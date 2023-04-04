Табак шагает по планете, несмотря на все предупреждения и запреты

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Читая записки прошлого, нередко думаешь, что всё возвращается на круги своя. По крайней мере, у нас в России. Ведь, судя по информационным лентам, по питию и курению наши женщины приблизились к аристократам прошлого. Особенно в плане потребления табака. Одно только обилие курильщиков в Федеральном собрании — тому подтверждение.

Курить — здоровью вредить. А как же казна?

Уже в начале XVIII века с началом массового производства керамической посуды у каждого приличного человека появляется и свой личный стакан. Пить горячительные напитки стало удобнее. К пьянству в Англии начала присоединяться и Франция. Причём, женщины не отставали от мужчин. Но ещё больше женщины подсели на курение табака.

Мемуарист Сен-Симон вспоминал, что однажды король Людовик XIV зашёл в одну из комнат дворца и увидел, как герцогини Шартрская и Бургундская дымили трубками, которые им принесли из солдатской оружейки. Дымили и немки, и голландки, и англичанки. Впрочем, дамам курить трубки было непристойно. Вот взамен этого и появился нюхательный табак. Дыма нет, но кайф от табака имеешь. Пусть и через нос, насухую. Как впрочем и через рот, кладя насвай или что-то подобное под язык. Последнее — это изобретение жителей Азии.

Нюхательный табак стал пару веков назад какой-то табакоманией. Даже были специальные учителя, как танцев и игры на клавесине, которые вас учили, как грациозно набивать нос табаком. Тогда частым подарком были табакерки. Неслучайно многим невестам подарочную корзину набивали табакерками.

Во Франции прошлого нюхательный табак распространился даже в народе. Неслучайно по королевскому указу правительство выдавало табак солдатам. Понятно, что это был табак весьма низкого сорта, поэтому солдаты предпочитали продавать его, выручая деньги, и потом попросту пропивая их. Уже в 1674 году в интересах казны табачная торговля была объявлена монополией короля, которая приносила ему огромные доходы.

В Англию табак завёз королевский вор в законе — пират Дрейк — в 1586 году. Тогда на улицах Лондона и появились "дикари", дымящие во всю ивановскую. И табакомания захлестнула всю Европу. Надо отметить, что уже тогда медики начали говорить, что "Минздрав предупреждает". Но на то она и казна государственная, чтобы впоследствие это выражение перенести лишь на сигаретные пачки и поднять акциз.

В давние времена люди были более безграмотные, поэтому в 1654 году пять латиноамериканских монахов в Сантьяго были живьём замурованы в стену, за курение возле храма. Через двадцать лет папа Иннокентий XII издаёт буллу против нюхательного табака, зато в 1724 году большой любитель курнуть — папа Бенедикт XIII — отменил это решение.

Кто не знает "Camel" с верблюдом на пачке и надписью "турецкий табак"? Оказывается, когда-то и Турция не без помощи духовных лиц ополчилась на табак. Курильщику прокалывали нос, вставляли туда трубку и возили на осле по улицам города. Хотя, янычара без трубки, как и казака, сложно сегодня представить. И Турция впоследствии стала поставщиком высокосортного табака во всём мире.

Сначала казнили, а потом давали премии

У нас прошляпили петровский юбилей. 1 февраля 1697 года указом Петра I в России разрешили свободную продажу табака. "Табачное зелье", за потребление которого на Руси могли и выпороть, и даже казнить, получило зелёный свет. Мы начали идти в ногу с цивилизованным миром. К тому же, табаководства, кроме как в Малороссии, тогда не существовало, поэтому табак был недёшев и, в основном, привозной. И только во времена Екатерины II производство табака стало доходной статьёй тогдашнего сельского хозяйства. Как и картофеля.

Надо ли говорить, что та же табакерка с нюхательным табаком является непременным атрибутом героев и персонажей русской литературы прошлого. Если табакерки были произведениями искусства, украшенными при дворе алмазами и драгоценными камнями, то носы, принимающие нюхательный табак, имели весьма непривлекательный вид. Но это было модно и, чего греха таить, психологически зависимо. Причём, история подсадки страны на табачную иглу уже к петровским временам имела столетнюю историю.

На Украине ещё в годы польской оккупации, до воссоединения с Россией, казаки гетмана Сагайдачного, идя на турок, пели: "Променял жинку на тютюн и люльку". Именно из Малороссии табак начал проникать и в Россию. А чуть позже его начали ввозить англичане через Архангельск. И "летать" москвичи уже начали в конце XVI века. Правда, поначалу власти снисходительно отнеслись к этому увлечению, но уже при Михаиле Фёдоровиче и при его сыне курильщикам пришлось несладко. Всё изменил, как отмечалось выше, царь Пётр.

В царствование Александра I и Николая I для поощрения табаководства раздавались земли в южных губерниях, табачные семена. Назначались премии. Позже табаководство в России начали развивать в Молдавии, в Закавказье, на Кубани.

Надо отметить, что в России в начале прошлого века нюхательный табак сходит на нет. Жуют табак только моряки, трубку курят только эстеты, зато начинается бум на папиросы и сигареты. Как отмечали социологи прошлого, Российская империя тогда занимала первое место в Европе по количеству производимого табака (понятно, что не высшего сорта) и по его потреблению. Население России было тогда огромно. Казна государства наполнялась. И табак уверенно шагал по планете, несмотря на запреты, смертные казни и отлучения от церкви.