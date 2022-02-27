Медведев поделился хорошими новостями о санкциях

Введённые против Совета безопасности России западные санкции воодушевили Дмитрия Медведева.

Дмитрий Медведев

Нам не страшен серый волк!

Несмотря на то, что уровень санкций, введённых против России США и их союзниками, президент Джозеф Байден сравнил с альтернативой Третьей мировой войне, председатель правящей партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев обнадёжил американского лидера, дав свои оценки в соцсети "ВКонтакте":

"Эти чудесные запреты, конечно, ничего не изменят… Полагаю, что всем умным людям очевидно: санкции — миф, фикция, фигура речи. Мне вот глубоко безразличны эти широко разрекламированные ограничения прав за границей. Можно и строже сказать, но воздержусь… Ну, а принимаются санкции по очевидной причине. От политической импотенции, возникшей на почве неспособности изменить курс России".

Говорят, что и войны рассматривают как продолжение политики, когда дипломатическое решение проблемы не всегда подкреплено здравыми идеями и убедительными аргументами. Но у нас же сейчас, как выяснилось, не война. Как очень часто цитируют популярный мем в теперь уже замедленном Роскомнадзором Facebook, "это — другое".

К слову, до ограничений, наложенных на популярную американскую соцсеть, пользователи успели заметить, что:

поговорка "Насильно мил не будешь" может содержать признаки экстремизма;

популярнейший лозунг советских времён "Нет войне!" может стать гарантией репрессий;

впору переименовать знаменитый роман Льва Толстого в "Спецоперация и мир".

Фимиам консолидации

Прямая линия с Владимиром Путиным 2021

Заверив своих читателей в соцсети "ВКонтакте", что ни зампред Совбеза, ни члены его семьи не имели и не имеют иностранных счетов и какого-либо имущества за рубежом, Дмитрий Медведев поблагодарил коллективный Запад за санкции:

"Вообще, наши партнёры в США и ЕС молодцы — ничто так не консолидирует власть, управленческие элиты и, в значительной мере, граждан нашей страны, как любовь к американцам и европейцам. Так что — ждите!"

Да и зачем чего-то ждать иноземцам, когда они уже дождались? Шли, шли, а потом — бац! Вторая серия "железного занавеса" (не путать с фильмами кинокомпании Marvel о "железном человеке").

Элиты, конечно же, консолидируют подобные события, но, вероятно, не до такой степени, чтобы отказаться от зарубежных авто, одежды и девайсов, возможности навещать в странах "бездуховного" Запада своих детей, да и от того, чтобы самим покуршавелиться или подставить солнцу свои чресла где-нибудь на Лазурном берегу.

"Граждане в значительной мере" тоже могут не разделить оптимизма Дмитрия Анатольевича, когда им предложат обойтись без перелётов по стране, потому что с самолётами наступит напряжёнка. С другой стороны, поездом из Владивостока в Москву — очень романтично.

Заодно и посмотреть в окошко со шторками на цветущие города и посёлки, которые просто неимоверно воспряли в эпоху развитого импортозамещения, о чём свидетельствует тематика "прямых линий" с президентом страны и посты пользователей соцсетей обо всём похорошевшем.

Хорошие новости

QR-код

Дмитрий Анатольевич поделился ещё одной, в его представлении, позитивной перспективой для России:

"Есть и хорошие новости. Санкции могут стать прекрасным поводом для окончательного пересмотра всех отношений с теми государствами, которые их ввели. В том числе и для прерывания диалога по стратегической стабильности. Можно ведь в принципе отказаться от всего, включая и Договор СНВ-3… Да и дипотношения в принципе не особо нужны. Пора закрывать посольства на амбарные замки. А контакты продолжать, рассматривая друг друга не иначе как в бинокли и оружейную оптику".

Действительно, просто восхитительные новости! Запустить на полную мощность гонку вооружений, чтобы в конечном счёте подвести Российскую Федерацию к знаменателю СССР перед его распадом. Гулять так гулять, чего уж там!

Перевести экономику страны на мобилизационные рельсы — что может быть лучше, когда ничего другого не остаётся? Вернуть закрытые распределители для правящей политической элиты, чтобы не забывался вкус чёрной икры, а остальным, как в незапамятные времена, продуктовые заказы по бумажке с печатью и закорючкой. Хотя нет, по QR-коду.

Ещё одну хорошую новость Медведев увидел в исключении, пусть пока и временном, из Совета Европы и ПАСЕ:

"Хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране. Типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае".

Иными словами, можно будет загрузить работой депутатов Государственной думы, чтобы адаптировать законодательство под тренд, переданный нам советскими предками, и придумать более благозвучную формулировку для термина "враг народа" — опаснейших преступников. Иноагент, при отключении от западной финансовой системы, может стать неактуальным.

Интересное только начинается

Председатель "Единой России" пожурил иноземцев за политику устрашения:

"Ещё пугают арестом денег российских граждан и российских компаний за рубежом. Просто всех, без всяких санкций. Сплошняком. Типа назло. А вот на такое надо будет отвечать вполне симметрично. Арестом средств иностранцев и иностранных компаний в России по страновому принципу. А может — и национализацией имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях… Благо опыт богатый и закон есть у нас на эту тему. Строгий. Так что всё интересное только начинается…"

Верно, можно ещё возродить продотряды и применить богатый опыт раскулачивания. Надо же понимать, что времена нынче суровые, а номенклатура как-то должна харчеваться, она не может без пропитания. А ещё просто необходимо начать петь хором и, в том числе, вспомнить замечательную песню, не теряющую своей актуальности:

"Суровые годы уходят Борьбы за свободу страны. За ними другие приходят, Они будут тоже трудны!"

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