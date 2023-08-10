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Макар Горшенин

Эксперты считают, что нацисты хотели сделать из сталинградцев рабов

2:51
Общество

Сегодня в Волгоградском областном суде продолжилось рассмотрение громкого дела о геноциде советского народа со стороны фашистского режима. В ходе заседания были представлены новые доказательства жестокостей и насильственных преступлений. Около 62 тысяч жителей Сталинграда были принудительно отправлены на трудовые работы во время оккупации. Прокурор Волгоградской области подал заявление о признании этих действий нацистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны геноцидом. Об этом сообщает novostivolgograda.ru.

Эксперты считают, что нацисты хотели сделать из сталинградцев рабов
Фото: https://phonoteka.org/52675-stalingrad-arty.html

Первым выступил привлечённый эксперт, доктор исторических наук из Ростова-на-Дону, Евгений Фёдорович Кринко. Он отметил, что участников процесса много, поэтому он ограничится рассмотрением принуждения к насильственному труду. Кринко подчеркнул, что нацистская диктатура нарушала международные конвенции, запрещающие принудительный и обязательный труд, принятые в 30-х годах. Во времена Великой Отечественной войны эти нормы были игнорированы.

Специалист рассказал, что в Сталинграде ввели обязательную трудовую повинность для людей от 16 до 50 лет. Отказывающимся грозили принудительные наказания, включая порки и расстрелы. На трудовые работы привлекались также советские военнопленные, основным видом работ было строительство мостов, окопов и блиндажей. Все работы производились без оплаты, с грубым обращением и унижениями. Рабочий день длился более 12 часов. Жителей Сталинграда называли "остарбайтерами", что означало тружеников из восточных областей.

Сталинградцев также вынуждали работать в Германии, угрожая концлагерями при отказе. В сентябре 1942 года началась массовая эвакуация и отселение в районы Сталинградской и Ростовской областей. Этот процесс напоминал похищение людей.

Людей гнали под открытым небом пешком сотни километров, лишая их воды и еды. Они ночевали на открытых железнодорожных платформах и в поле. Зимой многие замерзали, попытки побега заканчивались расстрелом. Особенно страшно было в распределительном поселке Белая Калитва Ростовской области, где множество сталинградцев погибали от голода, холода и заболеваний.

Процесс рассмотрения фактов продолжается, эксперты и свидетели из разных регионов страны представляют свои данные о военных преступлениях фашистского режима против сталинградцев. Суд должен принять решение о признании этих действий геноцидом на основе представленных доказательств.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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