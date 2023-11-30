Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Инна Новикова

Историк: у простых европейцев нет русофобии

4:56
Общество » Практика

Что приоритетнее в борьбе России и Запада: нравственные ценности или возможности экономики; что помогло Советскому Союзу победить в Великой Отечественной войне; почему у рядовых граждан на Западе нет русофобии, рассказала главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой президент Фонда исторической перспективы, политолог, д. ист. н. Наталья Нарочницкая.

Историк: у простых европейцев нет русофобии
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

— Наталья Алексеевна, понятно, что в нынешней ситуации Украина является всего лишь орудием. Идёт борьба за влияние Запада, за передел мира и рынков. Что приоритетнее в этой борьбе: традиционные ценности и духовные скрепы либо экономика, деньги?

— Я всегда была противницей такого жёсткого деления, что дух — это одно, а экономика — это другое, она имеет свои законы. Экономика имеет законы, но только дух в голове ставит цель перед человеком, а разум помогает определить, есть ли для этого возможности. Поэтому только вместе дух и экономика могут обеспечить нам победу в исторических цивилизационных целях нашего существования, в борьбе западного упадка и нашей интерпретации прогресса.

Почему в экономике у нас был крах? Мы получили возможность заработать, но нам никто не сказал: "Честный и созидательный труд есть долг человека перед Богом и людьми, одно из высших предназначений человека". Прославлялась успешность без нравственного ориентира.

Народ у нас не дурак, и в сказках богатство достаётся всегда тому, кто не стремился к нему. Наш человек сам потребовал какой-то исторический проект, который больше, чем рынок Pepsi Cola. Человек задумывается не только о том, что рационально и нужно, но и о том, что праведно и должно. И правительство обязано задумываться об этом.

В Великой Отечественной войне наша Победа была из двух составляющих.

  1. Во-первых, колоссальные мобилизационные рычаги, которые были именно у командной социалистической системы.
  2. Во-вторых, был специально возрождён дух, не интернационалистский, основанный на попрании всего русского, как в 1920-х годах в красной школе, а, наоборот, возвратили людям Суворова, Кутузова, Александра Невского.

Этот дух преемственной истории, гордость за неё пробудил опять национальное чувство у народа, порушенное классовой борьбой, и воссоединилась разорванная ниточка русской и советской истории, и это привело к Победе.

Я в своё время оплакивала Советский Союз именно с духом мая 1945-го, а не духом 1917-го, который перевран в советских учебниках, потому что большевики задумывали не тот Советский Союз, где любили Пушкина, Толстого, Достоевского, где была реабилитирована русская история. Нет, Троцкий и Ленин ненавидели всё, что было правдой и красотой Руси.

Спецоперация проявила все червоточины у нас в государстве, экономике, в позиции элиты, во властных структурах. Сразу стало ясно, кто есть кто, кому что дороже всего. Это тоже очищение. И сейчас гораздо больше поддержки у СВО.

Русские, как и все люди на Земле, хотят, чтобы солнце светило, земля плодоносила и чтобы родители не хоронили своих детей. Это и есть общечеловеческие ценности, а вовсе не ЛГБТ.

Но русский народ имеет определённый психический склад: чем больше нас давят, тем мы становимся твёрже. Лучше в гробу, чем быть рабу. Взыграло ретивое, и у людей сейчас гораздо больше единства, они перестали зависеть от мнения западных СМИ. Но те и сами переборщили: "Если в поле выпал град, значит, Путин виноват", — над этим уже смеются в самом западном обществе. Я в этом году в командировке на машине проехала:

  • Францию,
  • Германию,
  • Австрию,
  • Сербию.

Я нигде русофобии не видела у обычных людей. Наоборот, в некоторых гостиницах даже клали коробку с угощением, зная, что мы русские. Западные элиты русофобию упаковали вместе с ЛГБТ, и это не даёт им дальше продвигать русофобию, потому что в их обществе большинство населения не принимают ЛГБТ. Хотя они в этом не признаются, потому что там тоталитаризм в мировоззренческом смысле. А мы свободно выражаем своё мнение.

Но если мы христиане, как мы можем не считать ЛГБТ грехом?

И в западном обществе думают: "Если Россию топчут за мнение, которое мы разделяем, значит, не так плоха эта Россия". Поэтому ещё год-два у нас трудностей, может быть, и прибавится, но вектор уже пошёл по правильному пути и в позитивном для нас направлении.

Автор Инна Новикова
Инна Новикова - с 2000 года - генеральный директор, главный редактор интернет-медиахолдинга "Правда.Ру". *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Темы европа
Новости Все >
Рэпер Гуф захотел забрать дочь через суд
Киркоров объяснил нежелание выступать в Новый год словами Пугачевой
В Киргизстане поручили закрыть секс-индустрию с 1 декабря
Диетолог Мосли посоветовал каждый день есть яблоки, чтобы реже болеть
Уролог Волков дал советы мужчинам, желающим избежать проблем с потенцией
В Ставрополе не удалась попытка приобрести участок под строительство нового кладбища
Садальский посочувствовал участи Владислава Суркова: оказался под домашним арестом
"Ельцин-центр" покажет, чем первый президент встречал Новый год
Тарасова заявила, что Евгения Медведева сильно плакала из-за Милохина
В Новосибирске полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу в ресторане
Популярное
Китайские ученые назвали 5 бесполезных органов человека

Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.

Ученые Китая назвали 5 органов, без которых человек будет спокойно жить
Продюсер Владимир Киселёв: артисты отказываются выступать на одной сцене с Shamanом
Кремлёвский продукт: владелец "Русской медиагруппы" Киселёв честно рассказал о певце Shamanе
Водителей РФ предупредили, что они рискуют, когда запускают двигатель дистанционно
Прибалтика перестанет существовать уже в ближайшие десятилетия
Бывшего "президента" Косова Хашима Тачи судят в Гааге  Михаил Плисюк В чём ошиблись стратеги США, затевая прокси-войну с Россией Любовь Степушова Русский добровольческий корпус* на Украине: новые власовцы Алексей Гончаров
Экономист Андрей Гиринский рассказал, что с 1 декабря Росстат улучшит методику учёта дохода пенсионеров с декабря
Названы самые дефицитные профессии в России
Раскрыты детали убийства россиянки с дочерью в Турции
Раскрыты детали убийства россиянки с дочерью в Турции
Последние материалы
Психолог Покусаева: чрезмерные нагрузки в декабре приведут к нервному истощению
Врачи назвали пять ошибок человека, пьющего алкоголь
Профессор Миршаймер: Байден уже пытается положить конец украинскому конфликту
Собчак о признании ЛГБТ-движения* экстремистским: "Слушаешь группу "Тату" — на рудники"
Историк: у простых европейцев нет русофобии
Экспорт золота из России в Гонконг в этом году достиг показателя $5,31 млрд
Еврокомиссия отреагировала на кризис на границе Польши с Украиной
В Госдуме заявили, что просмотр мемов является причиной отсутствия желания рожать детей
Кондуктор из Новосибирска нагрубила пассажирке за то, что та отказалась платить наличными
Политолог: Запад расшатает ситуацию в России перед выборами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников