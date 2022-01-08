Подарки, которые всегда к месту, и что дарить не стоит

Кто из нас не получал подарков, которые оказывались лишними и ненужными? Однако существуют такие варианты, которые практически всегда приходятся "ко двору". Вот их краткий перечень.

Фарфор и столовое серебро

Многие думают, что это дорого. Но есть миниатюрные предметы, к примеру, маленькие сахарницы и ложечки к ним, которые вполне по карману большинству из нас. Это стильный презент, который, скорее всего, не станут передаривать и будут долго хранить на память о вас.

Предметы живописи

Нет, мы не о репродукциях. Мы об оригиналах. Конечно, полотна известных художников стоят запредельных денег, но ведь можно отыскать и картину малоизвестного живописца небольшого размера — её цена окажется вполне бюджетной. Только сюжет картины следует подбирать в соответствии со вкусами того, кому вы собираетесь её подарить.

Книги в подарочном оформлении

Красиво оформленная книга порадует многих. Но её содержание опять же должно совпадать со вкусами человека. Скажем, если он любит историю или театр, то лучше подарить книги именно на эти темы.

Алкоголь, цветы, конфеты

Если всё это преподносится в качестве основного подарка, то должно быть достаточно дорогим. Например, шампанское должно быть настоящим, из французской провинции Шампань. Цветы — из престижного салона. Кондитерские изделия — премиум-класса. Шоколад ручной работы, например.

Предметы хобби

Обычно мы в курсе, чем именно увлекаются наши близкие и знакомые. Скажем, я собираю коллекцию кошачьих фигурок. Поэтому мне их часто дарят и меня это радует.

Если вы не слишком хорошо знаете человека, можно сделать какие-то выводы, просмотрев его аккаунты в соцсетях или спросив его напрямую, что он любит. Тогда шансы не угодить с подарком снижаются.

Подарочные сертификаты

Например, женщине можно подарить сертификат из магазина элитной парфюмерии или косметики. Наверняка она сможет там выбрать что-то подходящее.

Подарки с чеками

Часто люди дарят друг другу достаточно дорогие вещи — вазы, бытовую технику, предметы интерьера и т. д., но те оказываются по разным причинам не нужны.

В последнее время вошло в моду прикладывать к подарку чек на покупку.

Если презент вас не порадовал, можно сдать его в магазин и на вырученные деньги купить что-то другое.

Чего дарить не стоит?

Считается, что дарить предметы гигиены или нижнее белье, например, можно только близкому человеку или родственнику. Посторонним дарить такое неприлично. И потом, это индивидуально…

Осторожнее стоит быть и с предметами одежды и обуви. Вы можете не угадать с дизайном и размером. Такие подарки следует обсуждать заранее.

"В любом случае, нельзя дарить вещи, которые человек может легко купить сам, — считает президент национальной ассоциации экспертов по этикету и протоколу Альбина Холгова. — Что-то бытовое, простое. Всё-таки подарок должен иметь ценность. Или это должно быть что-то редкое".

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