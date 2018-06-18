Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Общество
Наследие Отдых Практика Семья Дневник автостопщика День в истории Соцсети Расследования Зоосфера
Автор Редакция рубрики "Общество"

Почему россияне боятся, но ездят с таксистами-мигрантами

Общество

Российские пользователи сервисов и агрегаторов такси ответили на вопрос популярного телеграм-канала — не боятся ли они пользоваться такси с мигрантами за рулем после страшного ДТП в Москве.

Почему россияне боятся, но ездят с таксистами-мигрантами. 388276.jpeg

Напомним, что на улице Ильинка 28-летний водитель из Киргизии, "работавший" за рулем такси всего лишь месяц сбил 8 туристов, среди которых мексиканцы, азербайджанцы, россияне. После ДТП он "со страха" пытался сбежать, но был весьма жестоко поймал очевидцами и сдан полиции.

На допросе таксист рассказал, что он "просто подключился и стал работать" (раньше он работал в универмагах и даже суши-поваром). На Ильинке же он заснул, а проснувшись через секунду перепутал педаль газа с тормозом. Водитель заявил (и эксперты это подтверждают), что до этого провел за рулем около 20 часов, ранее поспав на стоянке 2-3 часа после "суточной" смены.

В итоге 41% россиян заявили, что пусть и боятся неопытности водителей-мигрантов, но ездят с ними в такси, потому что "судьба есть судьба". Еще 17% сообщили, что не пользуются такси — предпочитая свою машину или каршеринг.

При этом 12% пассажиров такси отказывается от заказа и делает новый, видя "нерусское" имя водителя такси при вызове, 11% — вызывают дорогие иномарки по дорогим тарифам, рассчитывая на водителя-"славянина".

Кроме того, по 10% пассажиров ответили, что не пользуются такси из-за экономии и выбрали юмористический вариант "я сам водитель-мигрант и я вас всех катал".

 

Почему россияне боятся, но ездят с таксистами-мигрантами. 388274.png

В свою очередь, телеграм-каналы цитируют высказывание таксиста-мигранта из чата таксистов (орфография и пунктуация оригинала сохранена).

"А чиво они думают? Я шест раз засыпал за эти 3 недели за рулем! 23 часа ни хочишь подряд ездю и зарабатываю! Семья ждет денег, дом стройка идет, детя в школу в сентябрь собирать. Пусть 100 рублей за километр дают, 1500 за час и тогда буду думать",- пишет таксист.

"А так подключашки делают гет, везет, убор, буду кататься пока живой. Я как приехал, всигда работал 14-18 часов, а на завтра выходной и Москву гулял видел и деньги были",- заключает на ломаном русском водитель такси.

"Я работаю сутки без отдыха. Надо отбить аренду, бензин заправить, себе что-то в карман положить, По-другому не получится выйти в плюс",- цитирует DailyStorm вполне себе россиянина-водителя популярного агрегатора такси.

"У меня машина — это дом, это моя жизнь. Я в ней работаю. Я в ней ем. Я в ней знакомлюсь и секс нахожу — жена далеко, не в России. Я в ней сплю на стоянках ночью",- делится на форуме таксистов водитель, жалующийся на "проклятых пассажиров", которые ставят "плохие оценки".

"Он мне два поставил, говорит машина грязная и ты сам помойся!", — негодует таксист, добавляя "Пусть мне Россия комнату даст, на еду денег — я тогда хоть короля возить смогу", — рассказывает он коллегам по шашечкам и рулю.

Напомним, что ранее Pravda.ru сообщала о массе случаев, в которых водители-мигранты нападали, калечили, оскорбляли, насиловали, грабили и даже убивали пассажиров такси.

Почему россияне боятся, но ездят с таксистами-мигрантами. 388275.jpeg

ЕС продляет санкции в отношении Крыма ЕС продляет санкции в отношении Крыма
 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook

Правдорубка. Закон такси не писан?
Темы дтп такси таксист водитель мигранты пассажир
Обсудить
Актуальная аналитика
Как отстоять права
В США создается реестр всех блогеров, журналистов и социальных медиа
США и Канада
Госдеп считает своих граждан неадекватными
Общество
Почему россияне боятся, но ездят с таксистами-мигрантами
Читательский топ
Запугать не получилось: англичане рассказывают о приеме на ЧМ-2018
За что Пугачева прокляла Малахова и назвала его "подонком"
Почему Чингиз-хан был справедливей и честней Дмитрия Медведева
Транскаспийский трубопровод под прицелом ВМФ РФ?
Россия предупредила Норвегию о последствиях ввода войск США
Сейчас читают
Новая угроза "Газпрому": ЕС договаривается с Ираном
Газ
Новая угроза "Газпрому": ЕС договаривается с Ираном Видео 
Станет ли очередной экономический кризис концом для криптовалют?
Аналитика
Станет ли очередной экономический кризис концом для криптовалют?
Тутанхамон - мальчик, калека или воин?
Гипотезы
Тутанхамон - мальчик, калека или воин? Видео 
"Нам казалось, воссоединение с Россией это что-то заоблачное"
Власть
"Нам казалось, воссоединение с Россией это что-то заоблачное" Видео 
Накрыли поляну... для детей
Расследования
Накрыли поляну... для детей
Новости Все >
Мигранты из Украины и СНГ отсылают из России миллиарды долларов
Бензин в России начал дешеветь
Андрей Полозов-Яблонский: я бы сегодня сделал ставку на Ripple
Зять короля Испании будет отбывать наказание в женской тюрьме
Глава Audi AG заключен под стражу в Германии
Царица "синих китов" приговорена. Детей не вернуть...
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Запугать не получилось: англичане рассказывают о приеме на ЧМ-2018

План не удался. Жители Великобритании приехали в "пугающую" страну и увидели все сами.

