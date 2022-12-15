Головашкин призвал разобраться с отказом хоронить бойца ЧВК в Петербурге

Герой России, ветеран боевых действий на Северном Кавказе, полковник полиции Александр Николаевич Головашкин убежден, что в ситуации с захоронением бойца ЧВК "Вагнер" Дмитрия Меньшикова в Санкт-Петербурге необходимо детально разобраться и поставить точку, так как все россияне, защищающие сегодня Родину в зоне специальной военной операции, рискуют своими жизнями и погибают за свою страну, независимо от того, в каких структурах они числятся.

Головашкин подчеркнул, что все участники специальной военной операции представляют свою страну и защищают Россию. Была объявлена мобилизация, и люди встали на защиту интересов своего Отечества, но когда возникает вопрос захоронения погибших, отмечает полковник, начинают работать законодательные моменты.

"Я думаю, что в этой ситуации должно все разрешиться. Наверное, имеет место момент человеческого фактора — где-то какой-то чиновник не до конца ситуацию понимает. Люди вдали от семьи, рискуют своей жизнью, тратят свое здоровье, получают увечья или смерть. И что тогда? Спасибо, что пришли, что ли, давайте следующего? Это неправильно, в этой ситуации по-любому нужно разбираться и идти до конца", — заявил Головашкин, комментируя ситуацию в беседе с корреспондентом нашего издания.

Ветеран уверен, что в случае с Меньшиковым — это вина какого-то петербургского чиновника, случай, в котором нужно разобраться и поставить жирную точку. По его словам, сегодня все граждане России сплотились, чтобы защищать и помогать тем, кто защищает Родину. И поэтому ситуацию необходимо разъяснять и достучаться до ответственных лиц.

"Кроме "вагнеровцев", конкретно, если ребят взять, есть много других добровольческих батальонов, сообщество болельщиков, которые когда-то сидели на стадионах на разных трибунах, — они сейчас в добровольческих батальонах, они тоже воюют и погибают за нашу Родину. И что, тоже ставить какое-то клеймо, кто кому принадлежит? Для врага мы — русские. Ребята "вагнеровцы" защищают Родину, у них потери очень страшные, но люди идут в бой", — подчеркнул Головашкин.

Напомним, коллеги героически погибшего в зоне спецоперации Меньшикова не могут добиться его захоронения на Аллее Славы в Петербурге из-за беспрецедентной бюрократии в Смольном и подведомственных профильным комитетам организациях. В связи с этим председатель правления межрегиональной общественной организации "Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов" Андрей Трошев направил обращение губернатору Александру Беглову с просьбой принять необходимые меры для разрешения ситуации, однако на сегодняшний день вопрос по-прежнему остается открытым.