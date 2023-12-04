У иного подхода к решению демографического вопроса в РФ есть хорошие примеры

12:54 Your browser does not support the audio element. Общество Практика

В статье от 1 декабря мы рассмотрели "три основные подводных камня", что мешают решить немедленно вопрос повышения рождаемости.

Фото: Василий Григорьевич Перов

В данной же статье будут рассмотрены исторические примеры успешной попытки решения проблем с демографией.

В 1936 году, 27 июня, было издано постановление ЦИК СНК N 65/113 "О запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установлении государственной помощи многосемейным, расширении сети родильных домов, детских яслей и детских садов, усилении уголовного наказания за неплатёж алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о разводах".

Такое длинное название — и при этом каждое слово говорит само за себя, сразу понятно, каким образом Советское правительство боролось за рождаемость.

Первая мировая, а затем Гражданская война унесли по разным оценкам до 4,5 млн жизней в сумме (до 2 млн — только Гражданская война и интервенция). Последствия смуты и разруха, а также развал экономики в те непростые годы привели к демографической проблеме, которую удалось решить вполне успешно только через десятилетие.

Но в Европе в 1920-х годах появилась и набрала силу, идеология сегрегации, шовинизма и расового превосходства — фашизм. Советскому руководству было вполне очевидно, что вскоре должна вспыхнуть новая война. Германия, подстегиваемая Веймарским синдромом и реваншизмом, была готова начать передел Европы. И СССР к этому активно готовился, в том числе учитывая предположительные демографические потери от такой войны.

Рассмотрим конкретные решения постановления, реализованные в СССР в предвоенный период:

"… Необходимое материальное обеспечение женщин и их детей, государственная помощь многосемейным, максимальное развитие сети родильных домов, детских яслей, детских садов, законодательное установление минимума сумм, подлежащих уплате отцом ребёнка на его содержание при раздельном жительстве супругов, с одной стороны, и запрещение абортов — с другой…"

Внимание, Советское правительство не просто запретило аборты, оно подошло к решению вопроса с конкретными предложениями улучшения жизни граждан Советского союза. Как? Рассмотрим некоторые выдержки с комментариями:

1."Увеличить размер пособия, выдаваемого из средств государственного социального страхования на обзаведение необходимыми предметами ухода за новорождённым…"

Т.е. государство напрямую озаботилось выделять деньги, не только при нахождении в декрете, но и средства первой необходимости при уходе за ребёнком. Сейчас этим словосочетанием называет все, что входит в перечень: подгузники, пеленки, детское питание для новорождённых, средства гигиены (кремы, шампуни для купания), мелочь типа-пустышки, соски, бутылочки и т. д.

Во времена раннего Советского Союза, конечно набор был немного иной, но если вам сейчас государство начнёт покрывать сумму, которую вы тратите на новорождённого, покупая ему средства первой необходимости, как вы себя почувствуете? Думаю, это облегчит положение молодых матерей. Только на подгузники и пеленки у родителей может уходить от 2 до 5 тыс. рублей в месяц.

2."…Увеличить размер пособия, выдаваемого матери на кормление ребенка, в два раза…"

Сейчас такое пособие, в зависимости от региона, не превышает 1,5 -2 тыс. (а где-то меньше). И то с назначения врача.

3. "…Установить уголовное наказание за отказ в приёме на работу женщин по мотивам беременности, снижение им заработной платы по тем же мотивам…"

Естественно, сейчас также существует действующая 145-я статья УК, которая как дамоклов меч висит над работодателями. И это останавливает многих работодателей необоснованно увольнять своих беременных работниц. Но в настоящий момент проблема с дискриминацией по признаку беременности явно существует.

4."…Установить государственное пособие многосемейным матерям, имеющим 6 детей, при рождении каждого следующего ребенка…а матерям, имеющим 10 детей, — единовременное государственное пособие при рождении каждого следующего ребёнка,… и со второго года ежегодное пособие…, выдаваемое в течение следующих четырех лет со дня рождения ребенка… распространение всех вышеизложенного на матерей и семьи, в которых количество детей, на момент издание закона — соответствует…"

Сейчас матери-героини пользуются почётом и уважением, им выплачивают пенсии, предоставляют льготы. В данный момент никто не требует рожать по 10 детей, но если государство хочет решить вопрос с ростом рождаемости, может, стоит начать с двух детей? Ввести льготы для семей с двумя-тремя и более детьми, в обеспечении этих семей дополнительными выплатами ЗА каждого последующего ребёнка, с введением дополнительных льгот, ЗА каждого рождённого ребёнка в данный момент. Чтобы выплаты были не копеечными, а хотя бы в месяц соответствовали размеру выше 1,5-2 МРОТ.

И главное, чтобы реализация принятых в данный момент законов была под контролем прокуратуры. Возможна, даже отмена налогов и сборов, отмена оплаты коммунальных услуг (а не "скидки"), бесплатное предоставление, за счёт государства, медицинских препаратов для матерей и новорождённых.

