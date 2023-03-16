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Сергей Лебедев

Семейные традиции всегда поддерживают страну в трудную минуту

Общество

Не у всех у нас хорошо с математикой, поэтому просто посмотрим на карту. Территория Российской Федерации и Япония. Согласитесь — несопостовимо. В Японии одна из самых высоких ожидаемых продолжительностей жизни, в 2016 году она составляла 83,98 лет, и один из самых низких уровней младенческой смертности, как когда-то в СССР.

Семейные традиции всегда поддерживают страну в трудную минуту

Хотя и пишут, что в Японии существует нехватка рабочих рук, но своим мигрантам они — китайцам и корейцам — в отличие от нас, гражданство не дают. Мигранты приезжают туда только на заработки. Ведь население Страны Восходящего солнца составляет где-то 125 миллионов человек. У нас, утверждают СМИ, — 143,4 миллиона. Судя по опустевшим за последние тридцать лет деревням и сёлам, эта цифра весьма притянута к ушам осла. Мы потеряли десятки миллионов граждан за последние десятилетия. Иначе бы наша власть не стала завозить к нам миллионами мигрантов из Средней Азии. Это, как говорил Винни-Пух, неспроста. Так в чём же дело? Вероятно, в том, что и семья, и традиции в постсоветской России, которые даже в СССР как-то ещё держались на плаву, сегодня разрушены.

Когда муж спит, семейная служба идёт

Понятно, что сегодня времена в Японии изменились. И нам чаще преподносят девчачьи поп-группы в школьных юбочках, японский гламур наравне с гейшами и, конечно, самураев. Но самураи остались в исторических фильмах, гейши уже атрибут туристического бизнеса, а девчушек, которые отвязно ведут себя на экранах ТВ, позже могут и выпороть за неуважение к родителям. Но это уже в семье. А семья осталась прежней, традиционной.

Законная жена обязана всегда была вставать раньше мужа и наблюдать за хозяйством. Если вы живёте не в деревне, то за тем, как закипает кофе в электрической кофеварке. Она смотрит на себя, как на старшую служанку своего мужа. Ведь раньше японка обедала со своим мужем только в тех случаях, когда он пожелает.

Тема свекрови, тоже сродни нашей. Как требовали японские традиции, японские женщины обязаны были слепо исполнять все требования и повеления матери своего мужа. До конца жизни матери в Японии имеют сильное влияние на своих детей, и властная свекровь раньше просто могла изгнать из дома непокорную невестку.

Конечно, надо жить в Японии или быть в японской семье, что даже нашим дипломатам неподвластно. И наших соседей по проливу мы знаем лишь из фильмов или по Интернету. Тем не менее, хотя реалии и вносят в жизнь свои изменения, японская семья остаётся прежней — патриархальной.

Если раньше жена, вышедшая на улицу с мужем, должна была идти позади, то сегодня европеизация заставляет их идти рядом. И всё же японские жёны так же далеки от развлечений мужа. Как бы долго супруг не засиделся с друзьями, жена его ждёт. Она воздёрживается от сцен ревности. К тому же, ревность может стать причиной к разводу.

Отдельная тема — дети. Когда-то говорили, что ребёнок в Японии — примерно до семилетнего возраста. Делай всё, что хочешь, а потом ты уже взрослый. И спрашивают с тебя, как со взрослого. Инстинкт материнства здесь очень высок. Неслучайно всякими аниме и игрушечными куколками могут заниматься и более взрослые люди. Чаще всего, одинокие и бездетные. Ведь маленькие дети в чём-то схожи с куклами.

Романтикам в Японии место в игрушечном магазине

Романтизм — он и в Африке романтизм. А на японских островах об этом можно почитать в комиксах и посмотреть в кино. Тоже традиции? Жизнь сентиментальная и романтическая — есть ли она ещё в Японии?

Японцу незачем ухаживать за своей женой, потому что традиционно она — его собственность. Не надо ухаживать и за гейшей — японец платит ей за услуги. Никогда "буши", рыцарь старого времени, не сражался за женщину.

Любопытный штрих. Ещё в начале прошлого века японские офицеры смеялись над военными атташе, прикомандированными к ним в зоне боевых действий. Европейцы хотели послать весточки жёнам. Японец не должен сознаваться в своей слабости и, может быть, чувствуя груз веков на своих плечах, предпочитает высказать некое призрение к женщинам. К тому же, если вспомним Вторую мировую войну, только японцы массово организовывали для себя бордели на оккупированных территориях, где массово унижались и уничтожались китаянки и кореянки. А они были женщинами.

В разное время к японцам было немало претензий со стороны той же развращённой Европы — ну, нельзя же так с женщинами. На что буддисты отвечали:

"Подчинённость женщины — обычай весьма правильный. Преобладание мужчины над женщиной — великий закон земли и неба. Не признавать его — нелепо".

Говоря о Японии, также стоит напомнить, что это самая безопасная страна. Она входит в лучшую десятку стран мира по рейтингу уровня преступности, хотя здесь и существуют свои ОПГ типа "якудзы". И ленты новостей здесь не пестрят, как у нас, кровавыми бытовыми и семейными разборками. А это десятки убитых и изуродованных молодых жизней. Так, может быть, традиции — это не так плохо. А, Агнесса Ивановна?

Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
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