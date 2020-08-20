Психологи давно заинтересованы в понимании личностных качеств, которые способствуют нежелательному или оскорбительному поведению в обществе. И одно из наиболее известных "созвездий" с негативными чертами личности знакомо многим как "Темная триада".
По мнению исследователей, "Темная триада" — это сочетание трех социально неприемлемых черт личности: нарциссизма, макиавеллизма и психопатии. Вот краткие определения:
Многие психологи склонны настаивать на расширении "Темной триады": по их мнению, стоит добавить садизм. Согласно новому исследованию, опубликованному в "European Journal of Psychological Assessment", садизм "…удовлетворяет критериям черствости или нарушенной эмпатии", а также добавляет "…элемент, который направлен "от себя" — на причинение боли другим".
С целью лучшего понимания того, как именно каждый человек соотносится с полюсами "Темной триады", группа психологов во главе с Делрой Паулюсом из Университета Британской Колумбии (Канада) разработала тест из 28 пунктов для "измерения" личностных черт нарциссизма, макиавеллизма, психопатии и садизма. Рискнете узнать себя получше, пройдя его?
Ученые подчеркивают: тест в большей степени развлекательный, хотя и достаточно точный в плане прогнозирования.
На каждый вопрос нужно отвечать, выбирая количество баллов от 1 до 5, где 1 — "категорически не согласен", 5 — "полностью согласен", 3 — "не могу определиться". Чем больше баллов в каждом блоке, тем велик шанс того, что качество "Темной триады", представленное в этом блоке, у вас как минимум неплохо развито.
1. Не стоит рассказывать людям о своих секретах.
2. Все, что нужно, — привлечь важных людей на свою сторону.
3. Лучше избегать прямого конфликта с другими, потому что они могут оказаться полезны в будущем.
4. Лучше сдерживать эмоции и стараться быть нейтральным.
5. Управление любой ситуацией требует планирования.
6. Лесть — хороший способ привлечь людей на свою сторону.
7. Мне нравится, когда хитрый план заканчивается успехом.
1. Люди видят меня как прирожденного лидера.
2. У меня уникальный талант убеждать людей.
3. Групповые занятия без меня скучны.
4. Я знаю, что я особенный, потому что люди постоянно говорят мне об этом.
5. У меня есть некоторые исключительные качества
6. Я могу стать звездой в какой-то области.
7. Мне нравится хвастаться.
1. Люди часто говорят, что я вышел/вышла из-под контроля.
2. Я люблю бороться с властями и их правилами.
3. Я ощущаю, что борюсь за что-то дольше и чаще, чем большинство людей моего возраста и пола.
4. Прежде чем задавать вопросы, я глубоко изучаю и анализирую ситуацию.
5. У меня были проблемы с законом.
6. Я иногда попадаю в опасные ситуации.
7. Люди, которые связываются со мной, всегда жалеют об этом.
1. Наблюдение за драками возбуждает меня.
2. Мне очень нравятся жестокие фильмы и видеоигры.
3. Забавно, когда идиоты падают.
4. Мне нравится смотреть жестокие виды спорта.
5. Некоторые люди заслуживают страдания.
6. Я могу написать что-то негативное в соцсетях просто ради удовольствия.
7. Я знаю, как можно обидеть человека одним словом.
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Фото: twitter. com
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