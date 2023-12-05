Пять мер улучшат демографию в современной РФ: от развития медицины до бесплатных секций

11:10 Your browser does not support the audio element. Общество Практика

Это третья и заключительная часть рассуждений о демографической проблеме России, а также пути выхода из данного кризиса.

Фото: vb.kg

Напомним, что ранее было выпущено две статьи, связанных с недавними предложением о введении запретов на аборты.

Первая статья объясняла основные причины низкой рождаемости и демографической проблемы. К ним относились:

"оптимизация" медицинских учреждений — и как следствие, нехватка больничных и акушерских мест, а также нехватка медперсонала;

уменьшение количества школ, детских садов — и как следствие, уменьшение числа школьных мест и мест в дошкольных учреждениях, недостаточное их количество (на 1 сентября 2023 года — около 900 тыс. по стране);

жилищный вопрос: "слабо" работающая ипотечная программа, невозможность приобретения жилья молодым семьям и семей, не подходящих под требования этой программы;

экономическое влияние: скачки и изменение ключевой ставки, рост инфляции, долги по заработной плате, секционное влияние, а также закредитованность населения;

социальная сфера: невозможность приобрести медпрепараты первой необходимости, слабая социальная защищённость граждан (особенно на этапе воспитания первого ребенка), низкая зарплата в ряде регионов.

Вторая статья привела исторический пример удачной реализации мер по повышению рождаемости и изменению демографической ситуации к лучшему.

Советую отвлечься и изучить оба предыдущих материала, и после этого продолжить чтение данного текста.

Итак, давайте подумаем. Мы обнаружили, что проблематика — явно комплексная, значит, для её решения нужны комплексные мероприятия, а не простые вливания денег в попытке отговориться, закрыть глаза на массовые просчёты и ворох накопившихся вопросов. Так что же всё-таки нужно?

1. Необходимость реализации возможности молодой маме и молодым семьям получать всестороннего медицинского обеспечения

На словах, документально, правительство, конечно, прописало, что всё и вся выполнится. Но, как уже было сказано ранее, медицина в последние годы за счёт оптимизации явно претерпела изменения не в самую лучшую сторону.

Сокращение и "оптимизации" в малых населённых пунктах акушерских лечебно-профилактических учреждений (которое осуществляли доврачебную первичную медико-санитарную помощь в сельской местности и могли принимать роды) привело к укрупнению районных больниц и перинатальных центров в городах. При этом ДОСТУПНОСТЬ для рожениц из сельской местности к таким медицинским организация и центрам уменьшилась. Особенно это касается женщин из отдалённых уголков страны.

Изменения в программе по обеспечению населения доступными медучреждениями не предвидятся. Так, в Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) отметили:

"…основными последствиями ужесточения бюджетных ограничений для отрасли стали сокращение объёма инфраструктурных проектов в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и отказ от ряда ранее планируемых расширений государственных гарантий бесплатной медицинской помощи…"

То есть сокращение и в строительстве, и введении в эксплуатацию новых объектов здравоохранения, и в лекарственном обеспечении населения. Не получили финансирования программы по борьбе с гепатитом С, сахарным диабетом, помощи ВИЧ-инфицированным (в том числе и закупка лекарственных препаратов), обеспечения препаратами больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушением обмена веществ.

Согласно утверждённому бюджету, "…совокупные государственные расходы на здравоохранение в 2023 году составят 6,17 трлн рублей, в 2024-м — 6,5 трлн, в 2025-м — 6,8 трлн…".

С одной стороны, это значительные суммы. С другой — фактически, с учётом инфляции, роста цен и санкционной нагрузки, после роста расходов в период активной борьбы с COVID-19, доля расходов в ВВП на здравоохранение вроде бы увеличивается в 2024 году по сравнению с 2023-м буквально на 0,1% (!) — от 3,6% ВВП до 3,7%. Но доля расходов на медицину в общем объёме сократится в 2023-24 годах с 5,3% до 4,4%.

И как тут иметь здоровое и хорошо способное к деторождению население с таким букетом проблем?

Решение?

Это принятие новой необходимой программы с увеличение бюджетных ассигнований, как минимум в два раза.

Восстановление в отдаленных районах и сельской местности сети фельдшерских пунктов хотя бы из расчёта "один ФАП на пять-семь крупных поселков и деревень" с общим население от полутора до трёх тысяч человек. Желательно с врачом-терапевтом на каждом из таких ФАПов и дежурным автотранспортным средством (про наличие хотя бы необходимого оборудования типа аппарата ЭКГ и др. вообще молчу).

Естественно, медработникам таких отдалённых мест необходимо увеличить льготы и зарплату, а также предоставлять служебное жилье на время работы там.

