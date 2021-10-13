Разрешить конфликт можно, приняв точку зрения оппонента

Одна из самых больших проблем современного общества — это отсутствие контактов. То есть реальное общение очень часто заменяется, например, виртуальным. Однако полноценной заменой это не назовешь. Люди испытывают потребность в близких людях. Но в реальной жизни практически ни один близкий и длительный контакт не обходится без конфликтов.

Когда мы не видим проблемы

Неважно, с кем именно у нас отношения. Это могут быть родители, дети, братья, сёстры и другие родственники. Это могут быть наши друзья, партнёры, мужья или жены. В любом случае мы все по-разному смотрим на жизнь. И рано или поздно эти точки зрения столкнутся.

Американский психотерапевт Арнольд Минделл в своей книге "Сидя в огне" разделяет процесс конфликта на три стадии.

Первая стадия — это когда мы просто не замечаем проблемы, не видим никаких противоречий. А если что-то и замечаем, то убеждаем себя в том, что это не стоит внимания. Так часто бывает в начале дружеских или любовных отношений, в начале брака. Нам кажется, что всё прекрасно, и неважно, что человек периодически хамит нам, или нарушает договорённости, не выполняет обещанного, подставляет… Для нас это не более чем "мелочи жизни".

Прояснить позицию

На второй стадии закрыть глаза на ситуацию уже не получится. Мы начинаем видеть недостатки другого человека, и они нас могут жутко бесить. На этой стадии люди нередко начинают выяснять отношения, каждый со своей позиции, и во многих случаях принимают решение расстаться. Однако и первая, и вторая стадии могут длиться годами.

Чтобы конфликт не затягивался и не завершался разрывом (хотя иногда разрыв — это самый благоприятный вариант решения проблемы), психологи советуют на второй стадии обязательно чётко прояснять оппоненту свою позицию. Причем, используя так называемые "Я-послания": не "Ты плохой", а "Меня не устраивает, что ты так себя ведёшь".

Разобраться, почему

Третья стадия, по Минделлу, это когда мы пробуем встать на позицию другого человека, как бы временно поменяться с ним местами, понять его мотивы.

Ведь очень часто конфликт невозможно "погасить" только потому, что мы не понимаем мотивов, которые движут партнёром по общению. Например, человек может грубо себя вести по отношению к нам, потому что ему очень плохо и больно. И надо разобраться, почему ему плохо и больно.

Соединить позиции

И наконец, четвёртая стадия — это когда мы понимаем, что можем использовать как ресурс информацию, которую получили, встав на позицию оппонента, внедрить её в собственную жизнь. Но это не значит, что мы должны прогнуться под другого: важно ещё не разрушить при этом собственное "я".

Предположим, мужу не нравится, что вы часто встречаетесь с подругами или ходите по клубам. Он хотел бы, чтобы вы уделяли ему больше внимания. А если бы он "забил" на вас и все выходные проводил бы со своими друзьями, в пивной и на рыбалке?

В данной ситуации можно было бы договориться о компромиссе и выделить 1 день в неделю, когда вы сможете ходить куда хотите и встречаться с кем захотите (разумеется, в рамках установленных в вашей семье морально-этических норм). То же может делать и ваш супруг.

Научитесь проговаривать проблему. Выясняйте, что думает и чувствует ваш оппонент. Это позволит вам какое-то время побыть в его пространстве, сменить ракурс восприятия. Тогда и наша картина мира может измениться таким образом, что мы по-иному посмотрим на конфликтную ситуацию и, возможно, сумеем наконец отыскать пути её разрешения.

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