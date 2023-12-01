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Алексей Гончаров

Прорыв или провал: сложно ли будет решить в РФ демографический вопрос

Общество » Практика

У планов властей улучшить демографическую ситуацию в стране есть сразу три больших камня преткновения. И несколько других помельче.

Прорыв или провал: сложно ли будет решить в РФ демографический вопрос
Фото: Василий Григорьевич Перов

"…Следующий год в России будет Годом семьи…", — указ подписал Владимир Путин, он же на Всемирном русском народном соборе обозначил:

"Давайте сберегать традиции многодетности, это должно стать нормой для всех народов России…"

Государственная Дума и правительство на фоне ухудшения демографической ситуации ожидаемо озаботились вопросом роста населения. Но вместо того, чтобы разработать качественно иную концепцию решения этой проблемы, власть вдруг решила запретить аборты.

После 2014 года рождаемость в стране заметно снизилась (с 1,943 млн в 2014 году до 1,245 млн человек в 2023). Естественная убыль населения, по данным Росстата, в год варьируется от 500 до 700 тысяч.

Естественно такое, не может не беспокоить.

"…За три года Минздрав "предотвратил" почти 140 тысяч абортов…"

Что такое 140 тысяч за три года на фоне убыли в 600 тыс. в год? Попытка как-то повлиять на происходящее?

Запрет не решит проблему

Запрет (частичный или полный) абортов, если изучить зарубежный опыт или опыт стран СНГ или СССР, не решает вопрос демографии, не приведёт к росту рождаемости.

Если у женщины не будет возможности "официально" прервать беременность, она это сделает подпольно и незаконно.

Кто вообще решил, что запрет абортов — это способ выхода из ситуации?

Ребёнок — это не только радость в семье, но и бремя. Ребёнок требует гигантских материальных затрат, внимания и контроля.

Как рожать женщине в ситуации, если она не может элементарно обеспечить себя и ребёнка сразу несколькими необходимыми благами? Среди них:

1. Жильё

В РФ средняя площадь жилых помещений, от застройщика с года всё более сокращается, так: в 2020 году — 50,3 кв. м, в 2021-м — 49,9 кв. м., в 2022-м — 49,2 кв. м, в 2023-м — 48,6 кв. м.

При этом растёт налоговая и кредитная нагрузка на население.

В 2023 году Центробанк уже увеличил ключевую ставку до 15%, увеличив процент по кредитам. А реальные доходы по итогам четвертого квартала 2022 года упали на 3,4-4 %.

При этом, по сведениям Росстата, "…инфляция в РФ с 14 по 20 ноября составила 0,20%, годовая ускорилась почти до 7,4%…"

Можно же снимать квартиру? Согласен, но есть опять же нюанс: по данным того же Росстата, "…суммарная задолженность по зарплате в России за октябрь выросла на 84 миллиона рублей (22,3%)… "

На 1 ноября долги работодателей перед россиянами составили 459,9 миллиона рублей.

2. Образование

На 1 сентября 2023 года в российских школах просто не хватает до 900 тысяч мест. В 2023 в школу пошли на 30% детей больше, чем десять лет назад. Разве 10 лет назад не знали, что в 2023 году будет необходимость иметь запас в 1 млн. школьных мест? Может, нет статистики миграции? Что мешает отследить перемещения граждан иностранных государств, решивших стать гражданами РФ?

Только за шесть последних лет, с 2017 года, дефицит мест в учебных заведениях среднего общего образования вырос в три раза. Какая женщина захочет рожать, зная, что у неё будут проблемы с элементарным устройством ребенка в детский сад и школу? А ведь такой дефицит создает коррупцию. Начинается рост преступных связей, плодятся "приятели" на местах, которые "помогают" за деньги "решать" вопрос с местом (в школе или детском саду) для "своих".

При этом в сфере образования у педагогов ситуация также не идеальная:

На 2022 год до 30 % школ нуждается в капитальном ремонте, вплоть до замены канализации. При этом по стране в 6 тысячах школ или нет доступа к канализационной структуре, или ей не пользуются из-за обветшания последней. В 10-12% поселковых школ нет центрального отопления.

До 50% всех учителей перерабатывают учебные часы, до 40 часов в неделю (при норме с классным руководством в 26, а без него — в 18 часов).

Сама нехватка учителей по стране растёт из года в год до: 250 тыс. педагогов (это около 5 %), но, учитывая текучку кадров, процент, скорее всего, выше и может доходить до 10%.

Неужели мать, что желает лучшего своему ребёнку, пойдёт на такое? Отдаст свое чадо туда, где нет канализации? Где не хватает учителей? Или где преподавательский состав — не компетентен.

3. Медицина

Массовые сокращения медперсонала российских госклиник в прошлом году составили до 50 тыс. человек, из которых почти 10 тыс. — врачи, а остальные — средний медперсонал.

Зачем сокращать врачей? Причём повышая нагрузку на оставшихся путём перераспределения закреплённых участков?

"По данным Центрального НИИ организации и информатизации (ЦНИИОИЗ) Минздрава, численность медицинских работников в учреждениях государственного сектора в 2022 году уменьшилась в абсолютном большинстве российских регионов (79)…", — также сказано в речи президента.

За последний год произошёл рост цен на медикаменты первой необходимости. Ввели множество санкций на медпрепараты зарубежного производства. А аналоговые группы пока не очень и актуальны (в силу своей малоэфективности или дороговизны)

Любящая мать, наверное, поведёт ребёнка в переполненную поликлинику, просидит там с ним часов шесть в очереди, а в итоге получит средненький эффект лечения от уставшего врача, которому ещё бежать на вызовы после смены на участке.

Причины отказа от детей очевидны

Получается, что при невозможности взять жилье в ипотеку, при проблеме в образовательной сфере и медицине, женщины и семейные пары отказываться заводить ребенка или, уже получив такой не совсем желанный сюрприз, начинают искать способ сделать аборт.

Экономика стоит в основании всех проблем. Как ни посмотри, от неё отталкиваются медицина, "социалка", образование и всё остальное.

Даже повышение МРОТ до 19 тыс. рублей не способно снять множество проблем: общий рост цен, сглаживание инфляции, сложности с приобретением необходимого.

А ведь количество женщин, способных рожать, с каждым годом всё более уменьшается. Государственным мужам явно необходимо пересмотреть свой подход к этой проблеме.

Об исторических примерах и рабочих решениях данного вопроса же поговорим в следующей статье.

Автор Алексей Гончаров
Алексей Гончаров — внештатный автор медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы медицина владимир путин
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