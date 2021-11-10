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Автор Дмитрий Соколов

Опять двойка? Ваш ребенок — гений!

Общество

Во время вынужденных школьных каникул, объявленных в связи с пандемией, родители беспокоятся, что их отпрыски отстанут от школьной программы и затем нахватают двоек. Между тем, как показывает мировая история, часто люди, плохо учившиеся в школе, впоследствии становились величайшими людьми планеты.

 

Проблемы с запятыми? Растёт классик…

Русская литература испокон веков считалась величайшей на планете, а её классиков уважают во всем мире. Вот только, как ни странно, в школьные годы многие из выдающихся отечественных писателей учились из рук вон плохо. Впрочем, данное обстоятельство не помешало им создать величайшие литературные произведения.

Сегодня мало кто знает, что А. П. Чехова дважды оставляли на второй год. Не успевал автор "Вишнёвого сада" и "Трёх сестёр" по арифметике, географии и греческому языку. Причиной проблем в гимназии оказалась работа в бакалейной лавке и пивной отца в Таганроге. Даже уроки будущий писатель порой делал на барной стойке. Какая уж тут успеваемость.

Не лучше складывалось дело с образованием и у Льва Толстого, которого можно было бы смело назвать золотой молодёжью своих лет. Поскольку родители будущего классика умерли достаточно рано, юноша воспитывался поочередно у своих многочисленных родственников. В распоряжении юного графа были лучшие учителя, но к наукам Лев Николаевич был равнодушен. После поступления в Казанский университет Л. Н. Толстой жил у своей дальней родственницы графини П. И. Юшковой. Женщина давала многочисленные балы, приобщив Льва Николаевича к богемной жизни и общению со слабым полом из числа скучающих особ из своего окружения.

Не удивительно, что после окончания первого курса университета граф получил неудовлетворительные оценки по немецкому языку и истории, оставшись на второй год. Однако браться за ум Лев Николаевич не захотел, вместо учебы продолжив крутить романы. В итоге университет граф бросил, удалившись в свое именье, где занялся сочинительством, которое его впоследствии и прославило.

Кроме того известно, что А. С. Пушкин имел многочисленные двойки по математике, а Н. В. Гоголь, как утверждали его учителя, совершенно не умел писать сочинения. В свою очередь знаменитого критика В. Г. Белинского отчислили из университета "за отсутствие способностей".

Нет желания учиться? Дорога в политику

Уинстон Черчиль
Уинстон Черчиль

Самое интересное, что даже знаменитые политики часто не успевали в школе. Самый успешный премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль ненавидел учёбу, которой его заставляли заниматься из-под палки в прямом смысле этого слова. Будущий политик постоянно пытался улизнуть, чтобы почитать книжку где-нибудь в укромном уголке. Не удивительно, что в зрелом возрасте Уинстон Черчилль получил Нобелевскую премию по литературе.

Легендарный железный канцлер Германии Отто фон Бисмарк отвратительно учился в школе, а на работу смог устроиться с большим трудом только по протекции родителей. Это не помешало ему сделать блестящую карьеру и войти в историю Германии как один из самых успешных руководителей страны. Император Франции Наполеон Бонапарт всю жизнь писал с ошибками, но отлично знал математику.

Двойки в аттестате? Вас ждёт наука

Исаак Ньютон
Исаак Ньютон

Казалось бы, если в гуманитарной области и политике можно обойтись без глубоких знаний по естественным наукам, чтобы стать учёным, необходимо хорошо учиться. Но, как показала практика, это также вопрос спорный. В частности, один из основоположников физики Исаак Ньютон по физике и математике, которые его в итоге и прославили, в школьные годы получал только двойки. Всё изменил спор с одноклассником, когда будущий физик пообещал стать лучшим учеником класса. Обещание свое Исаак Ньютон сдержал.

В свою очередь Д. И. Менделеев, создатель периодической системы химических элементов, никак не мог поступить в Медико-хирургическую академию из-за проблем с химией. Создателя первой в мире электростанции Томаса Эдисона отчислили из школы как неспособного к обучению. Даже основателя Microsoft Билла Гейтса в свое время с треском выгнали из Гарварда за неуспеваемость, а создатель Apple Стив Джобс так и не получил высшего образования.

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