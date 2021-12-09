Иосиф Дискин: QR-код — это способ отделить “чистых” от “нечистых”

Может ли вакцинация быть добровольной, почему Сеть — это глобальная кушетка психоаналитика, а также о том, как из мигрантов второго поколения получается взрывоопасный материал, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой доктор экономических наук, политолог, заместитель председателя Научного совета ВЦИОМ Иосиф Дискин.

"Чистые" и "нечистые"

— Иосиф Евгеньевич, сейчас говорят о введении QR-кодов. Как вы оцениваете этот законопроект?

— Вопрос состоит только в одном: для нас важнее жизни людей или что-то ещё? Каждый день больше тысячи человек умирает от COVID. Поэтому разумно искать любые способы сократить потери. Уже устоялась позиция, что единственный способ сократить заболеваемость и смертность от заболеваемости — это вакцинация. И разделить тех, кто прошёл вакцинацию, переболел, уже не является источником заражения, от тех, кто ещё может заразиться. Самое главное, центром уязвимости является старшее поколение.

Поэтому здесь старый принцип: отделить "чистых" от "нечистых". Для этого нужен QR-код.

Те, кто ответственно относится к своей жизни и жизни окружающих, и те, кто считает, что для него и власть не указ, и мнение экспертов не указ. Вопрос ответственности: готовы ли эти люди отвечать за свои взгляды, действия.

— К сожалению, эта ситуация вызывает горячий протест у заметной части населения. Президент сказал, что вакцинация должна быть добровольной, да и сложно в чём-то убедить сразу всех людей. Что делать с этим?

— В каком смысле добровольная? Человек принимает решение и несёт за него ответственность. Например, лишается каких-то возможностей. Вы приходите работать в общепит, детские, медицинские учреждения — приносите справки о том, что не являетесь носителем. Не бывает прав без ответственности. У нас под свободой стали понимать совершенно анархические представления. Это большие традиции русской интеллигенции с 1840-х годов. Поэтому когда сказали, что у нас свобода, в соответствии с большой русской традицией все решили, что это не свобода, а воля. Свобода — это обмен прав на обязанности, а воля — это гуляй-поле и Стенька Разин без всякой ответственности. Хотя ответственность была: на Болотной площади топор палача вполне был. Не бывает нормы без санкции. Это от римлян ещё идёт.

Коронавирус — это был большой социальный шок, который обнажил многие наши проблемы.

Вскрылась неприятная правда — реальный авторитет государственных норм. Люди не считают себя обязанными их соблюдать.

— Люди говорят, что QR-коды — это нарушение Конституции. Должно быть равенство всех перед законом.

— Перед законом! А также перед нормами, устанавливаемыми в соответствии с действующим законодательством. Главный санитарный врач в соответствии со своими полномочиями устанавливает правила. Какое нарушение Конституции? Под этим тезисом понимается простая история: не хочу и не буду.

Всё это проявляется в Сети. Это особое коммуникационное пространство, где люди прикрываются анонимностью или отсутствием прямой ответственности за высказывания. Интернет — это глобальная кушетка психоаналитика, где выплёскиваются:

фобии,

проблемы подсознания,

недовольство государством.

Надо спокойно к этому относиться. Ребята, вы вольны действовать, как хотите, при условии, что соблюдаете устанавливаемые законом нормы. Не нравится? Тогда вперёд, заявление в Конституционный суд, Верховный суд Российской Федерации о том, что главный санитарный врач превысил свои полномочия.

Мигранты бывают разные

— В последнее время были столкновения между гражданами России и мигрантами либо с новоиспечёнными гражданами России. Глава Чечни Кадыров много раз говорил о том, что нужно запретить СМИ указывать национальность преступника. Что вы думаете по поводу этого законопроекта?

— Да, такая норма в законе о СМИ есть, но санкций за неё нет. Нужна система санкций: норма без санкции мертва — это принцип права. Давайте установим за нарушение штраф: и для главного редактора, и для автора статьи.

В закон, на мой взгляд, не нужна такая поправка, но должно быть чёткое разграничение между СМИ и информационно-аналитическими материалами, которые не функционируют в общественном пространстве. Потому что надо анализировать, с какими общинами мы недорабатываем при интеграции мигрантов. Ведь наша школа не ориентирована на проблемы социальной интеграции мигрантов второго поколения.

Весь исторический опыт говорит: основные проблемы (у нас они ещё впереди) — это мигранты второго поколения.

95% мигрантов первого поколения приехали зарабатывать деньги. Им нужно кормить семью, отсылать деньги родственникам. Они понимают, что в их стране нищета, отсутствие заработка. Здесь они получают в несколько раз больше. Они работают, сдают экзамены, получают вид на жительство, потом гражданство. А их дети не знают, почему родители уехали. Дети начинают сравнивать своё положение со сверстниками. Они не понимают, что их проблемы от того, что они плохо говорят по-русски. И в этом они винят не себя за то что прогуливают уроки русского языка и литературы, а учителей, и их родители тоже: "А вы не умеете учить". Не бывает плохих учителей. Это уже безобразие.

Вырастает взрывоопасный материал. Это во всём мире так. Необходима государственная программа интеграции мигрантов второго поколения. Тогда мы получим решение части демографических проблем, у нас появятся достойные граждане, которые хотят:

жить,

работать,

строить семью,

добиваться высоких достижений.

Всё равно миграционная компенсация недостатка рождаемости идёт, но при этом мы должны получить не головную боль криминогенного характера, а, наоборот, важный ресурс социального развития.

— Столетиями существовали христианские заповеди. В каждой религии есть свои заповеди, и они очень похожи. Потом был Моральный кодекс строителя коммунизма. А сейчас в школе детей воспитывают без идеологии, их не учат любить Родину. Откуда мораль возьмётся? Она должна на чём-то основываться.

— На традициях, истории, корнях народной культуры. Я исследовал, у нас вполне здоровое общество, только не все готовы соблюдать нормы морали. Мораль глубоко укоренена в нас. Но сейчас вторым и третьим поколениями мигрантов понемногу подрывается общественная мораль.

Был прекрасный предмет — русская литература. Изучение этого предмета давало высочайшие образцы общественной морали.

Прочное ядро общественной морали может объединить наше общество. Владимир Владимирович Путин точно сказал, что все наши проблемы упираются в проблемы нравственности. Пока мы не начнём граждански ответственную работу по упрочению общественной морали и нравственности, мы мало что решим.