Олег Царёв: меня беспокоит Татарстан, а не новые регионы России

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Примерно половина родителей в школах новых российских регионов — Запорожской и Херсонской областей — выбрали для своих детей в качестве второго языка изучение украинского. Какие три фактора повлияли на это, чем русские отличаются от всех остальных народов и правда ли, что в Татарстане нарушается Конституция РФ, Pravda.Ru рассказал политик Олег Царёв.

Фото: Depo.Харьков

— Олег Анатольевич, в новом учебном году родители в школах Херсонской (64%) и Запорожской (46%) областей хотят, чтобы их дети факультативно изучали украинский язык. С чем это связано?

— Когда на Украине сделали украинский язык основным, то убрали русский язык как язык межнационального общения, который был обязательным в школе. Тогда министр образования Дмитрий Табачник придумал вот что: ввели второй язык факультативным обязательно. На это никто не обратил внимания. Ну подумаешь, второй язык только факультативно. А в этом находилась самая настоящая "зрада", как говорят по-украински.

Дело в том, что второй язык является обязательным. В большинстве школ не было учителей английского, французского, немецкого, китайского. А учителя русского были. Ну как не намекнуть родителям написать заявление именно на русский язык? То есть убрали русский язык как обязательный, а он не ушёл из школ, везде остался как обязательный факультатив.

Здесь то же самое. Представьте себе, школы, коллективы учителей, родители. Городки маленькие, все друг друга знают. Куда деться учителю украинского языка? И родители выбрали его как второй язык.

Вы думаете, основной язык на Украине — русский или украинский? Нет, на Украине основной язык — это суржик, причём в каждом регионе он свой.

В Запорожской, Херсонской, Днепропетровской областях суржик ничем не отличается от ростовского. Зато люди, которые говорят на суржике в Запорожской области, не поймут тех, кто говорит на суржике в Закарпатье или в Ивано-Франковской области.

Да, выбор факультативного языка, конечно, в какой-то степени показывает, что это население, в том числе, украинское. Но это не угроза. В Крыму ведь нет таких проблем, хотя там три языка:

русский,

татарский,

украинский.

Русские потому и русские, потому и создали империю, потому и отличаются от всех остальных народов, что русские создавали комфортные условия, не было никакого принуждения. Все нации, которые вливались в большую Россию, становились русскими.

Немцы воевали с русскими, они считали, что все мы русские: чеченцы, кавказцы, украинцы.

— То есть в новых регионах России родители выбрали украинский язык только ради поддержки учителей, а не потому, что они "ждуны"?

— Здесь три фактора.

Поддержка учителей — это первый фактор. Второй — наличие учителей именно по этой специализации, потому что педагогов там не хватает. Третий фактор — это простой предмет, то есть украинский не надо сидеть учить в отличие от английского.

Меня в этом смысле больше напрягают некоторые другие территории Российской Федерации, где национальные языки делают обязательными для всех, независимо от того, русские там или нерусские ученики и родители. Например, Татарстан. Там же живут не одни татары, а татарский язык обязательный. Это противоречит Конституции РФ.

— Но в Татарстане два государственных языка — русский и татарский.

— Нет, по Конституции России, только один государственный язык — это русский.