Анастасия Татулова и её золотая "хрючевальня"

Экс-омбудсмен по МСП и владелица сети кафе "Андерсон" Анастасия Татулова выступила с очередным выпадом в адрес государства, в одном из постов в Телеграм назвав Россию "больной страной".

Предпринимательница снова использует публичную площадку в корыстных целях. И если раньше в своей риторике она подвергала критике любые инициативы властей, то сегодня пытается натравить своих подписчиков на контрольно-надзорные органы, которые вплотную занялись проверкой ее бизнеса. Мол, набросились злые правоохранители на хрупкую блондинку 158 сантиметров роста, "платящую налоги, а еще и честно и безвозмездно выполняющую свой гражданский долг перед страной по защите МСП". Только на поверку оказывается, что жертва вовсе не она. Интернет забит жалобами клиентов и сотрудников "Андерсона", которые свидетельствуют о том, что многомиллиардный бизнес Татуловой несет угрозу экономике государства и здоровью граждан.

Адские муки

Уже много лет посетители жалуются на "хамское отношение к гостям", "отвратительный сервис", невкусную еду и космические цены — "пироженка — как целый торт в магазине". Клиенты "Андерсона" удивляются, что специализирующееся на кондитерских изделиях заведение печет невкусные торты.

"Объективно ожидаешь от кухни ресторана и правда высокого или хотя бы "возвышенного" полета, а получаешь несоответствие уровню цен и вкус… почти забегаловки", "ощущение, будто во французский ресторан ради экономии взяли повара из хинкальной", — пишут недовольные посетители в Интернете.

Покупатели подчеркивают, что сами блюда не только невкусные, но еще и небезопасные.

"Изжога при моем гастрите была сильнее, чем от бургеров!"

В истории сети были и громкие случаи отравления. Так, несколько лет назад женщина получила термический ожог, попробовав в одном из "Андерсонов" баклажан.

"Ощущение как будто в рот налили кислоту! Адское жжение рта", — жаловалась она.

В медклинике врачи "зафиксировали гиперемию слизистой языка и нижнего неба". И такие случаи не редкость:

"Праздновали ДР ребенка в "Андерсоне" и отравились".

Буквально в ноябре 2022 года на сеть "Андерсон" поступила жалоба в прокуратуру от журналиста Анны Шафран на "крайне неприятный визит в милое детское кафе на улице Гиляровского в Москве". Посетительница была шокирована интерьером со скелетами и прочей атрибутикой Дня святых. В заявлении она просила "защитить права детей города Москвы" и запретить заведениям Татуловой "пропаганду сатанизма", а также настаивала на возбуждении уголовного дела об оскорблении чувств верующих.

Работники сети жалуются на:

обманы;

хамство;

неадекватность руководства.

"Неумение разговаривать с сотрудниками, неграмотная постановка задач, полный хаос в работе, никакого порядка в документации и на рабочем месте", — рассказывала о своем опыте работы в заведении в Санкт-Петербурге одна из бывших сотрудниц.

Нередки и случаи дискриминации по национальному признаку.

Об одном из них сообщил студент РУДН из Казани, который хотел подработать в московском "Андерсоне" аниматором, но получил отказ из-за "не славянской внешности".

Отсутствие хоть сколько-нибудь адекватного собеседования при трудоустройстве, пренебрежительное отношение к соискателям, необходимость оформлять медкнижку без гарантии трудоустройства, покупка формы за свой счет, неоплачиваемые многодневные стажировки, после которых на работу могут не взять без объяснения причин — далеко не полный перечень жалоб соискателей на вакансии в "Андерсонах". Но и официальное трудоустройство после долгого хождения по мукам, судя по отзывам, не приносит сотрудникам Татуловой ничего хорошего. Они отмечают постоянные задержки зарплат, неоплаты переработок и отсутствие социальных гарантий.

"Им нужны рабы, которые будут пахать в черную за копейки и чуть ли не выдавать им показатели программы высадки на Луну", — возмущался один из бывших работников.

Люди жалуются и на крайне тяжелую моральную атмосферу, пропитанную стукачеством и слежкой за работниками с помощью видеокамер.

