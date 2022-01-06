Инфомошенники: что нужно о них знать и как вычислить обман

Что такое инфомошенничество, как распознать торговцев воздухом и не поддаться на их манипуляции в Сети, рассказал Pravda.Ru президент Гильдии маркетологов Игорь Березин.

Интернет не виноват

— Игорь Станиславович, есть в Сети инфоцыганство, или инфомошенничество. Это продажа курсов, марафонов, инфопродуктов, где авторы не обладают экспертностью либо продают ненаучные курсы. На ваш взгляд, что мы можем отнести к инфоцыганству?

— Я бы избегал термина, связанного с конкретной национальностью, одной из древнейших в мире и традиционной для нашей страны. Давайте их называть:

инфомошенниками,

торговцами грёзами,

сетевыми манипуляторами.

Суть проста: продаются обещания быстрого обогащения или достижения личного успеха. Эта история насчитывает больше столетия: в XIX веке разъезжали сомнительные личности, торговали волшебными снадобьями, рецептами долгой и счастливой жизни. В XX веке с распространением моды на психологию и околопсихологические штуки всё это тоже было широко распространено в офлайне: всевозможные курсы, тренинги, семинары. В 90-е годы новостью стало перемещение всего этого добра в Интернет, как и прочего. Реклама, торговля перемещаются в Сеть, образование потихоньку пытается переместиться, в здравоохранении начинают разрабатываются дистанционные консультации. Поскольку Интернет — современная среда обитания, вторая реальность, в ней имеют место все те же явления, что и в первой реальности.

20 лет назад основным продуктом в Интернете была порнография: 65% всего трафика. Но это не значит, что Интернет изобрёл порнографию.

Просто оказалось, что её удобно размещать, перемещать и давать к ней доступ анонимно-дистанционным образом. При этом сфера порнографии, платных сексуальных услуг — одна из древнейших.

— Вы сказали о курсах личностного роста и "успешного успеха", как его называют. Например, Елена Блиновская является одной из самых богатых инфомошенниц в России. Она продаёт марафоны желаний — не столько про успех, сколько про мистические истории, связанные со Вселенной, космосом. Или есть женщины, которые продают курсы дыхания маткой для достижения успеха. Это тоже относится к инфомошенничеству?

— По сути, это всё из тех же лжекатегорий. Но оперировать термином "мошенничество" надо осторожно, поскольку должен быть доказан злой умысел.

Опасность в том, что практически невозможно провести грань между чистосердечным заблуждением и заранее спланированным противоправным действием.

Например, я вам могу обещать, что научу вас какому-нибудь навыку, и при этом верить, что я обладаю этими навыками, умею учить и сумею вас научить. Но у меня не получилось, так бывает. Это не мошенничество. Хотя при этом в договорах у них есть полный отказ от обязательств.

Огромное количество людей и раньше проходило актёрские курсы, а молодые девушки и их родители тратили много денег, чтобы создать портфолио и сделать карьеру на подиуме. Это не значит, что всё мошенничество. Мы знаем случаи, когда девочка из российской глубинки оказывается в Париже как звезда подиума. Таких случаев один на миллион.

Поэтому не все курсы, которые этим занимаются, мошеннические. Но они не могут давать обещаний, где успех в значительной степени зависит от случайностей.

Следите за обещаниями

— Как отличить мошеннические истории от продажи полезного контента?

— Это сделать очень сложно. Потому что только сам организатор про себя может знать: он действительно хотел принести пользу, но не смог, или он изначально, как Остап Бендер, просто планировал отъём денег. Если он чистосердечно не сознается, мы вряд ли сможем это доказать.

Первый признак торговли воздухом — неизмеряемость.

Например, я вам говорю: Кирилл, я вас научу хорошо делать презентации в PowerPoint, и после прохождения моего курса вы сможете создать презентацию в PowerPoint, мультимедийную презентацию, снять клип. Это измеримые и достижимые вещи. Но если я вам говорю, что вы не просто сможете снять клип, а, разместив его в соцсети, наберете 100 миллионов просмотров, то это будет сомнительным обещанием. Соответственно, торговля воздухом даёт обтекаемые обещания: у вас что-то улучшится, вас Вселенная услышит, что-то ещё произойдёт, но только по субъективным ощущениям.

— А если они гарантируют, что по истечении марафона у вас сбудется 5 желаний: допустим, вы сможете заработать миллион, купить яхту во Франции, начать собственный бизнес и так далее? Это всё-таки не обтекаемые вещи.

— Осмотрительные мошенники не будут давать таких гарантий. Опытные торговцы воздухом стараются избегать обещаний, которые можно:

проверить,

измерить,

сравнить с реальностью, —

именно чтобы не попасть под юридическую ответственность за свои действия.

— Есть возможность их привлечь к ответственности?

— Ещё раз скажу, что опытные игроки этого рынка всячески избегают письменных измеряемых обещаний. А если начать в этом копаться, то вообще не очень понятно становится, кто с кем и на каких основаниях заключает сделку, какое её правовое поле — ИП или ещё кто-то, а главное — на каких основаниях.

— В договорах у продавцов такого рода есть полный отказ от ответственности. При этом сами они говорят, что если ваши желания не исполнились, значит, это вы неправильно выстраивали свои цели: пройдите марафон ещё раз или купите консультацию. С юридической точки зрения всё правильно, и никак их поймать нельзя за то, что они делают.

— Да. Здесь с юридической точки зрения прикопаться очень сложно. Опытные торговцы воздухом хорошо подкованы в законах и стараются на такое скользкое поле, где их могут юридически привлечь, не наступать. Их перформансы построены как семинары, выступления, нелицензированный вид деятельности. Строго говоря, никто не может запретить человеку выступать с концертом. Если я выступаю с концертом, но при этом не умею петь, у меня нет слуха и голоса, то кто захочет покупать билеты на такие выступления? Если кто-то купил, то предъявлять претензии сложно.