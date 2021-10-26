Политолог: Европа уже поняла, что локдауны неэффективны

Почему в локдауне больше минусов, чем плюсов, в чём подоплёка резкого ухудшения отношений с НАТО и какие меры помогут решить демографическую проблему Дальнего Востока, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой политолог, советник лидера ЛДПР Алексей Бычков.

Неэффективная мера

— Алексей Николаевич, как предстоящие нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября повлияют на экономику и общественную жизнь в нашей стране?

— Здесь есть две стороны. Первая сторона — экономический аспект: уже подсчитано, что этот ненормированный период каникул приведёт к финансовым потерям бизнеса на 60 миллиардов. Правительство сказало, что будет компенсировать бизнесу определённые потери, но всё равно не все сферы бизнеса, особенно среднего и малого, смогут охватить эти выплаты.

Второй аспект — влияние локдауна на период пика заболеваемости. Люди перестанут тесно контактировать. Но они всё равно перемещаются, большое количество людей едет на юг, все билеты выкуплены, цены повышаются с каждым днём. Это может вызвать ещё большую вспышку заболеваемости.

Здесь надо взвешивать, а не принимать таких резких решений. Правительству, конечно, виднее. Они сделали подсчёты, но, может быть, это немного преждевременно.

Европа поняла, что локдауны неэффективны, и мы видим, что там больше не объявляют локдаунов, как это было в начале года.

Кольцо сжимается

— Россия приостанавливает работу своего представительства в НАТО в ответ на решение Альянса отозвать с 1 ноября аккредитацию у восьми сотрудников постпредства России в НАТО. Также приостанавливается деятельность военной миссии и информационного бюро Альянса в Москве. Это формальности или серьёзное ухудшение наших отношений?

— Это очередной виток. Мы видим эти шаги с 2008 года, когда Россия впервые показала, что она самостоятельная держава. После конфликта в Осетии и принуждения Грузии к миру все увидели военную мощь и решительность России. После этого постепенно идёт сжимание дестабилизационного кольца вокруг России. Недавно представители НАТО и руководства США осуществили визит:

в Грузию,

Румынию,

на Украину.

Это как перед большой политической торговлей между Россией и США, в которой Россия сближается всё больше с Китаем, становится самодостаточным государством в военном и экономическом плане.

Это не может не беспокоить НАТО, поэтому США стараются максимально закрутить гайки.

Поэтому звенья одной цепи:

усиление позиции США в странах, близких с Россией: Украина, Грузия, Румыния, Молдавия, Прибалтика;

постепенное ослабление нашего представительства в НАТО.

Во-вторых, это может быть активизацией прощупывания России с точки зрения военного вмешательства, но не прямого. Как это было в Грузии в 2008 году, в Донбассе в 2014 году, когда натовские инструкторы готовили грузинских, украинских военных. В Осетии военное вмешательство не получится, потому что Саакашвили уже нет, сумасшедшего руководителя. Но на Украине такие руководители есть, поэтому вполне такой сценарий возможен.

Дальневосточный вопрос

— Россия самая большая по площади страна в мире. При этом у нас плотно заселена только европейская часть, Сибирь значительно меньше, а Дальний Восток ещё хуже. Недавно президент поручил правительству рассмотреть вопрос о выплате миллиона рублей за третьего ребёнка каждой семье на Дальнем Востоке. Насколько это поможет привлечь туда россиян?

— Это очень правильная инициатива. В ней сразу два проекта. Первый — это равномерное распределение материнского капитала. Материнский капитал вводился для улучшения демографической ситуации.

Если в одном регионе демографическая ситуация на высоком уровне, значит, другой регион (Дальний Восток, Центральная Россия) должен получать большую сумму материнского капитала и иметь другие права, так как здесь демографическая ситуация хуже. А где рождаемость 5-6 детей в семье, там в таких мерах нет необходимости.

Второе — это развитие Дальнего Востока. Есть 20 пунктов, которые постепенно внедряются в жизнь. Это один из показателей. У нас также были направления, связанные с сокращением срока службы военных на Дальнем Востоке, чтобы туда отправлялись молодые люди, заводили семьи и служили на Дальнем Востоке. Будет меньше срок службы с дальнейшим получением жилплощади на Дальнем Востоке. Потому что многие города там пустуют, люди уезжают из некоторых регионов Дальнего Востока и Сибири.

Третий момент — давать непрямой инвестиционный кредит на строительство домов. У нас огромные лесные запасы, которые вывозятся в другие страны в виде кругляка. Мы можем за небольшие суммы давать этот необходимый для строительства материал молодым семьям, семьям военнослужащих в регионах Дальнего Востока и Сибири.

Чтобы меры были эффективными, нужен системный подход:

повышение материнского капитала,

решение жилищного вопроса,

помощь в трудоустройстве.