзя разрывать: одна рука партнера лежит на талии партнерши, другая держит руку девушки, в то время как вторая рука партнерши лежит на плече партнера. Существуют также особые правила касательном внешнего вида пары: девушка должна носить длинное платье в пол, желательно полностью закрытое, партнер же выступает в классическом костюме.

Латиноамериканские танцы лишены столь сковывающей позы. В их состав входят румба, самба, ча-ча-ча, джайв и пасодобль. Платье партнерши для латиноамериканской программы также меняется, становясь более коротким и открытым, а партнер надевает другой костюм.