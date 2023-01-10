Священная Всенародная Операция: в единстве — ключ к победе

Спецоперация на Украине давно уже переросла свое название. В сознании многих россиян она все больше ассоциируется с песней "Вставай, страна огромная!".

Политики могут называть текущую ситуацию как угодно, имея в виду международное право и юридические последствия использования той или иной терминологии. Но гораздо важнее, как все происходящее воспринимает народ нашей действительно огромной и многонациональной страны. Тот самый, который, по мнению некоторых альтернативно одаренных, возомнивших себя "властителями дум", у нас в России вечно не тот, не такой, и ничего не понимает.

Все он понимает, наш народ. И что самое главное — все понимает правильно, как бы ни пытались ему застить очи иезуитскими сказочками про "это другое".

Скажем честно: да, в самом начале спецоперации многие сильно удивились и некоторое время пребывали в растерянности. Однако по мере того как становилось ясно, что (предположительно) планировавшаяся изначально стремительная полицейская операция переходит в стадию затяжного конфликта с позиционным противостоянием, народ переставал чесать в затылке. Тут ведь все просто: наша армия ведет боевые действия — значит, нашей армии надо помогать. К чему плодить сущности без надобности? И пока политики рассуждают о целесообразности, наша страна уже так или иначе встала на те самые "мобилизационные рельсы".

Нас — Орда!

Например, интересная трансформация произошла с Telegram-каналом "Орда", изначально иронично позиционировавшим себя как "канал про аниме и арбузы". В начале мая 2022 года "ордынцам" пришла в голову идея собрать денег на лекарства для Херсонской детской больницы, и понеслось…

По отчету на 31 декабря 2022 года, "ордынское" сообщество (у канала более 220 тысяч подписчиков) собрало только деньгами 100 с лишним миллионов рублей. На эти деньги было закуплено множество всего необходимого на фронте и прифронтовых территориях. А сверх того, "за ленточку" ушло свыше 160 кубометров различных гуманитарных грузов. Без всякого привлечения административного ресурса и прочих "звонков сверху".

"Будем помогать настоящим специалистам лучшей армии мира, чем можем и сколько потребуется", — уверен организатор канала.

Кстати, еще в 2020 году (как давно это было!) "Орда" помогала врачам в красных зонах "ковидных" госпиталей с масками, фильтрами, халатами и медициной. Вот вам и канал про аниме и арбузы!

Швейно-вязальные войска

На этом "Орда" не остановилась. Женская часть сообщества объединилась, чтобы шить и вязать для нужд наших бойцов — шапки, балаклавы, снуды, солдатские (трехпалые) варежки, жилеты, гетры, подшлемники, масксети и маскхалаты — это еще не полный список всего, что делают мастерицы-рукодельницы.

Рассказывает Елена, адвокат, участница сообщества:

"Прихожу как-то в суд, проверка на входе. Открываю сумку, а там у меня спицы с вязанием. И охранница мне так понимающе: "Тоже вяжете?"

Вяжут все. Ну или шьют, кто что умеет. И не только в "Орде". Женщины по всей России объединяются в группы и делятся опытом, чтобы обеспечить наших защитников теплыми вещами. Кто не умеет шить и вязать — помогает в закупке пряжи и ткани. Эти группы легко найти и ВКонтакте, и в Телеграме — например, по хэштегу #носкисолдату или #швейновязальныевойска.

Конечно, есть казенное обмундирование. И, по официальным данным, оно имеется в достаточном количестве. Вот только нормы его выдачи и замены утверждались в мирные времена, тогда как во время ведения боевых действий все это расходуется и приходит в негодность гораздо быстрей. А бюрократическая машина, увы, неповоротлива — не только военная, любая. Пока она еще пересогласует новые нормы, а бойцам все это нужно уже вчера. И кроме того, вещи связанные/сшитые вручную — это ведь не просто вещи. Это часть человеческого участия и душевного тепла, это сигнал: "Мы с вами! Своих не бросаем!"

И уж конечно, это очень напоминает Великую Отечественную, когда женщины в тылу вот так же вязали и шили бойцам на фронт. Потому и СВО уже можно с полным правом называть — Священная Всенародная Операция.

НВП возвращается!

Тема возвращения в наши учебные заведения предмета "Начальная военная подготовка" долго обсуждалась на разных уровнях. Она муссировалась бы еще неизвестно сколько, если бы новая реальность не вынудила признать очевидное: НВП нужна. Более того, теперь она нужна и тем, у кого ее не было ни в школе, ни в институте в благословенные, но канувшие в лету мирные времена.

Хотя бы частично компенсировать эту системную ошибку взялось другое Telegram-сообщество — "РОКОТ Z". Эти неравнодушные граждане (у канала более 140 тысяч подписчиков) организовали бесплатные курсы начальной военной подготовки во множестве российских городов — от Петропавловска-Камчатского и Владивостока до Санкт-Петербурга и Севастополя. Список городов регулярно пополняется, записаться на курсы можно через чат-бота (каждый кандидат проходит определенную проверку в целях безопасности).