Запугать не получилось: англичане рассказывают о приеме на ЧМ-2018
За что Пугачева прокляла Малахова и назвала его "подонком"
Шоу-бизнес
За что Пугачева прокляла Малахова и назвала его "подонком"
Политика
Почему Чингиз-хан был справедливей и честней Дмитрия Медведева
Бывший СССР
Транскаспийский трубопровод под прицелом ВМФ РФ?
Экономика
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы

В России начинаются протесты против повышения пенсионного возраста. Граждане страны выходят на митинги против реформы.

Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Запугать не получилось: англичане рассказывают о приеме на ЧМ-2018
Мир
Запугать не получилось: англичане рассказывают о приеме на ЧМ-2018
Политика
Почему Чингиз-хан был справедливей и честней Дмитрия Медведева
Экономика
Трамп все же объявил войну Китаю. Цена вопроса - $50 млрд
Наука и техника
Дождь из драгоценных камней выпал на Гавайях

На Гавайях извержение вулкана спровоцировало выброс минерала оливин. Местные жители находят эти камни на пляжах и улицах.

Дождь из драгоценных камней выпал на Гавайях
Почему Чингиз-хан был справедливей и честней Дмитрия Медведева
Политика
Почему Чингиз-хан был справедливей и честней Дмитрия Медведева
Экономика
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Экономика
Налог с перечислений на карту. Страшная правда или фейк?
Василий Амирджанов Госдеп считает своих граждан неадекватными Василий Амирджанов Соломон Соловьев Формула богатства Пола Маккартни Соломон Соловьев Руслан Веснянко Медицинская "реформа" Украины: больных - на органы Руслан Веснянко
Комментарии
МОЭК обеспечит теплом 23 дома по реновации
Почему Чингиз-хан был справедливей и честней Дмитрия Медведева
Почему Чингиз-хан был справедливей и честней Дмитрия Медведева
Почему Чингиз-хан был справедливей и честней Дмитрия Медведева
Почему Чингиз-хан был справедливей и честней Дмитрия Медведева
Почему Чингиз-хан был справедливей и честней Дмитрия Медведева
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Почему Чингиз-хан был справедливей и честней Дмитрия Медведева
Пути назад нет? Проект пенсионной реформы внесли в Госдуму
Пути назад нет? Проект пенсионной реформы внесли в Госдуму
Познер рассказал, что думает по поводу пенсионной реформы
Сирия в огне: коалиция США нанесла удар по армии Асада
Если живешь в бывшем СССР - ты в зоне риска
Познер рассказал, что думает по поводу пенсионной реформы
Россия предупредила Норвегию о последствиях ввода войск США
Физики подтвердили реальность жизни после смерти
ЕС продляет санкции в отношении Крыма
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
ФСБ разрешит гражданам пользоваться шпионской техникой
Почему россияне боятся, но ездят с таксистами-мигрантами
Южная Азия
Россия не смотрит, что Китай делает с Вьетнамом

Западная пресса пишет о массовых протестах во Вьетнаме, направленных против Китая. Почему в России никто не бьет тревогу?

Россия не смотрит, что Китай делает с Вьетнамом
Транскаспийский трубопровод под прицелом ВМФ РФ?
Бывший СССР
Транскаспийский трубопровод под прицелом ВМФ РФ?
Если живешь в бывшем СССР - ты в зоне риска
Мир
Если живешь в бывшем СССР - ты в зоне риска
Патрик Бьюкенен: "Трамп видит, как Америку доят союзники"
США и Канада
Патрик Бьюкенен: "Трамп видит, как Америку доят союзники"
Почему Македония не хочет быть Северной
Балканы
Почему Македония не хочет быть Северной
FIFA дисквалифицировала западную пропаганду
Мир
FIFA дисквалифицировала западную пропаганду
Новый шантаж Турции: совместные ЗРК С-500
Ближний Восток
Новый шантаж Турции: совместные ЗРК С-500
Звездный час Трампа: повторит ли он успех Никсона?
США и Канада
Звездный час Трампа: повторит ли он успех Никсона?
"Почему Запад обнаглел до безобразия"
Мир
"Почему Запад обнаглел до безобразия"
Германия обвиняет Меркель в изнасиловании и убийстве
Евросоюз
Германия обвиняет Меркель в изнасиловании и убийстве
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался