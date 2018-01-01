Между вспышками немотивированного насилия в школах и жестокими компьютерными играми связи нет. По мнению ученых, настоящие причины трагедий — окружающая социальная среда, наследственность, нищета и неравенство.
Исследователи из Техасского международного университета обратили внимание на то, что самые громкие преступления, происходившие в школах и студенческих кампусах, никак не связаны с игроманией.
Профессор Кристофер Фергюсон всесторонне изучил понятие "моральной паники" в том его значении, которое используют для связи немотивированной агрессии и компьютерных игр. В результате он пришел к выводу, что существование такой связи преимущественно надумано.
"Политики, СМИ и социологи имеют свои причины потворствовать истерической вере в опасность компьютерных игр, содержащих насилие. Настоящие причины трагедий — окружающая социальная среда, наследственность, нищета и неравенство — слишком сложные и противоречивые проблемы. Проще найти пугало в компьютерных играх и начать "борьбу" с преступностью в них", — утверждает профессор Фергюсон.
В отличие от своих оппонентов, ученые отлично знают тот материал, с которым им приходится работать. Среди них есть не только просто любители игр, но и профессиональные участники киберспортивных соревнований. Чего нельзя сказать о борцах с играми. Подавляющее большинство критиков старше 35 лет и слишком часто с уверенностью говорят о том, что ни разу не видели. При этом они постоянно демонстрируют свою некомпетентность, но ничуть того не смущаются.
В качестве примера Фергюсон приводит забавный инцидент, когда писатель и психолог Купер Лоуренс раскритиковала игру "Mass Effect". Выступая в популярном телешоу, дама (знающая лишь название игры) сделала вывод, что речь идет о симуляторе мужчины, ищущего эротических приключений. Фергюсон предупреждает о недопустимости "навешивания ярлыков" без капитального знания проблемы.
"Перестрелки в школах, хотя и случаются редко, однако не могут расцениваться иначе, как симптомы серьезной социальной проблемы. Для того чтобы добиться прогресса в изучении этого феномена, мы должны сократить насилие на телевидении, в кино и играх. Только тогда мы сможем лучше различить реальные причины подобных инцидентов", — считает Фергюсон.
Как уже писала "Правда.Ру", профессор Лоренс Стейнберг из университета Темпл в Филадельфии пришел к выводу, что подростковая агрессия имеет биологические корни. С детства мальчики играют в войну, а девочки — в куклы. Но когда дети вырастают, почти все женщины получают возможность "поиграть в куклы" в собственной семье, с мужем и детьми.
Читайте также: Игромания излечима
Игроманию будут пресекать в зародыше?
Ученые оправдали компьютерные игры
Военными же становятся далеко не все мужчины. Однако потребность в реализации защитных инстинктов, заложенных самой природой, у них не уменьшается. На подсознательном уровне мужчина стремится защищать свою честь и семью, конкурируя с другими "самцами". И стремление это реализуется в так называемой виртуальной действительности.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!
Украина сообщила, что может нанести ракетные удары по Крымскому мосту.
Украина сообщила, что может нанести ракетные удары по Крымскому мосту.
Украина сообщила, что может нанести ракетные удары по Крымскому мосту.
Мистерия воплощения Богочеловека Иисуса от Девы Марии в загоне для скота каждый год сверкает для нас подобно рождению Сверхновой. В этом празднике в один многоцветный, искрящийся клубок сошлось непостижимое шествие Рождественской звезды, пение ангелов, добрые образы простецов-пастухов и по-восточному сказочные фигуры волхвов, пришедших поклониться младенцу Христу.