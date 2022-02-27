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Автор Василий Амирджанов

Медведев поделился хорошими новостями о санкциях

Общество

Введённые против Совета безопасности России западные санкции воодушевили Дмитрия Медведева.

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев

Нам не страшен серый волк!

Несмотря на то, что уровень санкций, введённых против России США и их союзниками, президент Джозеф Байден сравнил с альтернативой Третьей мировой войне, председатель правящей партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев обнадёжил американского лидера, дав свои оценки в соцсети "ВКонтакте":

"Эти чудесные запреты, конечно, ничего не изменят… Полагаю, что всем умным людям очевидно: санкции — миф, фикция, фигура речи. Мне вот глубоко безразличны эти широко разрекламированные ограничения прав за границей. Можно и строже сказать, но воздержусь… Ну, а принимаются санкции по очевидной причине. От политической импотенции, возникшей на почве неспособности изменить курс России".

Говорят, что и войны рассматривают как продолжение политики, когда дипломатическое решение проблемы не всегда подкреплено здравыми идеями и убедительными аргументами. Но у нас же сейчас, как выяснилось, не война. Как очень часто цитируют популярный мем в теперь уже замедленном Роскомнадзором Facebook, "это — другое".

К слову, до ограничений, наложенных на популярную американскую соцсеть, пользователи успели заметить, что:

  • поговорка "Насильно мил не будешь" может содержать признаки экстремизма;
  • популярнейший лозунг советских времён "Нет войне!" может стать гарантией репрессий;
  • впору переименовать знаменитый роман Льва Толстого в "Спецоперация и мир".

Фимиам консолидации

Прямая линия с Владимиром Путиным 2021
Прямая линия с Владимиром Путиным 2021

Заверив своих читателей в соцсети "ВКонтакте", что ни зампред Совбеза, ни члены его семьи не имели и не имеют иностранных счетов и какого-либо имущества за рубежом, Дмитрий Медведев поблагодарил коллективный Запад за санкции:

"Вообще, наши партнёры в США и ЕС молодцы — ничто так не консолидирует власть, управленческие элиты и, в значительной мере, граждан нашей страны, как любовь к американцам и европейцам. Так что — ждите!"

Да и зачем чего-то ждать иноземцам, когда они уже дождались? Шли, шли, а потом — бац! Вторая серия "железного занавеса" (не путать с фильмами кинокомпании Marvel о "железном человеке").

Элиты, конечно же, консолидируют подобные события, но, вероятно, не до такой степени, чтобы отказаться от зарубежных авто, одежды и девайсов, возможности навещать в странах "бездуховного" Запада своих детей, да и от того, чтобы самим покуршавелиться или подставить солнцу свои чресла где-нибудь на Лазурном берегу.

"Граждане в значительной мере" тоже могут не разделить оптимизма Дмитрия Анатольевича, когда им предложат обойтись без перелётов по стране, потому что с самолётами наступит напряжёнка. С другой стороны, поездом из Владивостока в Москву — очень романтично.

Заодно и посмотреть в окошко со шторками на цветущие города и посёлки, которые просто неимоверно воспряли в эпоху развитого импортозамещения, о чём свидетельствует тематика "прямых линий" с президентом страны и посты пользователей соцсетей обо всём похорошевшем.

Хорошие новости

QR-код
QR-код

Дмитрий Анатольевич поделился ещё одной, в его представлении, позитивной перспективой для России:

"Есть и хорошие новости. Санкции могут стать прекрасным поводом для окончательного пересмотра всех отношений с теми государствами, которые их ввели. В том числе и для прерывания диалога по стратегической стабильности. Можно ведь в принципе отказаться от всего, включая и Договор СНВ-3… Да и дипотношения в принципе не особо нужны. Пора закрывать посольства на амбарные замки. А контакты продолжать, рассматривая друг друга не иначе как в бинокли и оружейную оптику".

Действительно, просто восхитительные новости! Запустить на полную мощность гонку вооружений, чтобы в конечном счёте подвести Российскую Федерацию к знаменателю СССР перед его распадом. Гулять так гулять, чего уж там!

Перевести экономику страны на мобилизационные рельсы — что может быть лучше, когда ничего другого не остаётся? Вернуть закрытые распределители для правящей политической элиты, чтобы не забывался вкус чёрной икры, а остальным, как в незапамятные времена, продуктовые заказы по бумажке с печатью и закорючкой. Хотя нет, по QR-коду.

Ещё одну хорошую новость Медведев увидел в исключении, пусть пока и временном, из Совета Европы и ПАСЕ:

"Хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране. Типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае".

Иными словами, можно будет загрузить работой депутатов Государственной думы, чтобы адаптировать законодательство под тренд, переданный нам советскими предками, и придумать более благозвучную формулировку для термина "враг народа" — опаснейших преступников. Иноагент, при отключении от западной финансовой системы, может стать неактуальным.

Интересное только начинается

 

Председатель "Единой России" пожурил иноземцев за политику устрашения:

"Ещё пугают арестом денег российских граждан и российских компаний за рубежом. Просто всех, без всяких санкций. Сплошняком. Типа назло. А вот на такое надо будет отвечать вполне симметрично. Арестом средств иностранцев и иностранных компаний в России по страновому принципу. А может — и национализацией имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях… Благо опыт богатый и закон есть у нас на эту тему. Строгий. Так что всё интересное только начинается…"

Верно, можно ещё возродить продотряды и применить богатый опыт раскулачивания. Надо же понимать, что времена нынче суровые, а номенклатура как-то должна харчеваться, она не может без пропитания. А ещё просто необходимо начать петь хором и, в том числе, вспомнить замечательную песню, не теряющую своей актуальности:

"Суровые годы уходят

Борьбы за свободу страны.

За ними другие приходят,

Они будут тоже трудны!"

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Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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