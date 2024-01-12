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Антон Бекетов
Как получить компенсацию за отсутствие отопления

Юрист порекомендовал обращаться в суд за компенсацией при отсутствии отопления

3:25
Общество » Семья » Кошелек

В новогодние каникулы сразу в нескольких областях России произошли аварии в котельных. По всей стране идут ремонтные работы. Так, сегодня, 12 января мэр Краснодара пообещал устранить аварию отопления в Прикубанском округе к вечеру. Прокуратура берет на контроль подобные ситуации.

Юрист порекомендовал обращаться в суд за компенсацией при отсутствии отопления
Фото: "Filing Taxes - 1040 Form" by Philip Taylor PT is licensed under CC BY 2.0.

Могут ли оставшиеся без отопления люди получить компенсацию, как правильно жильцам защитить свои интересы и что нужно учитывать при обращении в суд, Pravda.Ru рассказал руководитель практики разрешения споров в сфере ЖКХ Сергей Сергеев.

— Сергей Сергеевич, есть ли у жильцов, которые в холода мёрзли в квартирах из-за отсутствия отопления, возможность подать иск против управляющей компании или теплоснабжающей организации? На какие суммы компенсаций они могут рассчитывать, основываясь на прецеденте?

— У нас отопление — это коммунальная услуга, которая предоставляется потребителю возмездно, то есть за плату. К сожалению, отказаться от предоставления такой услуги достаточно сложно, собственники вынуждены её оплачивать, даже если не проживают в квартире. Потребовать компенсации просто за факт того, что вам не предоставили эту услугу и у вас не было отопления, вы, с точки зрения закона, не можете.

Закон предоставляет только возможность эту услугу не оплачивать, то есть снизить её стоимость вплоть до полного освобождения. Жители, у которых сейчас в январе порядка пяти-семи дней не было отопления, могут по формуле, предусмотренной законом, полностью освободиться от оплаты за этот ресурс на те самые пять-семь дней.

Что касается морального ущерба, то взыскать деньги можно не за сам факт отсутствия отопления, а за ущерб, который возник в связи с этим.

То есть, допустим, не было отопления, разморозились батареи, произошёл залив, потом отопление включили и залило всех соседей, налицо ущерб. Его можно оценить. Соответствующий эксперт придёт, составит заключение. Суммы ущерба в результате заливов могут быть разные, в моей практике были два-пять миллионов рублей.

Дальше заявление направляется виновному лицу. Вероятно, вина будет лежать не на управляющей компании, а на ресурсоснабжающей организации, которая поставляла тепло. Значит, привлечь к участию в деле надо будет:

  • управляющую компанию,
  • поставщика ресурса.

С них суд взыщет компенсацию за причинённый ущерб. Здесь же можно указать и моральный ущерб, но его тоже нужно обосновать. Нельзя просто сказать: "Я так сильно страдал, дайте мне миллион". За это вам дадут тысячу рублей, может быть. Если хотите посерьезней сумму, то ущерб нужно подтверждать. Если кто-то заболел в этот период или что-то ещё произошло — это всё можно оценить и предъявить к компенсации виновному лицу.

— В вашей практике есть такие случаи, когда люди выигрывали дела и получали компенсации?

— Конечно. Это очень распространённое явление, такие дела практически никогда не проигрываются, человек получает компенсацию. Просто иногда он получает не так много, как хотел; иногда подаёт иск не к тому лицу, которое реально виновато, и приходится чуть дольше это всё делать.

Как правило, это выигрышные дела. Главное — вовремя собрать доказательства, правильно зафиксировать факты.

Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
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