Кроме того, повысить количество обучающихся врачей-специалистов, а выпускникам профильных вузов предоставлять распределение. Создать необходимые социальные условия и предоставлять дополнительные льготы (в том числе и среднему медперсоналу). Увеличить нужно и зарплату среднему медперсоналу, потому что без медсестёр и фельдшеров даже самые опытные врачи что могут успеть и сделать без их помощи.

В случае необходимости переезда в другой город нужно предоставлять медперсоналу и врачам хотя бы на первое время муниципальные общежития или служебные квартиры.

Нужно и начать выпуск аналоговых медицинских средств, значительно расширить перечень необходимых, жизненно важных лекарств.

Повысить требования к качеству медицинского обслуживания. И не формально, а фактически.

Согласно анализу опросов, проведённых организацией "Общественное мнение", до 49% респондентов уверены, что дела в медицине обстоят плохо, только 10% довольны качеством предоставленной помощи.

2. Вопросы образования требуют такого же подхода, что и медицина

На науку и образование катастрофически не хватает бюджета, что ставит вопрос об изменении объёмов финансирования.

С учётом НЕОБХОДИМОСТИ повышения зарплаты хотя бы на 50%-70% (а в идеале в два раза) и увеличения выпуска специалистов бюджет, естественно, надо наращивать.

Надо возродить и отстроить большое количество школ из того расчёта, что при нехватке чуть меньше одного млн. мест в школах в 2023 году нужны хотя бы как минимум одна тысяча школ и до трёх тысяч детсадов.

Расширить возможность детям посещать БЕСПЛАТНЫЕ спортивные секции и всевозможные кружки.

Если нет возможности организовать в регионе таковые за счёт бюджета региона, то возмещать родителям их траты на увлечения и интересы ребенка.

Предоставить льготы учителям за стаж и также за стаж ввести дополнительные адекватные выплаты.

В случае необходимости преподавателя ехать в отдалённые районы и глубинку предоставлять ему там служебное (муниципальное) жильё на время преподавательской деятельности.

Необходимо восстановить школы в отдалённых регионах и предоставить транспорт в случае необходимости доставки детей в места учёбы и обратно.

3. Жилищный вопрос для семей стоит остро. Ипотечная и иная закредитованность — бич современного общества

В чём здесь проблема?

Нужно кардинально пересмотреть политику предоставления молодым малоимущим семьям жилья за счёт государства. Давать возможность вне зависимости от первичности или вторичности жилья брать ипотеку для жилых помещений, на одинаковых основаниях, под низкий процент.

Сбалансировать (стабилизировать) цену квадратного метра жилья, остановить неконтролируемый рост тарифов ЖКХ.

Или — пересмотреть подход к предоставлению льгот для семей с двумя детьми. Например, за рождение второго ребёнка уменьшать сумму ипотеки на 15%, а с рождением третьего - на 30%. В случае рождения пятого ребёнка провести кредитную амнистию и погашение ипотечного долга в полном объёме.

Увеличить материнский капитал как минимум в два раза.

Для молодых семей — при рождении первого ребенка и невозможности снимать жилье или купить собственное — выделять муниципальные общежития.

Выделять (без права приватизации) многодетным (от трёх детей и более) семьям жилье по соцнайму в муниципальных домах.

Потому что если семье негде жить, женщина рожать не будет.

4. Повышение декретных выплат и выплат по уходу за ребёнком

А также - учреждение выплат, на которые будут куплены необходимые ребёнку в первые год жизни "расходники": подгузники, пелёнки, кремы, специальные средства личной гигиены.

До 80% всех трат в семье на первом году жизни ребёнка ложится на мужчину, пока женщина в декретном отпуске. Если женщине нечем платить за своего малыша, она, конечно, будет пытаться сначала выстроить карьеру, накопить деньги, а потом только заводить детей.

5. И, конечно же, заняться активным поиском должников, в том числе и через органы внутренних дел. Неуплаты алиментов составляют сейчас гигантские суммы. Мужчины просто уклоняются и прячутся от своих детей и бывших жён, пересиживают в "подполье" или скрываются. Неужели женщины настолько неуважаемы государством, что оно не может защитить матерей от нарушения их прав, на получение законных денег от "бывших", которые необходимо потратить на воспитание детей?

Резюме

Всё это лишь вариации на тему. Сами решения могут быть иными, в иной форме или реализованы по-иному. Но то, что необходимы преобразования и пересмотр подхода к демографической проблеме — это факт. И чем дальше государство не будет заинтересовано в изменении своего подхода, тем глубже будет кризис. И запрет абортов здесь не особо поможет.