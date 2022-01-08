EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Шлионская

Подарки, которые всегда к месту, и что дарить не стоит

Общество » Практика

Кто из нас не получал подарков, которые оказывались лишними и ненужными? Однако существуют такие варианты, которые практически всегда приходятся "ко двору". Вот их краткий перечень.

Подарки, которые всегда к месту, и что дарить не стоит

Фарфор и столовое серебро

Многие думают, что это дорого. Но есть миниатюрные предметы, к примеру, маленькие сахарницы и ложечки к ним, которые вполне по карману большинству из нас. Это стильный презент, который, скорее всего, не станут передаривать и будут долго хранить на память о вас.

Предметы живописи

Нет, мы не о репродукциях. Мы об оригиналах. Конечно, полотна известных художников стоят запредельных денег, но ведь можно отыскать и картину малоизвестного живописца небольшого размера — её цена окажется вполне бюджетной. Только сюжет картины следует подбирать в соответствии со вкусами того, кому вы собираетесь её подарить.

Книги в подарочном оформлении

Красиво оформленная книга порадует многих. Но её содержание опять же должно совпадать со вкусами человека. Скажем, если он любит историю или театр, то лучше подарить книги именно на эти темы.

Алкоголь, цветы, конфеты

Если всё это преподносится в качестве основного подарка, то должно быть достаточно дорогим. Например, шампанское должно быть настоящим, из французской провинции Шампань. Цветы — из престижного салона. Кондитерские изделия — премиум-класса. Шоколад ручной работы, например.

Предметы хобби

Обычно мы в курсе, чем именно увлекаются наши близкие и знакомые. Скажем, я собираю коллекцию кошачьих фигурок. Поэтому мне их часто дарят и меня это радует.

Если вы не слишком хорошо знаете человека, можно сделать какие-то выводы, просмотрев его аккаунты в соцсетях или спросив его напрямую, что он любит. Тогда шансы не угодить с подарком снижаются.

Подарочные сертификаты

Например, женщине можно подарить сертификат из магазина элитной парфюмерии или косметики. Наверняка она сможет там выбрать что-то подходящее.

Подарки с чеками

Часто люди дарят друг другу достаточно дорогие вещи — вазы, бытовую технику, предметы интерьера и т. д., но те оказываются по разным причинам не нужны.

В последнее время вошло в моду прикладывать к подарку чек на покупку.

Если презент вас не порадовал, можно сдать его в магазин и на вырученные деньги купить что-то другое.

Чего дарить не стоит?

Считается, что дарить предметы гигиены или нижнее белье, например, можно только близкому человеку или родственнику. Посторонним дарить такое неприлично. И потом, это индивидуально…

Осторожнее стоит быть и с предметами одежды и обуви. Вы можете не угадать с дизайном и размером. Такие подарки следует обсуждать заранее.

"В любом случае, нельзя дарить вещи, которые человек может легко купить сам, — считает президент национальной ассоциации экспертов по этикету и протоколу Альбина Холгова. — Что-то бытовое, простое. Всё-таки подарок должен иметь ценность. Или это должно быть что-то редкое".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Лучший подарок ко Дню святого Валентина
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы альбина холгова
Новости
Лукашенко и Путин оценили идею Токаева провести переговоры с союзниками по ОДКБ
Президент РФ Путин обсудил с Токаевым обстановку в Казахстане
Ребёнок погиб от огнестрельного ранения во время массовых беспорядков в Алма-Ате
CNN: "разрушительные" антироссийские санкции могут нанести ущерб США
Токаев объявил в Казахстане траур по погибшим в массовых беспорядках
Одного полицейского убили, второго ранили в результате стрельбы под Курганом
Доктор Стивс из Британии назвала самые распространённые симптомы "омикрона"
Назарбаев находится в Нур-Султане и призывает сплотиться вокруг Токаева
"Рождественское чудо": жители Крыма увидели в небе редкое явление
NYT опубликовала карту с возможным расположением войск РФ рядом с Украиной
Последние материалы
Лукашенко и Путин оценили идею Токаева провести переговоры с союзниками по ОДКБ
Подарки, которые всегда к месту, и что дарить не стоит
Президент РФ Путин обсудил с Токаевым обстановку в Казахстане
Нотр-Дам-де-Пари и украинские церкви: кощунства уничтожат цивилизацию
Фрилансеры в Китае зарабатывают на привидениях
Ребёнок погиб от огнестрельного ранения во время массовых беспорядков в Алма-Ате
CNN: "разрушительные" антироссийские санкции могут нанести ущерб США
Токаев объявил в Казахстане траур по погибшим в массовых беспорядках
Одного полицейского убили, второго ранили в результате стрельбы под Курганом
Доктор Стивс из Британии назвала самые распространённые симптомы "омикрона"
Популярное
Мир. Новости мира
Экс-советник Назарбаева озвучил причину кризиса в Казахстане

Бывший советник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, экс-министр культуры и информации Ермухамет Ертысбаев заявил, что кризис в стране произошёл из-за предательства некоторых чиновников и правоохранителей.

Экс-советник Назарбаева озвучил причину кризиса в Казахстане
А где же Нурсултан Назарбаев?
Бывший СССР
А где же Нурсултан Назарбаев?
Новости Европы
Почему канцлер Германии решил "дружить" с Россией
Мир. Новости мира
Российские миротворцы помогли отбить у протестующих аэропорт Алма-Аты
Ирина Шлионская Подарки, которые всегда к месту, и что дарить не стоит Ирина Шлионская Любовь Степушова А где же Нурсултан Назарбаев? Любовь Степушова Усам Оздемиров "Роскосмос" вершит историю на фоне уголовных дел Усам Оздемиров
Бывший СССР
Пекин решил, что лучше поддержать операцию ОДКБ в Казахстане
Мир. Новости мира
Глава Туркменистана приказал потушить газовый кратер "Врата ада"
CNN: "разрушительные" антироссийские санкции могут нанести ущерб США
Мир. Новости мира
CNN: "разрушительные" антироссийские санкции могут нанести ущерб США
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников