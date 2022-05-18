Независимо от того, как сложились отношения между супругами, ребёнок не должен быть ущемлен. И закон всегда встаёт на сторону детей, уделяя их интересам основное внимание. В статье 80 Семейного кодекса РФ зафиксировано, что мать и отец обязаны содержать своего ребёнка вплоть до его совершеннолетия. О том, что делать, если один из родителей уклоняется от своих обязанностей, рассказала читателям Pravda.Ru адвокат, управляющий партнер МКА "ЮрСити", заместитель председателя Комиссии по социальным и экономическим вопросам Ассоциации юристов России Виктория Шакина.
Прежде чем обратиться в суд, необходимо принять все возможные меры по самостоятельному урегулированию конфликта. Такой подход если и не приведёт к положительному результату, то однозначно положительно повлияет на лояльность суда к вам.
В рамках досудебных разбирательств можно достичь следующих решений:
Когда стороны не могут договориться без участия третьей стороны, можно обратиться в суд с целью взыскания алиментов. Сумма выплаты не может превышать 1/4 части от заработной платы родителя в случае, когда ребёнок в семье один. Если детей двое, с плательщика могут взыскать 1/3 заработной платы, а если трое или больше — до половины суммы доходов. Когда должник официально не работает, вы имеете право подать заявление на выплату алиментов в твёрдой сумме. Её размер соответствует прожиточному минимуму в регионе.
В судебном порядке можно взыскать алименты за прошедшие периоды с учётом следующих требований:
Заявление можно подать в мировой суд. Такие дела рассматриваются судьёй в течение 5 рабочих дней, после чего вы получаете на руки решение суда. Истец и ответчик на заседании могут не присутствовать. При этом у вас не должно быть обстоятельств, усложняющих процесс. Такими принято считать:
У мирового суда есть и ряд недостатков. Например, если должник в срок 10 дней с момента вынесения постановления подает апелляцию, то судебный приказ будет отменен. Подать новое заявление по этому делу можно будет только через районный суд.
Районный суд рассматривает заявления о взыскании алиментов в следующих ситуациях:
Заявление в любой из судов может быть подано по месту жительства истца или ответчика. В случае, когда вы не знаете нынешнее место жительства супруга, используйте последний известный адрес.
После получения решения суда необходимо привести его в исполнение. Иногда ответчик начинает платить на добровольной основе. Если этого не произошло, вы вправе обратиться к исполнительной службе суда — приставам. Судебные приставы рассчитывают задолженность исходя из следующих условий:
В случае, когда судебный пристав по каким-либо причинам не принимает меры к принудительному взысканию задолженности, вы можете подать на него жалобу в соответствии со статьями 121, 123-124 ФЗ 229. Жалобу можно подать в суд, либо вышестоящему руководству службы исполнения наказаний.
Когда после решения суда и работы судебных приставов родитель не начинает исправно платить алименты, это может повлечь за собой дополнительные последствия. Такая ситуация касается и случаев, когда алименты выплачены в неполном размере. Среди подобных мер:
В России на законодательном уровне установлены различные меры обеспечения взыскания алиментов с должника. Решить вопрос можно как мирным путем, так и с помощью органов государственной власти. Как правило, для взыскания задолженности требуется помощь юриста. Этот вопрос имеет множество нюансов, решить которые в кратчайшие сроки может только специалист. Иначе хождение по судам и приставам может затянуться на годы, в течение которых сумма задолженности значительно увеличится.
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