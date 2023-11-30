Историк: у простых европейцев нет русофобии

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Что приоритетнее в борьбе России и Запада: нравственные ценности или возможности экономики; что помогло Советскому Союзу победить в Великой Отечественной войне; почему у рядовых граждан на Западе нет русофобии, рассказала главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой президент Фонда исторической перспективы, политолог, д. ист. н. Наталья Нарочницкая.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

— Наталья Алексеевна, понятно, что в нынешней ситуации Украина является всего лишь орудием. Идёт борьба за влияние Запада, за передел мира и рынков. Что приоритетнее в этой борьбе: традиционные ценности и духовные скрепы либо экономика, деньги?

— Я всегда была противницей такого жёсткого деления, что дух — это одно, а экономика — это другое, она имеет свои законы. Экономика имеет законы, но только дух в голове ставит цель перед человеком, а разум помогает определить, есть ли для этого возможности. Поэтому только вместе дух и экономика могут обеспечить нам победу в исторических цивилизационных целях нашего существования, в борьбе западного упадка и нашей интерпретации прогресса.

Почему в экономике у нас был крах? Мы получили возможность заработать, но нам никто не сказал: "Честный и созидательный труд есть долг человека перед Богом и людьми, одно из высших предназначений человека". Прославлялась успешность без нравственного ориентира.

Народ у нас не дурак, и в сказках богатство достаётся всегда тому, кто не стремился к нему. Наш человек сам потребовал какой-то исторический проект, который больше, чем рынок Pepsi Cola. Человек задумывается не только о том, что рационально и нужно, но и о том, что праведно и должно. И правительство обязано задумываться об этом.

В Великой Отечественной войне наша Победа была из двух составляющих.

Во-первых, колоссальные мобилизационные рычаги, которые были именно у командной социалистической системы. Во-вторых, был специально возрождён дух, не интернационалистский, основанный на попрании всего русского, как в 1920-х годах в красной школе, а, наоборот, возвратили людям Суворова, Кутузова, Александра Невского.

Этот дух преемственной истории, гордость за неё пробудил опять национальное чувство у народа, порушенное классовой борьбой, и воссоединилась разорванная ниточка русской и советской истории, и это привело к Победе.

Я в своё время оплакивала Советский Союз именно с духом мая 1945-го, а не духом 1917-го, который перевран в советских учебниках, потому что большевики задумывали не тот Советский Союз, где любили Пушкина, Толстого, Достоевского, где была реабилитирована русская история. Нет, Троцкий и Ленин ненавидели всё, что было правдой и красотой Руси.

Спецоперация проявила все червоточины у нас в государстве, экономике, в позиции элиты, во властных структурах. Сразу стало ясно, кто есть кто, кому что дороже всего. Это тоже очищение. И сейчас гораздо больше поддержки у СВО.

Русские, как и все люди на Земле, хотят, чтобы солнце светило, земля плодоносила и чтобы родители не хоронили своих детей. Это и есть общечеловеческие ценности, а вовсе не ЛГБТ.

Но русский народ имеет определённый психический склад: чем больше нас давят, тем мы становимся твёрже. Лучше в гробу, чем быть рабу. Взыграло ретивое, и у людей сейчас гораздо больше единства, они перестали зависеть от мнения западных СМИ. Но те и сами переборщили: "Если в поле выпал град, значит, Путин виноват", — над этим уже смеются в самом западном обществе. Я в этом году в командировке на машине проехала:

Францию,

Германию,

Австрию,

Сербию.

Я нигде русофобии не видела у обычных людей. Наоборот, в некоторых гостиницах даже клали коробку с угощением, зная, что мы русские. Западные элиты русофобию упаковали вместе с ЛГБТ, и это не даёт им дальше продвигать русофобию, потому что в их обществе большинство населения не принимают ЛГБТ. Хотя они в этом не признаются, потому что там тоталитаризм в мировоззренческом смысле. А мы свободно выражаем своё мнение.

Но если мы христиане, как мы можем не считать ЛГБТ грехом?

И в западном обществе думают: "Если Россию топчут за мнение, которое мы разделяем, значит, не так плоха эта Россия". Поэтому ещё год-два у нас трудностей, может быть, и прибавится, но вектор уже пошёл по правильному пути и в позитивном для нас направлении.