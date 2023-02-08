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Ирина Шлионская

"Алкоголь полезен для сосудов": самые популярные фразы у людей, имеющих проблемы с выпивкой

Общество

Практически все мы, время от времени, употребляем спиртные напитки. Но как вычислить опасную черту, которая отделяет "норму" от бытового пьянства и алкоголизма?

"Алкоголь полезен для сосудов": самые популярные фразы у людей, имеющих проблемы с выпивкой

Директор Национального научного центра наркологии — филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Клименко рассказала, по каким характерным фразам можно определить, что у вашего собеседника проблемы с алкоголем.

"Спиртное улучшает аппетит"

Спиртные напитки раздражают слизистую желудка, говорит Татьяна Клименко. В результате, усиливается выделение желудочного сока, и возникает чувство голода.

Выпив даже одну рюмку, человек может съесть больше обычной нормы, что в сочетании с токсичными свойствами этанола создаёт повышенную нагрузку на печень и поджелудочную железу. А это может привести к серьёзным заболеваниям.

"Алкоголь полезен для сосудов"

Об этом можно говорить только, если употреблять спиртное в малых дозах. Если же пить систематически или в больших дозах, то нарушается регуляция сосудистого тонуса, повышается артериальное давление. Отсюда риск развития гипертонии, сердечной недостаточности и прочего, что нередко приводит и к летальным исходам.

"Алкоголь помогает согреться"

Это всего лишь заблуждение. Всё дело в том, что под влиянием спиртного происходит расширение кожных сосудов. Поначалу человек и впрямь ощущает тепло, но затем температура снижается, и если человек выходит на улицу, изрядно "набравшись" и легко одетым, он может сильно простудиться, а в некоторых случаях и замёрзнуть насмерть.

"Спиртное помогает заснуть"

Да, под воздействием алкоголя мы скорее засыпаем, но при этом существенно снижается качество сна. Нарушается цикл "быстрого" сна, который крайне важен для восстановления сил. Если же длительно злоупотреблять спиртным, это может привести к хронической бессоннице.

"Я могу остановиться в любой момент"

Обычно так говорят люди, у которых уже возникла алкогольная зависимость. Им кажется, что они могут контролировать употребление спиртного, но на самом деле это не так.

"Без спиртного праздник — не праздник"

Алкоголь поначалу вызывает эйфорию — у нас поднимается настроение, хочется петь, танцевать, общаться. Но вскоре это состояние проходит, могут появиться сонливость, апатия или, напротив, агрессия, настроение резко портится и становится уже не праздничным.

В любом случае, если вы слышите эти аргументы в защиту употребления спиртного, значит, дело, вероятно, уже зашло достаточно далеко, считает профессор Клименко. Человеку, у которого нет зависимости, они просто не нужны: он знает свою "норму", и алкоголь не играет в его жизни большой роли.

Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы болезни алкоголь здоровье медицина психология алкоголизм
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