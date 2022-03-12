Британия основательно запаслась российскими товарами до введения санкций

В Великобритании перед тем, как ввести новые санкции против России, резко увеличили закупки российских товаров.

По данным Управления национальной статистики, Великобритания заплатила около 1 млрд фунтов стерлингов за уголь, нефть и газ. Три миллиона фунтов было потрачено на корма для животных, на химикаты ушло 24,9 миллиона фунтов, на металлы — порядка 33,1 миллиона, сообщает ФБА "Экономика сегодня".

В общей сложности за месяц до ввода антироссийских санкций на импорт из России было потрачено примерно 2,5 млрд фунтов (около 430 млрд рублей). Предыдущий рекорд по закупкам в России — в декабре 2020 года — равнялся чуть менее 1,4 млрд фунтов, а в декабре 2021 года Лондон потратил на российские товары 1,3 млрд фунтов.

Стоит отметить, что британские власти постоянно объявляют новые санкции против России. В Великобритании, например, последовали примеру США и отказались от импорта российских энергоносителей. Впрочем, поставки природного газа из России оценивались примерно в пять процентов от общего объёма британских закупок в этой сфере.

В числе попавших под британские санкции оказался и предприниматель Роман Абрамович. Из-за этого возникли серьёзные проблемы у футбольного клуба "Челси", владельцем которого он является.