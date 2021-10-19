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Автор Ирина Шлионская

Люди могут иметь много знакомых, но мало друзей

Общество

Около 30 лет назад эволюционный психолог Робин Данбар выдвинул теорию о том, что один человек способен поддерживать дружеские отношения не более чем со 150 индивидами. Эту цифру даже назвали "числом Данбара". Однако в последнее время специалисты усомнились в справедливости теории.

 

Все решают нейроны?

Впервые о корреляции между уровнем интеллекта и социальными отношениями задумался еще в 1976 году нейропсихолог из Кембриджа Николас Хамфри. Причем он относил эту закономерность и к приматам. Но, поскольку тестов на определение коэффициента интеллекта для животных не существует, решено было ориентироваться на размеры неокортекса — верхнего слоя полушарий головного мозга, который "отвечает" за обработку внешней информации, связанной с социумом.

Позднее Робин Данбар предложил простое соответствие: чем больше неокортекс, тем больше у особи социальных связей. При этом, заявил исследователь, количество мозговых нейронов, способных обрабатывать социальную информацию, ограничено. Поэтому мы можем поддерживать лишь какое-то определённое число контактов с окружающими. Данбар назвал максимальное количество таких контактов — 150.

Данных недостаточно!

Недавно коллега учёного Андреас Вартель решил проверить эти данные и обнаружил, что они совершенно недостоверны. Дело в том, что корреляция подтверждается в исследованиях, использующих одни и те же наборы данных. Но если добавить в статистические модели дополнительные сведения, то результаты становятся иными. Да и особенности когнитивной деятельности у людей и других приматов существенно различаются.

Использование различных методик исследования, включая как расширенные, так и ограниченные выборки, показало, что число 150 вообще нельзя рассматривать как некий эталон в отношении социальных контактов, и эта концепция имеет крайне ограниченные обоснования. Выводы Вартеля и его команды были опубликованы на портале The Conversation.

Друзья и "френды"

 

Не стоит забывать о том, что и сама дружба — понятие относительное. Кто-то считает друзьями только тех, с кем постоянно контактирует лично. А кто-то включает сюда и виртуальных знакомых. С появлением социальных сетей всё ещё более запуталось. Наверное, у каждого из нас есть виртуальные "френды", которые постоянно переписываются с нами в мессенджерах, ставят лайки и оставляют комментарии под нашими постами. Но при этом лично мы с ними видимся крайне редко, если вообще видимся… Так можно ли их считать друзьями?

Существует также гипотеза, согласно которой человек не в состоянии поддерживать постоянные отношения более чем с пятью друзьями или знакомыми. Речь идёт, конечно, только о реальном общении, а не виртуальном. И это больше похоже на истину, чем выкладки Данбара. Так как у нас просто физически не хватит ресурсов на интенсивные личные контакты с десятками других людей. Всё равно близких друзей будет всего несколько, а остальные станут маячить где-то на заднем плане, и мы будем с ними общаться лишь время от времени.

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ФАНО_ТЕКА: Роман Харланов - Друзьям
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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