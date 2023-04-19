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Инна Новикова

Леонид Крутаков: Кремлю необходима нормальная оппозиция, чтобы у людей был выбор

4:10
Общество

Во Франции, Германии, Грузии, Израиле идут протесты против проамериканских правительств. Есть ли у людей шанс сменить марионеточную власть, как литература и искусство приводят к революции, и зачем Кремлю сильная оппозиция, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой писатель, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков.

Леонид Крутаков: Кремлю необходима нормальная оппозиция, чтобы у людей был выбор

— Леонид Викторович, в Грузии, Франции, Израиле, Германии идут протесты. Есть ли у людей в Европе возможность повлиять на ситуацию при столь отлаженной системе, действующей в интересах США? Или все они — заложники своих проамериканских правительств?

— Заложники. Итальянский мыслитель, коммунист Грамши считал, что революции — это не вопрос конкретного взрыва, а это вопрос долгого накопления отрицательных потенциалов. Формируют эти потенциалы не пришедшие авантюристы типа Троцкого, Сталина, Ленина, которые готовы поставить на карту свою жизнь и жизни миллионов людей ради определённых целей, а формирует их культурная среда, то есть когда в литературе, искусстве начинают утверждаться определённые нормы.

Теорию Грамши взяли на вооружение капиталисты и империалисты для создания моделей управления. Отсюда "Фабрика грёз", внимание к литературе, искусству, селебрити на Западе. Так формируются стереотипы, стандарты поведения. Как только другая картина мира утверждается в большинстве человеческих голов, тогда и происходят перевороты.

То есть, авантюристы приходят к уже накрытому столу, а стол накрывают совершенно другие люди.

Я бы не хотел переворотов, потому что это всегда колоссальное падение:

  • интеллектуальное,
  • нравственное,
  • моральное,
  • экономическое,
  • политическое.

Из этого потом трудно выбираться. Я за эволюцию. Она тоже происходит благодаря культурной среде. Беда в том, что у нас псевдокультурная и псевдоинтеллектуальная среда. У нас люди во власти нацелены не на вечность и интересы Родины, а на интересы руководства Родины. Они соответствуют определённым нормам и задачам, поставленным перед ними. Это ужас.

Человек, например, Путин, начинает принимать решения, исходя не из реальной ситуации, а из той картинки, которую он сам хочет, и ему её формируют, — я не конкретно о Путине, а о его среде. За счёт бюджета они сами размещают в СМИ то, что им надо, потом составляют медийные рейтинги и на них принимают решения. То есть, это закольцованная змея, не имеющая отношения к реальности. Вот ключевая проблема.

Философ Полани писал, что для человека противоестественна модель капитализма и рыночных взаимоотношений. Но грант на книгу ему дал Рокфеллер. Потому что мозги важнее всего остального. В книге Полани показал хозяевам и бенефициарам модели её риски и как избежать этих рисков. Вот что значит мозги. А у нас всех несогласных отталкивают.

Поэтому я хочу, чтобы у нас появилась нормальная оппозиция:

  • политическая,
  • интеллектуальная,
  • культурная.

Чтобы было, из чего выбирать, и чтобы президент и власть это видели. Это для них прежде всего полезно. Иметь карманную оппозицию, которая будет говорить то, что вы ей прикажете, — это значит создавать эрзац-государства, не видеть реальных проблем и рисков, вести страну к катастрофе.

Всё, деваться некуда. Мир раскололся.

Выбор один у нашей элиты, хотя ещё не все это осознали: либо виселица, как у Саддама Хусейна, либо строительство самостоятельной модели развития России.

Да, мы идём болезненно к этому — шаг налево, шаг направо. Но мы идём. И это уже не повернуть. Но за каждое затягивание того или иного решения мы сейчас платим жизнью и кровью своих ребят, и не только своих.

Крутаков: "Мы все на пороге какого-то коллапса. Грядёт нечто"
Автор Инна Новикова
Инна Новикова - с 2000 года - генеральный директор, главный редактор интернет-медиахолдинга "Правда.Ру". *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Темы сша кремль россия выборы история владимир путин леонид крутаков
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