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Автор Ольга Лазарева

Пятая колонна Анастасии Татуловой: омбудсмен по МСП зарабатывает на Западе и на России

Экономика

В то время как ярые навальнисты* прошлых лет пребывают кто в местах не столь отдалённых, а кто — в бегах, коллективный Запад вовсю растит им смену.

Пятая колонна Анастасии Татуловой: омбудсмен по МСП зарабатывает на Западе и на России

Роль "новоявленной Любови Соболь**" в очередном проекте "прекрасной России будущего" уготована общественному омбудсмену по защите малого и среднего бизнеса, владелице сети кафе "АндерСон" Анастасии Татуловой. Её сегодняшняя риторика наполнена ненавистью к России, к органам власти и гражданам.

Правительственные меры по поддержке предпринимателей, по словам Татуловой, не работают, в стране всё плохо, а с военной спецоперацией — "катимся в пропасть".

Недавно она сообщила, что "ведётся первая мировая информационная война", в которой "Украина выигрывает со счетом 100:0", а люди являются "мусором". Текущую ситуацию Татулова публично характеризует не иначе как "говновремя". За последние месяцы неоднократно она критиковала и политику импортозамещения, называя её "ересью" и заявляя: "кто в телевизоре врёт, тот пусть идёт и импортозамещает".

Анастасия Татулова стала крайне публичным человеком всего лишь за два года. Сегодня ей только собственного YouTube-шоу, как у Соболь**, не хватает. Но волнуют ли омбудсмена проблемы малого бизнеса в реальности? Или вся её медиаактивность — не более чем ширма, за которой так удобно лоббировать свой бизнес и зарабатывать на западных методичках? Не приходится сомневаться, что как только деньги для Татуловой в стране закончатся, скудное западное финансирование сделает её риторику гораздо более экстремистской и антироссийской.

Money, money, money

В том, что любовью всей жизни омбудсмена по МСП являются деньги, она сама не раз признавалась в интервью. По её словам, ещё в конце первого курса факультета журналистики МГУ она поняла, что смысл её деятельности могут придать только деньги и без тени сожаления променяла журналистику на маркетинг и пиар. На определённом этапе карьеры амбициям Татуловой перестала соответствовать даже позиция топ-менеджера одной из крупных пищевых компаний со всеми атрибутами красивой жизни — огромной зарплатой и личным водителем, и она вплотную занялась собственным бизнесом.

"Я не могу за часть отвечать, мне нужно целое", — признавалась она в своих поистине имперских амбициях.

Как и в своей любви приврать "во спасение" или "найти нетрадиционные решения" в случаях каких-то особых обстоятельств. Например, общеизвестным стал тот нелицеприятный факт, что для того, чтобы выиграть тендер иностранной компании, её сеть "АндерСон" выдала за свою продукцию кафе-конкурента.

Три фактора:

  1. жажда наживы,
  2. беспринципность
  3. и безудержные амбиции, —

уже сыграли с Татуловой злую шутку. Сегодня число вопросов к её бизнесу растёт как снежный ком. Так, ещё в 2018 году сразу девять проверяющих органов заинтересовались её бизнесом, но Татулова подняла настоящий базарный ор с обвинениями в "кошмарении". Тогда ей удалось выйти сухой из воды. Более того, её пригласили участвовать в форуме АСИ по развитию бизнеса, где присутствовал президент Владимир Путин.

Скорее всего, именно в тот период Татулова и решила заняться общественной деятельностью, взяв на вооружение метод истерики и огульных обвинений всего и вся. Громкие заявления Татуловой о том, как тяжело живётся предпринимателям при "кровавом режиме", не только находят отклик в неокрепших умах, но и объясняются желанием отвлечь внимание от "особенностей" организации её собственного бизнеса. Ещё в 2020 году, когда она открыла ИП со сходной сферой деятельности, что и восемь её структур, СМИ высказали предположение о применении владелицей "АндерСона" схемы дробления бизнеса с целью ухода от уплаты налогов. За два последних года её бизнес разросся уже до двух десятков ООО с одинаковыми видами деятельности, что не может не заинтересовать налоговые органы.

И с Запада, и с России

Отсутствие последствий позволяет владелице сети "АндерСон" строить большие планы. Прежде всего в фокусе её внимания развитие бизнеса на столичном рынке. Отсюда её бесконечные заигрывания с московскими властями, которые пока ещё приносят ей серьёзные преференции в виде бесплатной аренды муниципальной земли и других льгот.

Правительственными мерами поддержки, которые, как с пеной у рта доказывает Татулова, не работают, её семейство также активно пользуется. Например, детский коммерческий лагерь HeadStart Camp, 11 дней пребывания в котором в прошлом году стоили почти 80 тысяч рублей и чьим основателем является сын омбудсмена Артем, участвует в программе CashBack от Ростуризма. А лекции детям читают приглашенные спикеры — победители конкурса "Лидеры России".

В 2020 году Татулова анонсировала планы по строительству в элитном районе Подмосковья посёлка для предпринимателей с пафосным названием "Страна здравого смысла". Учитывая копящиеся претензии к прозрачности её бизнеса и к ней самой, а также её риторику, полную ненавистью к стране, Анастасии Татуловой впору задуматься о том, как бы вместо уютного подмосковного особняка не оказаться в местах совсем иного плана. Любовь Соболь**, на место которой омбудсмен метит в команде новоявленных навальнистов*, осуждена на полтора года лишения свободы, может получить ещё больший срок по новым обвинениям в уголовных преступлениях и находится в бегах. Пока же подобная участь не страшит Татулову, которая делает ставку исключительно на деньги и сосёт их как талантливый телёнок — сразу с нескольких маток.

* Физическое лицо, организации которого (навальнисты) признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ.

** Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН и ужесточил наказание экс-юристу Любови Соболь. По некоторым данным, Соболь сейчас находится за границей.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы анастасия татулова
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