Почему россияне боятся, но ездят с таксистами-мигрантами

Российские пользователи сервисов и агрегаторов такси ответили на вопрос популярного телеграм-канала — не боятся ли они пользоваться такси с мигрантами за рулем после страшного ДТП в Москве.

Напомним, что на улице Ильинка 28-летний водитель из Киргизии, "работавший" за рулем такси всего лишь месяц сбил 8 туристов, среди которых мексиканцы, азербайджанцы, россияне. После ДТП он "со страха" пытался сбежать, но был весьма жестоко поймал очевидцами и сдан полиции.

На допросе таксист рассказал, что он "просто подключился и стал работать" (раньше он работал в универмагах и даже суши-поваром). На Ильинке же он заснул, а проснувшись через секунду перепутал педаль газа с тормозом. Водитель заявил (и эксперты это подтверждают), что до этого провел за рулем около 20 часов, ранее поспав на стоянке 2-3 часа после "суточной" смены.

В итоге 41% россиян заявили, что пусть и боятся неопытности водителей-мигрантов, но ездят с ними в такси, потому что "судьба есть судьба". Еще 17% сообщили, что не пользуются такси — предпочитая свою машину или каршеринг.

При этом 12% пассажиров такси отказывается от заказа и делает новый, видя "нерусское" имя водителя такси при вызове, 11% — вызывают дорогие иномарки по дорогим тарифам, рассчитывая на водителя-"славянина".

Кроме того, по 10% пассажиров ответили, что не пользуются такси из-за экономии и выбрали юмористический вариант "я сам водитель-мигрант и я вас всех катал".

В свою очередь, телеграм-каналы цитируют высказывание таксиста-мигранта из чата таксистов (орфография и пунктуация оригинала сохранена).

"А чиво они думают? Я шест раз засыпал за эти 3 недели за рулем! 23 часа ни хочишь подряд ездю и зарабатываю! Семья ждет денег, дом стройка идет, детя в школу в сентябрь собирать. Пусть 100 рублей за километр дают, 1500 за час и тогда буду думать",- пишет таксист.

"А так подключашки делают гет, везет, убор, буду кататься пока живой. Я как приехал, всигда работал 14-18 часов, а на завтра выходной и Москву гулял видел и деньги были",- заключает на ломаном русском водитель такси.

"Я работаю сутки без отдыха. Надо отбить аренду, бензин заправить, себе что-то в карман положить, По-другому не получится выйти в плюс",- цитирует DailyStorm вполне себе россиянина-водителя популярного агрегатора такси.

"У меня машина — это дом, это моя жизнь. Я в ней работаю. Я в ней ем. Я в ней знакомлюсь и секс нахожу — жена далеко, не в России. Я в ней сплю на стоянках ночью",- делится на форуме таксистов водитель, жалующийся на "проклятых пассажиров", которые ставят "плохие оценки".

"Он мне два поставил, говорит машина грязная и ты сам помойся!", — негодует таксист, добавляя "Пусть мне Россия комнату даст, на еду денег — я тогда хоть короля возить смогу", — рассказывает он коллегам по шашечкам и рулю.

Напомним, что ранее Pravda.ru сообщала о массе случаев, в которых водители-мигранты нападали, калечили, оскорбляли, насиловали, грабили и даже убивали пассажиров такси.

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