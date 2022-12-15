Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Александр Приходько

Головашкин призвал разобраться с отказом хоронить бойца ЧВК в Петербурге

Общество

Герой России, ветеран боевых действий на Северном Кавказе, полковник полиции Александр Николаевич Головашкин убежден, что в ситуации с захоронением бойца ЧВК "Вагнер" Дмитрия Меньшикова в Санкт-Петербурге необходимо детально разобраться и поставить точку, так как все россияне, защищающие сегодня Родину в зоне специальной военной операции, рискуют своими жизнями и погибают за свою страну, независимо от того, в каких структурах они числятся.

Головашкин призвал разобраться с отказом хоронить бойца ЧВК в Петербурге

Головашкин подчеркнул, что все участники специальной военной операции представляют свою страну и защищают Россию. Была объявлена мобилизация, и люди встали на защиту интересов своего Отечества, но когда возникает вопрос захоронения погибших, отмечает полковник, начинают работать законодательные моменты.

"Я думаю, что в этой ситуации должно все разрешиться. Наверное, имеет место момент человеческого фактора — где-то какой-то чиновник не до конца ситуацию понимает. Люди вдали от семьи, рискуют своей жизнью, тратят свое здоровье, получают увечья или смерть. И что тогда? Спасибо, что пришли, что ли, давайте следующего? Это неправильно, в этой ситуации по-любому нужно разбираться и идти до конца", — заявил Головашкин, комментируя ситуацию в беседе с корреспондентом нашего издания.

Ветеран уверен, что в случае с Меньшиковым — это вина какого-то петербургского чиновника, случай, в котором нужно разобраться и поставить жирную точку. По его словам, сегодня все граждане России сплотились, чтобы защищать и помогать тем, кто защищает Родину. И поэтому ситуацию необходимо разъяснять и достучаться до ответственных лиц.

"Кроме "вагнеровцев", конкретно, если ребят взять, есть много других добровольческих батальонов, сообщество болельщиков, которые когда-то сидели на стадионах на разных трибунах, — они сейчас в добровольческих батальонах, они тоже воюют и погибают за нашу Родину. И что, тоже ставить какое-то клеймо, кто кому принадлежит? Для врага мы — русские. Ребята "вагнеровцы" защищают Родину, у них потери очень страшные, но люди идут в бой", — подчеркнул Головашкин.

Напомним, коллеги героически погибшего в зоне спецоперации Меньшикова не могут добиться его захоронения на Аллее Славы в Петербурге из-за беспрецедентной бюрократии в Смольном и подведомственных профильным комитетам организациях. В связи с этим председатель правления межрегиональной общественной организации "Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов" Андрей Трошев направил обращение губернатору Александру Беглову с просьбой принять необходимые меры для разрешения ситуации, однако на сегодняшний день вопрос по-прежнему остается открытым.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы санкт-петербург александр беглов
Новости
Диетолог Соломатина: морская капуста поможет восполнить дефицит йода
MI6: группировка ВС РФ в Белоруссии слишком мала для успешного наступления в СВО
Глава Минобороны Украины Резников анонсировал зимнее наступление войск ВСУ
Крупнейший в мире миномёт 2С4 "Тюльпан" ВС РФ стирает военных ВСУ в пыль
Верховная Рада: Россия не отказалась от планов похода на Киев
В Абакане телефонные мошенники похитили у пенсионерки 400 тысяч рублей
Композитор Резник: звёзды РФ не замечают СВО и продолжают выступать на сцене
Премьер Польши: некоторые страны Европы не хотят помогать Украине
Евсеев: закончить СВО на Украине в 2023 году ВС РФ помогут войска ВС Белоруссии
Захарова: Ватикан извинился перед РФ за слова Папы Римского о чеченцах и бурятах
Популярное
Леонков: Россия недооценила возможности ВСУ, в страны НАТО приходят гробы

Украинская армия готовилась к длительному противостоянию с Россией, отметил аналитик.

Леонков: Россия недооценила возможности ВСУ, в страны НАТО приходят гробы
Mash: российские хакеры получили данные о 35 382 погибших военных войск ВСУ
Mash: российские хакеры получили данные о 35 382 погибших военных войск ВСУ
В Киеве произошло покушение на "кровавого пастора" Александра Турчинова
Военный ВС РФ заявил, что украинцы наводили артиллерию с помощью СМС в ходе СВО
Пока гадим на "Вечный огонь", в учебниках истории мы не победим Сергей Лебедев Дочь Анн и Серж Голон: в России продано книг об Анжелике на 100 миллионов долларов Анжела Якубовская Ключевые союзники РФ в победе над киевским режимом — Китай и Белоруссия Любовь Степушова
DM: Россия показала ядерную угрозу Западу установкой в шахту ракеты "Ярс" ВС РФ
Комбат 72-й бригады ВСУ Андрей Верхогляд уничтожен под Авдеевкой
Генерал Гурулёв: Европа готовит полномасштабную войну с Россией на континенте
Генерал Гурулёв: Европа готовит полномасштабную войну с Россией на континенте
Последние материалы
MI6: группировка ВС РФ в Белоруссии слишком мала для успешного наступления в СВО
Глава Минобороны Украины Резников анонсировал зимнее наступление войск ВСУ
Крупнейший в мире миномёт 2С4 "Тюльпан" ВС РФ стирает военных ВСУ в пыль
Планы экспансии: Эрдоган хочет "привязать" Европу к Турции с помощью газа из России
Головашкин призвал разобраться с отказом хоронить бойца ЧВК в Петербурге
Верховная Рада: Россия не отказалась от планов похода на Киев
В Абакане телефонные мошенники похитили у пенсионерки 400 тысяч рублей
Композитор Резник: звёзды РФ не замечают СВО и продолжают выступать на сцене
Премьер Польши: некоторые страны Европы не хотят помогать Украине
Евсеев: закончить СВО на Украине в 2023 году ВС РФ помогут войска ВС Белоруссии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников