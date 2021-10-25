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Автор Любовь Степушова

Потворствуя безответственному бизнесу, государство получит "русский бунт"

Общество

Кто из трудовых мигрантов из Таджикистана и Узбекистана подпадает под амнистию в России, почему население этим недовольно, рассказала Pravda.Ru замдиректора, заведующая отделом диаспоры и миграции Института стран СНГ Александра Докучаева.

Потворствуя безответственному бизнесу, государство получит "русский бунт"

Кто из трудовых мигрантов получил амнистию в России

— Александра Викторовна, в последнее время власти заявляют о нехватке рабочих рук и стараются пригласить мигрантов, особенно из Средней Азии. Однако они замечены во многих правонарушениях, и население противится такой политике государства. Подогрело эти настроения объявление о том, что 300 тысяч мигрантов из Таджикистана и Узбекистана получат реабилитацию, то есть смогут вернуться в Россию, хотя они были выдворены отсюда. Что это за амнистия?

— По согласованию между руководством России, Таджикистана и Узбекистана принято решение о миграционной амнистии. В "доковидные" годы проходили такие амнистии в России по договору:

  • с Молдавией,
  • Узбекистаном,
  • Киргизией.

Связано это с тем, что в Российской Федерации работодатели дают в правительство заявки на рабочие руки в строительстве, сельском хозяйстве, и чтобы обеспечить трудовые ресурсы, привлекают иностранцев.

При этом у нас жёсткое миграционное законодательство с точки зрения наказания за нарушение сроков пребывания, если человек вовремя не продлил своё пребывание.

Для безвизовых стран (именно о них сейчас идёт речь) человек, въезжающий в Россию, может здесь пробыть 90 дней и затем выехать на 90 дней в страну, если он не оформил долгосрочное пребывание (например, купил патент или пошёл по ступеням: разрешение на временное проживание, вид на жительство, гражданство).

Амнистии касаются трудовых мигрантов, которые за нарушение сроков пребывания были выдворены из страны на 3-10 лет, а, например, инициаторам языковых инспекций в Казахстане запретили въезд на 30 лет.

Амнистии касаются только тех мигрантов, которые не совершили общественно опасных правонарушений.

Уголовные преступления исключаются из амнистии, и даже административные правонарушения, которые, например, повлекли аварию на дороге, не могут попасть под амнистию. Амнистия будет носить индивидуальный характер, по заявлению человека, который хочет попасть в Россию.

Я понимаю опасения людей, которые говорят: сейчас нагрянут 300 тысяч. Но, по официальным данным, у нас в "ковидный" период находилось более 5 миллионов трудовых мигрантов из ближнего зарубежья, поэтому 300 тысяч — это менее 10% от общего количества.

Вопрос ответственности бизнеса и государства

— На многие работы можно нанимать местных жителей, у них безработица. Но приезжие все ниши занимают, потому что берут чуть меньше, чем местные жители. На тех же стройках, хотя строят хуже. Почему бизнес не заинтересован в том, чтобы вокруг работали местные люди, повышать им уровень жизни, а не приезжим платить чуть меньше?

— Это вопрос ответственности отечественного бизнеса перед нашей страной. Увы, погоня за прибылью. А для иностранной рабочей силы даже такие низкие зарплаты всё-таки выше, чем у них в стране.

Необходимо принимать меры в отношении бизнеса. Например, если на рынке труда есть свободные рабочие руки отечественные, то вводить квоты (недопустимость принятия иностранных рабочих, если есть спрос на внутреннем рынке труда).

Это социальная ответственность нашего бизнеса.

— Почему государство не может бизнес поставить на место? Он срастается с местными полицейскими, контролирующими органами, и мы никак не можем справиться с этой проблемой.

— Любая коррупция должна наказываться. Но закон наказывает только тогда, когда установлен факт правонарушения. Не пойман — не вор.

Кроме того, само наше общество должно стать более ответственным: тогда российские предприниматели поймут, что опасность социального напряжения в стране по ним же и ударит.

Случится русский бунт, "бессмысленный и беспощадный", когда будут выламывать двери и окна. Наш народ гораздо более терпелив, в отличие от Западной Европы, где мы видим агрессивные движения. Вроде бы они за справедливость, но ведут себя агрессивно. Тут одна надежда на взросление нашего общества.

"Нагрянут" 300 тысяч нарушителей. А зачем нам это?

— Из-за мигрантов ужасающие случаи по всей стране происходят. Избил таджикский мигрант русского парнишку, у которого было написано "Я русский". Только спустя два года завели против него уголовное дело. В Красноярске на рынке "Южный" массовая драка мигрантов. Арестовали — отпустили. Под Новосибирском полицейский при задержании убил 19-летнего азербайджанца, который оказал сопротивление. Приехали азербайджанцы и чуть ли не напали на полицейский участок. У мигрантов чувство вседозволенности, они не стараются ассимилироваться в России. Живут своими общинами и время от времени выливают свою ненависть на нас, простых граждан. Что мы упускаем в этом?

— Программы адаптации иностранных граждан — это серьёзная работа. Но до сих пор в стране нет такого закона. У нас есть Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН). Оно так и не выпустило закон, который бы обязывал вести работу по адаптации иностранцев в России.

Закон должен обязать административные органы в каждом населённом пункте работать с мигрантами, открывать для них Россию как страну возможностей, а не как страну, которую можно подоить, бросить в неё камни и удрать.

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Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Наталия Красовская
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