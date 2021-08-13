Социологи: владельцы iPhone богаче и умнее "андроидоводов"

В результате опросов, проведенных десятками социологов и ученых выяснилось, что пользователи iPhone умнее, общительнее и богаче владельцев Android.

Об этом заявили специалисты из университетов Линкольна и Ланкастера в ходе глобального опроса. Именно они и выяснили, что покупатели Android более спокойные, чем владельцы iPhone.

Таким образом, несколько независимых источников подтвердили тот факт, что операционная система Android популярна только благодаря огромному количеству дешевых смартфонов для бедных покупателей.

В Gizmodo пишут, что "раскол между вечно дорогим, всегда желанным, iPhone и всем остальным бросается в глаза: iPhone повсеместно считается хорошим. Гораздо больше телефонов на базе Android считаются достаточно хорошими—или, что более важно, достаточно хорошими для той суммы, которую за нее просят".

И именно эта черта больше, чем любая новая функция, гарантирует Google его роль в качестве производителя телефонов для людей, демократического гаджета, в то время как Apple удается радовать только чрезмерно разборчивый высший класс.

Об этом же говорит и сервис визуализации Mapbox, и подтверждает и опрос Fluent. Выяснилось, что статистически владельцы iOS совершают онлайн-покупки со смартфонов чаще владельцев Android (которые явно беднее).

Что характерно, опрос SlickDeal, в котором участвовало несколько тысяч пользователей Android и iPhone, показал, что у "яблочников" больше друзей (или просто контактов, с которыми идет общение), чем у "андроидов".

И самое главное - по данным CNN Money можно сделать вывод, что владельцы iPhone умнее обладателей смартфонов с операционной системой Android.

Эти данные подтвердили исследования Ladbrokes, опубликованные Daily Mail.

Также аналитики из Consumer Intelligence Research Partners выяснили, что среди владельцев iPhone по всему миру значительно больше людей с высшим образованием и учёными степенями, а среди владельцев Android - так называемых "недоучек".

Так что это не выдуманное "противопоставление", а данные десятков различных опросов. Что-то действительно бывает таким, каким и выглядит - пишут в соцсетях.

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