Компьютерные игры не делают людей преступниками

Между вспышками немотивированного насилия в школах и жестокими компьютерными играми связи нет. По мнению ученых, настоящие причины трагедий — окружающая социальная среда, наследственность, нищета и неравенство.

Исследователи из Техасского международного университета обратили внимание на то, что самые громкие преступления, происходившие в школах и студенческих кампусах, никак не связаны с игроманией.

Профессор Кристофер Фергюсон всесторонне изучил понятие "моральной паники" в том его значении, которое используют для связи немотивированной агрессии и компьютерных игр. В результате он пришел к выводу, что существование такой связи преимущественно надумано.

"Политики, СМИ и социологи имеют свои причины потворствовать истерической вере в опасность компьютерных игр, содержащих насилие. Настоящие причины трагедий — окружающая социальная среда, наследственность, нищета и неравенство — слишком сложные и противоречивые проблемы. Проще найти пугало в компьютерных играх и начать "борьбу" с преступностью в них", — утверждает профессор Фергюсон.

В отличие от своих оппонентов, ученые отлично знают тот материал, с которым им приходится работать. Среди них есть не только просто любители игр, но и профессиональные участники киберспортивных соревнований. Чего нельзя сказать о борцах с играми. Подавляющее большинство критиков старше 35 лет и слишком часто с уверенностью говорят о том, что ни разу не видели. При этом они постоянно демонстрируют свою некомпетентность, но ничуть того не смущаются.

В качестве примера Фергюсон приводит забавный инцидент, когда писатель и психолог Купер Лоуренс раскритиковала игру "Mass Effect". Выступая в популярном телешоу, дама (знающая лишь название игры) сделала вывод, что речь идет о симуляторе мужчины, ищущего эротических приключений. Фергюсон предупреждает о недопустимости "навешивания ярлыков" без капитального знания проблемы.

"Перестрелки в школах, хотя и случаются редко, однако не могут расцениваться иначе, как симптомы серьезной социальной проблемы. Для того чтобы добиться прогресса в изучении этого феномена, мы должны сократить насилие на телевидении, в кино и играх. Только тогда мы сможем лучше различить реальные причины подобных инцидентов", — считает Фергюсон.

Как уже писала "Правда.Ру", профессор Лоренс Стейнберг из университета Темпл в Филадельфии пришел к выводу, что подростковая агрессия имеет биологические корни. С детства мальчики играют в войну, а девочки — в куклы. Но когда дети вырастают, почти все женщины получают возможность "поиграть в куклы" в собственной семье, с мужем и детьми.

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Военными же становятся далеко не все мужчины. Однако потребность в реализации защитных инстинктов, заложенных самой природой, у них не уменьшается. На подсознательном уровне мужчина стремится защищать свою честь и семью, конкурируя с другими "самцами". И стремление это реализуется в так называемой виртуальной действительности.