При этом отдельно не указаны в постановлении иные решения СНК. Например, многодетным матерям предоставлялась жилплощадь, исходя из количества детей и членов семьи, места в детских садах, школах, бесплатный проезд, всевозможные продуктовые пайки, отпуска и путёвки в здравницы, а также множественные дополнительные льготы. Конечно, кое-что из этого и сейчас есть, но этого явно недостаточно. Нужно кардинально пересмотреть всё действующее законодательство и выявить более эффективные способы реализации льгот и прав матерей.

Меры в медицине и дошкольном образовании

Далее в постановлении перечислялись конкретные изменения в социальном и хозяйственном секторе.

1. Медицина:

"…В целях полного охвата рожениц городов, промышленных и районных центров родильной помощью в специальных родильных домах, построить и ввести в эксплуатацию к 1 января 1939 года новых 11 тысяч родильных коек… А в сельских местностях построить и ввести в эксплуатацию 32 тысячи родильных коек…"

Т.е. за три года, ввести в эксплуатацию, примерно от 280 до 300 родильных домов по всей стране (напомним, Советский Союз был больше Российской Федерации), в том числе и в отдаленных малонаселённых местах (районах пустынь, высокогорья и Крайнего Севера) с количеством коек, от 150 до 200 (из расчёта на средний город населением в 300-500 тыс. человек).

Кроме этого, в Советском Союзе активно организовывалась и выстраивалась сеть акушерских пунктов, охватывавших небольшие и малозаселённые места Союза.

"…В целях обеспечения рожениц, не обслуженных помощью родильных домов, акушерской помощью на дому, развернуть к 1 января 1939 года 14400 новых акушерских пунктов…"

К сожалению, после 1991 года оптимизация здравоохранения привела к постепенному отказу от такой модели. Из года в год число родильных медучреждений сокращается (а точнее, они укрупняются), их штат постепенно уменьшается. В случае родильных домов и акушерских пунктов это привело к закрытию медучреждений в небольших населённых пунктах и крупных деревнях, что привело к повышению нагрузки на укрупнённые перинатальные центры больших, средних городов и поселков городского типа.

При этом количество коек в общем в медучреждениях не растёт, а падает. Только в 2022 году (при учёте увеличения нагрузки, за счёт раненых в СВО) фонд сократился на 19 992 единицы.

2. Дошкольное воспитательное учреждение:

"…Удвоить к 1 января 1939 года существующую сеть ясельных коек для детей по городам, совхозам, рабочим посёлкам и на железнодорожном транспорте, доведя их общее количество до 800 тыс. коек…В сельских местностях удвоить к 1 января 1939 года существующую сеть ясельных коек, как в постоянных, так и сезонных колхозных яслях, увеличив количество коек в постоянных яслях на 500 тыс. и в сезонных на 4 миллиона коек…"

Увеличить количество мест в детских садах, в три раза (с 700 тыс, до 2 млн 100 тыс). Дополнительно в сельской местности в два с половиной раза (с 130 тыс. до 300 тыс.).

То есть фактически ставили задачу увеличить количество детских воспитательных учреждений втрое, при этом с увеличением и количества мест в дошкольных образованиях за три года.

И на все это — увеличить финансирование в 2,5 раза, с 875 млн. рублей до 2174,1 млн.

Больше врачей - одна из задач

Учитывая рост числа медицинских учреждений, советское правительство озаботилось и о персонале.

С 1935 года увеличился выпуск медработников (как среднего медперсонала, так и врачей), что привело к росту числа медицинских специалистов в 4 раза, в том числе с учётом мобилизационно-военных нужд. Были открыты дополнительные медицинские средние и высшие учебные заведения, и уже к 1940 году в стране насчитывалось 72 медицинских и фармацевтических университета, а численность врачей (на конец 1940-го) достигла 155,3 тыс. и стала в 5,5 раза больше, чем в дореволюционной России.

"Социалка" и медицина — это замечательно, но каждую женщину всегда подкарауливает одна очень неприятная жизненная ситуация. Неожиданная вероятность остаться одно и с ребёнком на руках. Поэтому были приняты ужесточения в Уголовный кодекс СССР по наказанию неплательщиков алиментами. Так, было установлено:

"…Повысить уголовное наказание за неплатеж присужденных судом средств на содержание детей — до двух лет тюремного заключения, с отнесением расходов по розыску уклоняющегося от платежа алиментов лица за его счёт…"

Розыск таких недобросовестных отцов производился органами НКВД вполне успешно, матери не страдали от нехватки денег, многие месяцы прозябая и "вытягивая" на свою заработную плату и пособия детей.

У нас есть исторические примеры, как можно найти ответ на вопрос с демографическим обвалом. Естественно, реалии Советского Союза 1936-40 гг. это дела давно минувших дней. Но, может, стоит в качестве вполне себе действующего, работающего образца присмотреться к тому времени и к тем вполне себе действенным социально-экономическим решениям?

Кстати, постановление от 1936 года было отменено только в 1968-м. Через 32 года, в ходе которых было успешно воплощено задуманное. В том числе успешная реализация постановления помогла справиться с демографическим обвалом военного и послевоенного периода.