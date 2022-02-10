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Автор Александр Шторм

Эксперты рассказали о "чёрных общаках" мигрантских диаспор

Общество

Мигранты из Средней Азии покупают квартиры в России без ипотеки и кредитов, поскольку могут рассчитывать на помощь из общей "чёрной кассы" своей диаспоры.

Эксперты рассказали о "чёрных общаках" мигрантских диаспор

На тех же основаниях они могут открыть практически с нуля собственный бизнес. То же самое касается крупных трат или покупок, влияющих на дальнейшую жизнь.

Взаимовыручка в этом вопросе позволяет им очень быстро адаптироваться в России — увы, у жителей российских регионов такой поддержки нет…

К слову, у мигрантов после получения гражданства появляются права и на социальные пособия — так государство помогает гражданам бывшего СССР. То есть мигранты, натурализуясь в России, начинают получать

  • медицинскую помощь,
  • выплаты и субсидии,
  • кредиты,
  • социальную поддержку
  • и даже огромный (по меркам их стран) материнский капитал — в случае рождения детей в России.

Но руководитель таджикской диаспоры и председатель Ассоциации национально-культурных объединений в Свердловской области Фарух Мирзоев рассказал, что в большинстве кавказских и восточных диаспор в России есть традиция "общака", чего нет у славян.

К тому же мигранты имеют большую поддержку от членов собственных семей, и им гораздо проще ассимилироваться в России в моральном и материальном плане.

Как пояснили СМИ источники в среде мигрантов, в тех случаях, когда общая касса ведётся не у семьи, а у представителей целой общины, в качестве держателя средств выбирается "авторитетный человек с хорошей репутацией".

Деньги туда вносятся всеми членами группы, причём чаще всего это большая часть дохода. Никто не жалуется, поскольку на помощь в итоге смогут рассчитывать все.

Теоретически в той же Средней Азии многие предпочитают жить своими отдельными семьями, где им никто не будет указывать. Но деньги решают все вопросы гораздо быстрее по принципу "кассы взаимопомощи".

Научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Станислав Притчин напомнил про общинность сознания азиатских народов, у которых к тому же клановые связи имеют очень большое значение.

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Мигранты могут довести россиян до бунтов
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы фарух мирзоев
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