Ковида нет, но вы держитесь: кто будет отвечать за последствия?

Как и ожидали противники коронабесия, вскоре во многих странах будут отменены наиболее строгие меры против распространения COVID-19. Госчиновники и медики постепенно приучают нас к тому, что вирус уже не настолько опасен, вспышка омикрона постепенно затухает, переболевших "короной" приравнивают к перенесшим грипп, препараты против этой заразы всё более совершенствуются. Думаете, жизнь налаживается? Не тут-то было. Именно сейчас нужно приучать себя к совершенно новому образу жизни. Снимая с себя всякую ответственность, государевы люди перекладывают её на плечи самих граждан.

Спасение утопающих

Мы прекрасно помним этот принцип спасения на водах. Правда, пока лишь барону Мюнхаузену удалось благополучно вытащить себя за волосы из болота.

Преподаватель экономики и теории о принятии решений в Harvard T. H. Chan School of Public Health и по совместительству директор Гарвардского центра анализа рисков Джеймс Хэммит (James Hammitt) утверждает, что по мере ослабления государственного контроля управление рисками переходит к отдельным личностям.

По словам Хэммитта, потенциал воздействия патогенов связан с уровнями контактного заражения из неизвестного источника, количеством людей в конкретном месте, независимо от того, встречаются ли они в помещении или на открытом воздухе, а также от их продолжительности. Учитываются также социальные, образовательные, экономические и многие другие факторы.

"Каждый должен решать сам, — рассуждает Хэммит, — при одинаковой степени риска для кого-то он не играет никакой роли. Зачастую рассуждают о научно обоснованных решениях, но наука не может быть базисом для всего. Наука может сказать, что произойдёт, если мы будем вести себя неправильно, но она не может сказать, стоит ли это делать".

Человек в футляре

Учёный поясняет свой тезис наглядным примером. Даже будучи здоровыми, нам лучше всего воздержаться от приглашения друзей поужинать с ними в ресторане. Возможно, мы просто не знаем, что уже являемся носителями бациллы, а возможно, что наши приятели успели подхватить злосчастный вирус.

Наличие или отсутствие прививок и прочего навязанного нам — абсолютно не имеет никакого значения.

Часть сообщества вполне себе приняла условия игры и впредь готова послушно подставлять свои мордочки под ярмо невидимого Хозяина. У них побелели костяшки пальцев — настолько они держатся за своё здоровье. Прежде они были эгоистами и эгоцентристами. Нынче их зомбировали до положения добровольных затворников. Остальные должны уважать их точку зрения и оставить этих "живых мертвецов" пребывать в Царстве Теней. Из общественного существа они сделались никчемными. Их футляр называется гробом.

Гулящие люди: маска, я вас знаю

Отказавшимся от самоизоляции радоваться преждевременно. Кто им сказал, что эпидемия или пандемия, исчезли насовсем? Раздухарились, расслабились, отбились от рук… Всем в стойло! Вам всё равно — так ваши детки получат свои дозы и маски! Про стариков эти "тимуровцы" также не забывают. Кстати, отмена локдаунов кое-где приведёт к отмене бесплатных тестов на ковид. Вообще, беды ваши — денежки наши!

Более года назад группа учёных, среди которых, например, судебный психиатр и молекулярный биолог Эндрю Кауфман (Andrew Kaufman) объявили награду в миллион долларов за доказательства существования COVID-19. В настоящее время цена возросла и пока претендентов на награду не видно. Однако прежние примитивные меры всё ещё в силе. Возможно, эти специалисты в корне неправы. Однако нельзя голословно отвергать любые доводы, если есть хотя бы капля сомнений в правильности руководящей линии. Прекрасный афоризм выдал Оскар Уайльд: "Когда со мной соглашаются, я чувствую, что не прав".

Проклинаемый частью интернет-сообщества миллиардер Билл Гейтс недавно ясно возвестил о двух больших опасностях, нежели мутный коронавирус:

Изменение климата.

Биотерроризм.

Ещё раз для непонятливых. Нормальные люди не против прививок. Возмущение вызывают назойливо навязываемые добровольно-принудительные меры. Тем более, их отмена не приведёт к прежнему образу жизни.

Писать стихи после Освенцима (читай: ковида) — кощунство!

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