Адвокат Шакина: "Если бывший супруг не платит алименты, вы вправе обратиться к приставам"

Независимо от того, как сложились отношения между супругами, ребёнок не должен быть ущемлен. И закон всегда встаёт на сторону детей, уделяя их интересам основное внимание. В статье 80 Семейного кодекса РФ зафиксировано, что мать и отец обязаны содержать своего ребёнка вплоть до его совершеннолетия. О том, что делать, если один из родителей уклоняется от своих обязанностей, рассказала читателям Pravda.Ru адвокат, управляющий партнер МКА "ЮрСити", заместитель председателя Комиссии по социальным и экономическим вопросам Ассоциации юристов России Виктория Шакина.

Что делать, если один из родителей уклоняется от уплаты алиментов

Мирно договориться

Прежде чем обратиться в суд, необходимо принять все возможные меры по самостоятельному урегулированию конфликта. Такой подход если и не приведёт к положительному результату, то однозначно положительно повлияет на лояльность суда к вам.

В рамках досудебных разбирательств можно достичь следующих решений:

Добровольное погашение образовавшейся задолженности. Сумма может быть погашена полностью либо частями по установленному графику выплаты. Важно переводить средства через финансовую организацию и на чеках указывать назначение платежа. Все чеки стоит сохранить, чтобы была возможность предъявить их в суде в случае дальнейших разбирательств.

Соглашение сторон по вопросу уплаты алиментов. Документ необходимо заверить нотариально. При наличии такого документа в случае неуплаты алиментов дело можно передать судебным приставам без получения исполнительного листа в ходе судебного процесса.

Заявление в суд на пересчёт суммы задолженности. В случае, когда судебное производство уже начато, должник может обратиться к суду с доказательствами об уплате части суммы или её полного размера.

Судебный процесс

Когда стороны не могут договориться без участия третьей стороны, можно обратиться в суд с целью взыскания алиментов. Сумма выплаты не может превышать 1/4 части от заработной платы родителя в случае, когда ребёнок в семье один. Если детей двое, с плательщика могут взыскать 1/3 заработной платы, а если трое или больше — до половины суммы доходов. Когда должник официально не работает, вы имеете право подать заявление на выплату алиментов в твёрдой сумме. Её размер соответствует прожиточному минимуму в регионе.

В судебном порядке можно взыскать алименты за прошедшие периоды с учётом следующих требований:

за весь период неуплаты, если должник сам виноват и осознанно уклонялся от уплаты алиментов;

за прошедшие 3 года, если у должника есть объективные причины, а пострадавшая сторона предпринимала попытки решить вопрос в досудебном порядке.

Заявление можно подать в мировой суд. Такие дела рассматриваются судьёй в течение 5 рабочих дней, после чего вы получаете на руки решение суда. Истец и ответчик на заседании могут не присутствовать. При этом у вас не должно быть обстоятельств, усложняющих процесс. Такими принято считать:

взыскание задолженности за прошлый период (решение мирового судьи действует только на будущий период);

сумма алиментов превышает полмиллиона в год;

размер выплаты рассчитывается не в долевой части дохода родителя, а в твёрдой форме;

дело связано с установлением или оспариванием отцовства.

У мирового суда есть и ряд недостатков. Например, если должник в срок 10 дней с момента вынесения постановления подает апелляцию, то судебный приказ будет отменен. Подать новое заявление по этому делу можно будет только через районный суд.

Районный суд рассматривает заявления о взыскании алиментов в следующих ситуациях:

взыскание алиментов за прошедший период, в твёрдой форме или в сумме более 500 тысяч рублей в год;

отмена судебного приказа, полученного от мирового судьи из-за того, что должник выдвинул возражения;

параллельно с взысканием алиментов подано прошение о лишении родительских прав или установлении факта отцовства.

Заявление в любой из судов может быть подано по месту жительства истца или ответчика. В случае, когда вы не знаете нынешнее место жительства супруга, используйте последний известный адрес.

Работа судебных приставов

После получения решения суда необходимо привести его в исполнение. Иногда ответчик начинает платить на добровольной основе. Если этого не произошло, вы вправе обратиться к исполнительной службе суда — приставам. Судебные приставы рассчитывают задолженность исходя из следующих условий:

При отсутствии документов, подтверждающих доход должника, — с учётом средней заработной платы по России.

При наличии дополнительных доходов задолженность будет взыскана и с них.

Если доходов не хватает, может быть наложен арест на имущество ответчика (ст. 112 Семейного кодекса РФ).

В случае, когда судебный пристав по каким-либо причинам не принимает меры к принудительному взысканию задолженности, вы можете подать на него жалобу в соответствии со статьями 121, 123-124 ФЗ 229. Жалобу можно подать в суд, либо вышестоящему руководству службы исполнения наказаний.

Неуплата алиментов: все стороны ответственности

Когда после решения суда и работы судебных приставов родитель не начинает исправно платить алименты, это может повлечь за собой дополнительные последствия. Такая ситуация касается и случаев, когда алименты выплачены в неполном размере. Среди подобных мер:

лишение родительских прав (статья 69-70 СК РФ);

начисление неустойки, размер которой ежедневно составляет 0,1% от всех невыплаченных алиментов (статья 115 СК РФ);

административная ответственность согласно статье 5.35.1 Административного кодекса РФ;

уголовная ответственность согласно статье 157 Уголовного кодекса РФ.

В России на законодательном уровне установлены различные меры обеспечения взыскания алиментов с должника. Решить вопрос можно как мирным путем, так и с помощью органов государственной власти. Как правило, для взыскания задолженности требуется помощь юриста. Этот вопрос имеет множество нюансов, решить которые в кратчайшие сроки может только специалист. Иначе хождение по судам и приставам может затянуться на годы, в течение которых сумма задолженности значительно увеличится.

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