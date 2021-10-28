Режим нерабочих дней, введённый в Москве в связи с распространением COVID-19, может позволить столичной системе здравоохранения избежать коллапса, заявила заммэра города Анастасия Ракова.
"Мы очень надеемся, что эпидемиологические каникулы, которые вступили в силу сейчас, дадут нам эффект и позволят в ближайшую неделю снизить темпы заболеваемости, и тем самым позволят медицинской системе не скатиться в коллапс, не захлебнуться", — цитирует заявление чиновницы РИА Новости.
Ракова назвала "весьма напряжённой" ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в Москве.
По словам заммера, в последние четыре дня в столице немного снизились темпы роста заболеваемости COVID-19, но она продолжает расти.
Согласно данным городского оперативного штаба по мониторингу и контролю ситуации с COVID-19, за последние сутки в Москве выявили 8 440 заразившихся коронавирусом, зафиксировано 95 летальных исходов заболевания.
С начала пандемии в столице зарегистрировано 1 795 010 случаев COVID-19. Более 1,5 млн заболевших выздоровели, 31 058 скончались.
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