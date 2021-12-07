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Автор Александр Шторм

Дети богатых родителей умнее и злее, чем их бедные сверстники

Общество

Дети из обеспеченных семей становятся более успешными людьми, чем дети малообеспеченных родителей, поскольку они умнее уже в ранние годы. К такому выводу пришли нейробиологи и педиатры.

Дети богатых родителей умнее и злее, чем их бедные сверстники

Известный врач Кимберли Нобл с коллегами озвучили вывод, что уровень жизни напрямую влияет на когнитивные способности ребёнка.

По сути, был обнародован целый ряд утверждений о том, что познавательные способности у детей очень сильно зависят от финансового положения родителей.

О чём именно речь?

  • К моменту похода в детский сад у ребёнка из бедной семьи познавательные способности будут примерно на 60% ниже, чем у его более обеспеченного сверстника.
  • Дети "родителей без денег" с большей в пять раз вероятностью бросят школу, а если и окончат её, то их шансы получить высшее образование значительно ниже
  • В возрасте 35 лет станет ясно, что семья ребёнка бедных родителей тоже окажется малообеспеченной с вероятностью аж в 75 раз больше, чем у бывшего "ребёнка богачей".

Нобл в своей видеолекции заявила: в ходе исследования мозга более 1000 детей и подростков учёные обнаружили, что, кроме наружного мозга, который выполняет большую часть сложной когнитивной работы и поверхности коры, связанной с более развитым интеллектом, на ситуацию колоссально влияет доход семьи.

Он оказался связан с площадью кортикальной поверхности. По словам Нобл, связь между доходом семьи и структурой головного мозга ребёнка становится наиболее сильной в зоне низкого дохода.

То есть даже небольшая разница в доходах семей оказалась пропорционально связана с различиями в структуре мозга у тех детей, которые были обеспечены меньше всего.

Факт в том, что обнаруженная связь не имела отношения к возрасту ребёнка, его полу, расе или этносу. Просто если отправить в школу двух ровесников, выяснится, что познавательные способности у ребёнка из бедной семьи будут примерно на 60% ниже, чем у его более обеспеченного друга.

Она добавила, что концепция нейропластичности говорит о том, что эти различия в структуре мозга не обрекают ребёнка на пожизненную бедность и слабые результаты. Мозг — это не судьба. Нобл выступила за увеличение финансовой помощи бедным детям.

В России у богатых детей же немного другие проблемы.

По данным опросов 2019–2021 годов, дети бизнесменов, чиновников и "звёзд" боятся, что "отца посадят, конфискуют всё, потому что начали сажать всех". Из опасений — снижение количества карманных денег ниже $1000-$2000 в день.

А пандемию они считают злом, поскольку границы закрыты и им приходится оставаться в России, где "здорово путешествовать, но нет достойной инфраструктуры для постоянной жизни" (звучали предложения с отвратительными формулировками навроде "строить специальные посёлки и города для жизни "без быдла").

Многие обеспеченные дети боятся обучения в "обычных заведениях", поездок в общественном транспорте, отсутствия прислуги и "уменьшения дохода родителей".

"Золотые" школьники также рассказали, что в 2019 году считали угрозой "гнев простонародья". Но в 2021 году его уже не боятся, ссылаясь на то, что "они только в Сети воюют", "у нас хорошая охрана", "для подавления черни есть Росгвардия", и т. д.

Впрочем ранее Pravda.Ru писала про подобные исследования об уме, богатстве и… гаджетах. Тогда выяснилось, что пользователи дорогих iPhone якобы умнее, общительнее и богаче провинциальных владельцев дешёвых смартфонов на Android.

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Богатая элита и нищий народ - противоположности в России
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
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