Путин поддержал дискуссию о самоидентификации

В России тема свободы самоидентификации граждан представляется намного шире, нежели только сексуально-гендерная.

Владимир Путин

Опорные гендерные скрепы

Президент России Владимир Путин, выступая на Евразийском женском форуме, затронул тему свободы самоидентификации граждан, в одной из частей своего выступления обратившись к собравшимся "уважаемые коллеги, дорогие женщины":

"Для нашей страны, для всего российского общества дороги, крайне значимы традиционные семейные ценности… Безусловно, при абсолютной необходимости обеспечения свобод каждого человека, в том числе свободы самоидентификации, тем не менее, всё-таки я убеждён, что традиционные семейные ценности — это важнейшая нравственная опора и залог успешного развития и в настоящем, и в будущем".

Дискуссии по поводу определения идентичности граждан в России отчего-то сводятся только к сексуальной её части с жирным намёком на неприемлемость однополых союзов. Мол, однополые семьи не должны воспитывать детей и вообще это всё — безобразие и удар ниже пояса духовно-нравственных скреп.

При подобном подходе в контексте качественных оценок из поля зрения выпадают семьи, в которых мать-одиночка и бабушка, являющимися теми самыми однополыми гражданами, воспитывают ребёнка.

Люди с нетрадиционными взглядами на половые отношения были, есть и будут всегда, нравится это кому-то или нет. Баланс восприятия этого явления обществом и, главное — государством, в России пока не найден.

Собственно, власти не особо заморачиваются с его поиском, руководствуясь исключительно запретительной парадигмой, которую оправдывают патриотизмом и "особым" путём, стесняясь его назвать нетрадиционным, чтобы лишний раз не смущать граждан.

Идентификационная система Раскольникова

Идентичность определяется в целом как сознательное или бессознательное соотнесение себя с большими и малыми группами по тем или иным основаниям и критериям. То есть вдруг ударило в голову, что человек — мультигендерный пришелец из космоса и всё, самоидентифицировался.

Подобные поиски были описаны в своё время Фёдором Достоевским в романе "Преступление и наказание", когда Родион Раскольников терзается мыслями о самоидентификации:

"Тварь ли я дрожащая или право имею?"

Некоторые политические деятели сознательно или на бессознательном уровне идентифицируют себя как патриоты и благодетели земли русской. Кто-то даже сам начинает верить, что и взаправду является таковым. И ведь не поспоришь с ними, потому что они так себя сами идентифицировали.

Иной политик очень старается не выпасть из смысловых стрингов своего образа. Вчерашние артисты и спортсмены, которые решили самоидентифицироваться как парламентарии, получив заветные мандаты, стали постепенно выплёскивать накопленный креатив в информационное пространство.

Вячеслав Володин и узники бедности

Вячеслав Володин

В то время, когда "удивлённые фанаты" Кристины Асмус обсуждали её фото в Instagram в полном неглиже, а Николай Басков потребовал от Филиппа Киркорова вписать его в завещание, Вячеслав Володин, который был официально идентифицирован как председатель Государственной думы, сообщил, что профильные комитеты нижней палаты российского парламента проработают вопрос борьбы с бедностью граждан:

"Сегодня наши профильные комитеты должны буквально уже в ближайшее время выработать предложения в развитие поручений президента по этим вопросам".

Володин считает, что проблема борьбы с бедностью должна решаться в рамках бюджетных полномочий как всей страны, так и регионов. То есть, решение задачи было отнесено не к связи с развитием экономики, которое позволило бы гражданам обрести работу, включая и частное предпринимательство, а, видимо, к очередным разовым выплатам или пособиям — по-советски распределяемой пайке.

Благодарные зрители федеральных телеканалов, которые, возможно, идентифицируют себя сторонниками приросшей ко дну нераскачиваемой пресловутой "лодки", вероятно, не обращают внимание, что о борьбе с бедностью последние 20 лет то и дело рассказывают на фоне всевозможных дорогостоящих форумов, квазипатриотических проектов, съёмок кино на орбите и роста благосостояния представителей правящей политической элиты.

Собственно, если в каком-либо европейском парламенте спикер сообщил бы общественности о необходимости выполнения поручений президента страны, то граждане, вероятно, посчитали бы, что депутат идентифицировал независимую ветвь власти с северокорейским представительным органом.

Правда, судя по дискуссионным инициативам Вячеслава Володина, это не главное, что всерьёз волнует россиян. Первым делом надо разобраться с возможностью отзыва Нобелевской премии мира, чтобы случайно не испортить отечественную телевизионную картинку благополучия и стабильности.

Бритни Спирс, Певцов и Дно

Дмитрий Певцов

Пока подписчики Бритни Спирс в Instagram обсуждали её фото топлес, депутат Дмитрий Певцов, который теперь идентифицирует себя как первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, активно занялся решением проблем избирателей. Новоиспечённый политик объявил нежелательным получение Бритни Спирс российского гражданства, которое она даже и не просит, и объяснился в логике "не читал, но осуждаю":

"Я не в курсе её творчества, я не являюсь её поклонником и не знаю наизусть ни одной её песни, поэтому мне трудно судить. Мне кажется, пустых, скудно одетых исполнительниц у нас хватает в нашей стране. Зачем ещё одну?"

В программу начавшегося депутатского бенефиса Дмитрия Певцова вошло и объяснение нежелания некоторых россиян иметь детей. Оказывается, в этом виноваты не материальное положение и гримасы отечественной экономики, а западная идеология потребления, которая, по словам парламентария, пришла в Россию из англо-саксонского мира и "не имеет никакого отношения к русской мысли, к русскому сердцу, к русскому миру":

"Идеология говорит, что ты лучший, ты должен стать всем, всего добиться, ты никому не нужен, ни стране, ни городу, ни семье, ни своим детям. Люди по-другому настроены".

Певцов уверен, что "везде должно действовать именно наше народное, а не чужое". С этим тезисом и вправду согласны граждане, которые формулируют своё отношение к текущему отрезку новейшей истории нашими народными словами. Мониторинг соцсетей, блогов и мессенджеров показал, что город Дно Псковской области уже третий раз подряд стал самым матерящимся населённым пунктом России:

Анапа — второе место;

Москва — третье;

Калининград — четвёртое.

Сумеют ли депутаты Госдумы VIII созыва, которые рьяно взялись за обогащение военно-сексуально-патриотического креатива, добиться повышения количества матерящихся по всей стране и наконец уверенно пробить Дно — вопрос. Причём вопрос непростой, примерно, как сформулированный одним популярным блогером в Facebook:

"Если на операцию ребёнка отправляют СМС иностранцы, можно ли считать ребёнка иностранным агентом?"

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.