"Пришел работать поваром в эту хрючевальню. Собеседования со мной никакого не проводили. Форму здесь надо заслужить или купить на свои. Камера в раздевалке меня как мужчину не смутила) На кухне мне показали только место, на котором я буду работать, а остальное должен сам знать. В конце второго дня практики попросили принести паспорт и мед. книжку. В начале третьего дня отправили домой и не заплатили за стажировку, потому-что моё время и труд ничего не стоят", — пишет бывший сотрудник Артем.

Как отметил его экс-коллега по имени Андрей, унижения и обманы царят во всех подразделениях.

"На так называемой фабрике руководство — просто отпрыски 90-х, — отметил он. — Крайне не советую данную компанию, все человеческое, какие то морали, полностью разрушены…"

В 2019 году Роспотребнадзор проводил проверку по многочисленным жалобам посетителей кофеен "Андерсона" и выявил нарушения санитарно-эпидемиологических норм в 14 из 17 заведений сети, обнаружив в блюдах кишечную палочку. От тех проблем Татулова отбилась, выступив перед президентом страны на ПМЭФ с речью в духе "чиновники кошмарят малый бизнес". И поняла, что публичность может быть эффективным способом защиты и лоббирования своего бизнеса, при котором можно не заниматься его оперативным управлением, не инвестировать и не развивать его, а только получать прибыль и прятать ее за границей — подальше от "Родины-уродины", как однажды назвала Татулова свою страну.

Изображая жертву

Не удивительно, что параллельно с валом жалоб посетителей и сотрудников, претензии к "Андерсону" копятся у контрольных и следственных органов — из-за распространенных в сети сомнительных схем "оптимизации" налогообложения и прочих "конструкций", вплоть до незаконного обнала или вывода средств в офшоры. Поэтому очевидно, что Татулова, раздувая нынешний скандал вокруг себя, старается ввести общественность в заблуждение и провернуть свой личный "ПМЭФ 2.0", устроив балаган вокруг начатых в ноябре 2022 года масштабных проверок бизнес-империи экс-омбудсмена по МСП. Связаны они с выявленной Росфинмониторингом, Банком России и ФНС схемой отмывания денег через одну из крупнейших теневых площадок. Кафе и рестораны часть прибыли переводили третьим лицам и таким образом уклонялись от уплаты НДС. Сеть "Андерсон" подверглась проверкам в числе многих других заведений общепита, поэтому это совсем не "наезд на хрупкую блондинку", как публично пытается представить Татулова свои взаимоотношения с государством.

На словах у Татуловой — все законно, но, например, о зарплатах "в конвертах" и их многомесячных задержках говорят сами сотрудники "Андерсона" и неоднократно сообщали СМИ.

"Не вздумайте никогда устроится к этим больным людям. Почти 2 месяца не платят зарплату. Находимся как в заложниках…", — делится Гульнара, работавшая в одном из московских "Андерсонов". "Серая зп, не платят отчисления в пенсионный фонд, зп задерживают", — подобными отзывами забит весь Интернет.

А могут и просто обмануть.

"Удерживали налог 13% не оформляя меня. За не даработку часы срезают, а переработку не добавляют", — рассказывает бывшая сотрудница "Андерсона" Бэлла.

СМИ также неоднократно приводили данные об использовании в сети кафе самозанятых для занижения налогооблагаемой базы и схемы дробления бизнеса. Одно время насчитывалось порядка 20 аффилированных с Татуловой и ее родственниками ООО с одинаковой сферой деятельности. Подозревалась владелица "Андерсона" и в выводе средств в офшоры. А недавно СМИ обнаружили, что ее муж, Александр Татулов, в 2000-х фигурировал в делах об обналичивании денег и оптимизации налогов, в частности, когда занимал должность заместителя председателя правления банка "Кредиттраст". Отсюда был сделан вывод о непрозрачном происхождении средств на создание сети "Андерсон", ежегодный оборот которой до пандемии превышал 1,8 млрд. рублей.

Многие из этих фактов еще летом прошлого года указал в своем запросе в Генпрокуратуру и Следственный комитет депутат Госдумы Евгений Федоров. Он попросил проверить деятельность экс-омбудсмена на нарушение уголовного законодательства не только в предпринимательской, но и в общественной сфере, назвав ее деструктивной и разрушительной для государства. Результаты этих проверок могут оказаться куда более серьезными по степени ответственности, и Татуловой уже не удастся скрыть многочисленные факты мошенничества в крупном размере за популистскими лозунгами.