Психопатов можно распознать по движениям

Психопатами принято называть людей с агрессивным, антисоциальным поведением. Однако психиатры под этим термином понимают в первую очередь тех, у кого отсутствует способность к эмпатии — сопереживанию. По словам специалистов, количество таких индивидов составляет всего 1-2% населения. Это всё же достаточно много для того, чтобы вам в жизни встретился хотя бы один психопат.

Бизнесмены и преступники

Вероятно, психопатия является врождённой или же формируется под воздействием каких-то специфических факторов — допустим, когда ребёнок растёт в неблагополучных условиях. К психопатии в отдельных случаях могут привести и повреждения мозга.

Поскольку психопаты не способны понимать чувства других людей, они часто ведут себя эгоистично, не считаясь с чужими интересами, преследуя лишь собственные выгоды. Они не способны на жалость, и их часто характеризуют как бессердечных и беспощадных. Также психопатам не свойственно раскаяние за плохие поступки. Кроме того, им свойственна лживость.

Специалисты делят психопатию на первичную и вторичную. Представители первой категории не знают страха и никогда не переживают из-за чужого мнения о себе. Однако они способны "мимикрировать" и изображать те или иные чувства, если это принесёт какие-то дивиденды. Они бывают обаятельными, и окружающие могут считать их прекрасными людьми, пока те не проявят свою истинную сущность. Кстати, среди успешных бизнесменов и политиков, говорят, немало психопатов.

"Вторичным" психопатам свойственны невротизм, тревожность, повышенная импульсивность. Такие люди жестоки по отношению к окружающим, могут наносить им физический вред, если те выведут их из себя. Нередко они встают на криминальный путь.

Невербальное поведение

Как видим, общение с психопатами доставляет мало приятного. Но как заранее распознать такого человека? По мнению экспертов, "вычислить" психопата можно по невербальным характеристикам поведения.

Так, отдельные исследования показали, что индивиды с психопатическими чертами имеют обыкновение смотреть на собеседника долгим, пронзительным взглядом, особенно если необходимо осуществить какую-то манипуляцию. А психопаты на это мастера.

Сотрудники Института биомедицинских исследований Лавлейса и Университета Нью-Мексико опубликовали в Journal of Research in Personality результаты эксперимента, который показал, что психопата можно распознать также по движениям головы.

В эксперименте участвовали заключённые, с которыми исследователи записывали интервью. Каждое из них длилось от одного до четырёх часов и записывалось на видео. Кроме того, участников просили ответить на вопросы анкеты, оценивающей признаки психопатии.

Например, арестантов просили рассказать, доставляет ли им удовольствие кем-то манипулировать, считают ли они, что обладают обаянием и даром убеждения, насколько они эмоциональны и склонны ли извиняться перед окружающими. Спрашивали их также об особенностях половой жизни и отношений с партнёрами, о том, насколько они себя считают ответственными и способными ставить долгосрочные цели. Наконец, они должны были сообщить, как часто в своей биографии имели проблемы с законом.

По условиям теста максимальное число баллов, которое можно было набрать, составляло 40. Если участник набирал 30 баллов и выше, это соответствовало уровню психопатии. В среднем участники набрали около 20 баллов.

Оказалось, что чем больше баллов набирал заключённый в процессе тестирования, тем более неподвижно он держал голову во время беседы с интервьюером (это фиксировала камера).

Всё дело в миндалине?

Смирительная рубашка

Когда мы разговариваем с кем-то, то даже во время молчания мы, как правило, всё равно реагируем на произнесённые слова — к примеру, кивками или покачиваниями головы. Но это не относится к людям, у которых выражены черты психопатии. Авторы исследования предположили, что у них присутствует дисфункция миндалевидного тела — части мозга, которая связана с обработкой эмоций, в том числе в процессе межличностного взаимодействия.

По словам учёных, на психопатию может указывать и нарушение личного пространства (когда человек подходит слишком близко, не чувствуя границ). Это также может быть связано с нарушением функции миндалины.

Хотя, конечно, не все странности в общении можно списать на психопатию. Чтобы сделать определённые выводы, следует сначала понаблюдать за человеком в течение какого-то времени.

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