Мне удалось побывать на занятиях, которые проводятся в подмосковном Подольске. Программа довольно обширная: курсантам предстоит изучать вооружение ВС РФ и тактическую подготовку, быт и снаряжение, топографию и инженерное дело, тактическую медицину и многое другое. Инструкторов по возможности стараются подбирать с опытом участия в СВО или других боевых действиях, чтобы они делились с курсантами практическим опытом. Часть занятий (например, по дисциплинам "тактическая подготовка" и "БПЛА и корректировка") проходит на улице (точней, на специальном полигоне), часть — в помещении. Большое значение придается практической отработке получаемых навыков.

Возраст курсантов — самый разный: от студентов до, скажем так, уже не подпадающих под мобилизацию. Я поинтересовалась у некоторых, как они здесь оказались и зачем им это надо.

Позывной Лапа, 33 года, сфера деятельности — автомобильный бизнес:

"Через канал "Рокота". Вступил, втянулся. Не только учусь, но и помогаю организаторам по мере возможности. Нашел другие группы единомышленников, по мере сил и с ними с друзьями стараемся работать. А околовоенной тематикой я начал интересоваться еще до начала СВО. Тут принцип простой: лучше уметь и не нуждаться, чем нуждаться и не уметь. Уже ведь понятно, что эта "игра" будет в долгую, но кто-то все еще считает, что их не коснется".

Артем, студент-агроном 4-го курса:

"Я еще до начала СВО был уверен, что что-то такое будет, поэтому изучал все, с этой темой связанное. Как узнал про бесплатные курсы, записался сразу. После института собираюсь идти в армию. Считаю, что надо уметь воевать, потому что долгого мира нам не дадут".

А многие отвечали просто: на всякий случай.

Позывной Скрипач: "Победа будет за нами!"

И, наконец, я побеседовала с организатором курсов "НВП Рокот — Подольск" с позывным Скрипач.

— Что такое "Рокот"? Кто эти люди, сумевшие вырастить из телеграм-канала всероссийское (не побоюсь этого слова) общественное движение?

— "Рокот" — это объединение энтузиастов, заинтересованных в консолидации общества, чтобы обеспечить безопасность своей семьи и своей страны в случае непредвиденных обстоятельств. Мы все — волонтёры. Кто-то собирает гуманитарную помощь, кто-то помогает учить людей азам ратного дела.

— Как пришла в голову идея организовать бесплатные курсы НВП практически по всей стране?

— В связи с общими политическими новостями и процессами общество само начинает понимать, насколько нужно быть готовым к тем или иным ситуациям. Объединение людей — ключ к победе.

— Как ты оказался здесь?

— Случайно попал на основной новостной канал "Рокота", где увидел, что люди объединяются и ведут самоподготовку, привлекая опытных людей в качестве инструкторов. Ждал, когда появится мой субъект, но его все не было… Достучался до админа канала, узнал, что нужно для открытия отделения у нас в городском округе: "ответственный человек, готовый взять на себя организацию процесса", решил рискнуть.

— Планируется ли сделать курсы НВП Рокот постоянными? То есть, продолжат ли они действовать после окончания СВО?

— Конечно, планы и идеи есть. Хочется развить это до масштабного уровня.

— Кто оказывает поддержку в организации и проведении? Есть ли случаи противодействия?

— Организация в самом начале была только на мне. Сейчас получилось набрать целую команду небезразличных людей, которые вкладывают очень много сил в наше дело. Инструктора и помощники — это на данном этапе те, на ком все держится.

Финансовую поддержку оказывают несколько спонсоров. Все деньги идут на материальную базу для занятий.

Случаев противодействия пока не было. Но в любом случае о нашей деятельности в курсе компетентные органы, которые оказывают поддержку в согласовании некоторых нюансов.

— Как ты считаешь, кому и зачем нужно приходить на курсы НВП Рокот?

— Всем людям. Абсолютно всем. Конечно, я говорю про дееспособных людей, хотя от присутствия молодежи мы тоже не отказываемся. Начальная Военная Подготовка — это такая же база, как и умение читать, писать, считать. Все люди должны знать, что такое военная наука на случай, если придется защищать свой дом.

— Мы победим?

— Победа будет. Скоро или не скоро — не важно. Главное — мы все понимаем, насколько важно сейчас собраться силами и духом, объединяться и расти дальше. Враг будет разбит. Победа будет за нами!

И вот скажите мне после этого, что у нас "народ не тот" и "ничего не понимает". А тем, кто все еще думает, что происходящее к нему не относится и его не касается, просто напомню: хата с краю сгорает первой.

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