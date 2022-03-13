В Госдуме анонсировали культурозамещение

Представители правящей политической элиты продолжают утверждать, что западные санкции России только на пользу.

Насыщение ценностями

Пока Ольга Бузова в слезах прощалась со своими миллионами подписчиков в Instagram, глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская порадовалась приостановке деятельности американских кинокомпаний в России. Депутат отметила, что именно сейчас настал момент, чтобы "насытить отечественное кинопроизводство смыслами и ценностями":

"Приостановка работы голливудских компаний — это закрытие "духовного Макдоналдса".

Представитель единороссов выразила уверенность, что санкции помогут возродить для детей кино, в котором у них появились бы родные сюжеты, герои и образы. Санкции коллективного Запада, по мнению правящей политической элиты, России только на пользу. Узнать, разделяют ли это мнение граждане и, тем более, рассказать об этом, с каждым днём становится всё менее безопасно.

Что мешало "насытить отечественное кинопроизводство смыслами и ценностями", депутат Ямпольская так и не сообщила. Судя по реакции зрителей на заказное, так называемое духовно-скрепное кино, агитпроп у них не сильно в почёте, даже несмотря на внушительные бюджеты картин.

"Наши сюжеты, герои и образы", как ни странно, и до санкций уже были воплощены на экране как раз благодаря сотрудничеству с голливудскими кинокомпаниями.

Культурозамещение

Вячеслав Володин

После обретения первых жёстких санкций в отношении России в 2014 году царила та же натянутая эйфория, мол, запустим импортозамещение и заживём счастливо "назло буржуинам". Как справилась страна с проектами по созданию отечественных заменителей, заметно по волнениям на отечественных предприятиях, которые лишились необходимых комплектующих для производства и технологий, не говоря уже об инвестиционных программах.

Кем станут "импортозамещать" отечественных артистов — вопрос. Недавно председатель государственной думы Вячеслав Володин предложил уволиться деятелям культуры, которые не поддерживают "спецоперацию России на Украине".

Единоросс подчеркнул, что большинство из критиков событий на Украине работают в бюджетных организациях и им следовало бы при таком раскладе отказаться от получаемых государственных грантов.

Отдельной строкой прошли вести об отъезде некоторых критиков властей за пределы страны. Депутат от партии "Единая Россия" Виталий Милонов после паузы в ньюсмейкерстве дал оценку покинувшим Россию знаменитостям:

"Вроде как, и не предали, вроде как, и уехали. Они трусы и надеются, что всё восстановится, что их фонограмма снова включится за большие бюджетные деньги. Но я думаю, что не включится и места им не будет ни на экранах, ни на сцене".

Самого отважного единоросса пользователи социальных сетей заметили в Ереване. Он не уехал, "это — другое".

Лишить "веры в добро"

Борис Гребенщиков, концерт

Депутат Госдумы от "Единой России" Екатерина Стенякина предложила лишить государственных наград артистов, которые выступили с антивоенными заявлениями. По её словам, это надо сделать, руководствуясь обращениями, которые звучали на встречах с гражданами, то есть как в советские времена — "по просьбам трудящихся". Со своей инициативой Стенякина уже обратилась к главе комиссии по государственным наградам при президенте России Дмитрию Миронову:

"В ситуации санкционного и информационного давления на нашу страну такое "раскачивание лодки" как минимум недопустимо. И люди, о которых идёт речь, позволили себе высказывания, не соответствующие высокому статусу наград, полученных ими ранее".

Екатерина Стенякина напомнила, что артист Максим Галкин награждён медалью "За веру и добро", орденом Дружбы, орденом Почёта Кузбасса, а музыкант Борис Гребенщиков удостоен аж ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Возвращение к "тошниловкам"

Иосиф Сталин

Сравнивая киноискусство с общепитом, главная по культуре в Государственной думе Елена Ямпольская заставила вспомнить советские столовые. Да, заводские столовые по большей части были на высоте, не говоря уже об обкомовских или редакционных.

Вспоминается мега-столовая в АПН (ныне МИА "Россия Сегодня") конца 80-х годов прошлого века, которая поражала своим колхозным изобилием. Правда, остальные в большинстве своём в народе называли "тошниловками".

В этом контексте "Макдональдс" со своими высокими стандартами качества, практически исключающего пищевые отравления, выглядит предпочтительнее, собственно, как и уровень того же голливудского кино, которое решили определить как "бездуховное". Видимо, от незнания матчасти или в силу идеологических заморочек, которые всё сильнее определяют содержание политических заявлений.

В Facebook (Meta — организации, пока ещё официально не признанной в РФ экстремистской) пользователи вспомнили ранее закрывшиеся отечественные предприятия быстрого питания:

"Ёлки-палки";

"Хижина";

"Русское бистро".

Вот как-то не получилось у этих заведений поразить россиян своим сервисом. С чего-то вдруг решили, что те же "Макдональдс" и KFC будет просто импортозаместить. Правда, если уверовать, что качественная и безопасная еда — это навязанный Западом стереотип, то и необязательно гражданам что-то предлагать взамен.

Так и с кино. Ушли западные компании и дело с концом. Сейчас вычистят ряды артистов, которые не сочли для себя возможным солидаризироваться с действиями властей, и назначат новых. Об этом говорил в 1934 году Иосиф Сталин в отчётном докладе на XVII съезде ВКП(б):

"Эти зазнавшиеся вельможи думают, что они незаменимы и что они могут безнаказанно нарушать решения руководящих органов. Их надо без колебаний снимать с руководящих постов, невзирая на их заслуги в прошлом".

В одном американском фильме, который в оценочной шкале единороссов, видимо, также, как и остальные относящиеся к "духовному "Макдональдсу", не в достаточной степени "насыщен смыслом и ценностями", предупреждали, что мумии возвращаются. Правда, всё, что заявляется за пределами страны, разумеется — фейки. Как грустно шутил Владимир Высоцкий:

"Это всё придумал Черчилль в 18-м году".

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