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Автор Евгений Стриж

28 вопросов, которые выявят ваши "темные" стороны

Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Психологи давно заинтересованы в понимании личностных качеств, которые способствуют нежелательному или оскорбительному поведению в обществе. И одно из наиболее известных "созвездий" с негативными чертами личности знакомо многим как "Темная триада".

"Темная триада" и ее особенности

По мнению исследователей, "Темная триада" — это сочетание трех социально неприемлемых черт личности: нарциссизма, макиавеллизма и психопатии. Вот краткие определения:

  • Нарциссизм — одержимость собой, высокое самомнение и ощущение себя особенным, одаренным и потому превосходящим других.
  • Макиавеллизм — склонность к манипуляции людьми, хитрости и заискиваниям ради собственных целей.
  • Психопатия — склонность к риску, нехватка сочувствия к другим и неспособность принимать их.

Многие психологи склонны настаивать на расширении "Темной триады": по их мнению, стоит добавить садизм. Согласно новому исследованию, опубликованному в "European Journal of Psychological Assessment", садизм "…удовлетворяет критериям черствости или нарушенной эмпатии", а также добавляет "…элемент, который направлен "от себя" — на причинение боли другим".

С целью лучшего понимания того, как именно каждый человек соотносится с полюсами "Темной триады", группа психологов во главе с Делрой Паулюсом из Университета Британской Колумбии (Канада) разработала тест из 28 пунктов для "измерения" личностных черт нарциссизма, макиавеллизма, психопатии и садизма. Рискнете узнать себя получше, пройдя его?

Тест: насколько вы близки к "Темной триаде"

Ученые подчеркивают: тест в большей степени развлекательный, хотя и достаточно точный в плане прогнозирования.

На каждый вопрос нужно отвечать, выбирая количество баллов от 1 до 5, где 1 — "категорически не согласен", 5 — "полностью согласен", 3 — "не могу определиться". Чем больше баллов в каждом блоке, тем велик шанс того, что качество "Темной триады", представленное в этом блоке, у вас как минимум неплохо развито.

Макиавеллизм

1. Не стоит рассказывать людям о своих секретах.

2. Все, что нужно, — привлечь важных людей на свою сторону.

3. Лучше избегать прямого конфликта с другими, потому что они могут оказаться полезны в будущем.

4. Лучше сдерживать эмоции и стараться быть нейтральным.

5. Управление любой ситуацией требует планирования.

6. Лесть — хороший способ привлечь людей на свою сторону.

7. Мне нравится, когда хитрый план заканчивается успехом.

Нарциссизм

1. Люди видят меня как прирожденного лидера.

2. У меня уникальный талант убеждать людей.

3. Групповые занятия без меня скучны.

4. Я знаю, что я особенный, потому что люди постоянно говорят мне об этом.

5. У меня есть некоторые исключительные качества

6. Я могу стать звездой в какой-то области.

7. Мне нравится хвастаться.

Психопатия

1. Люди часто говорят, что я вышел/вышла из-под контроля.

2. Я люблю бороться с властями и их правилами.

3. Я ощущаю, что борюсь за что-то дольше и чаще, чем большинство людей моего возраста и пола.

4. Прежде чем задавать вопросы, я глубоко изучаю и анализирую ситуацию.

5. У меня были проблемы с законом.

6. Я иногда попадаю в опасные ситуации.

7. Люди, которые связываются со мной, всегда жалеют об этом.

Садизм

1. Наблюдение за драками возбуждает меня.

2. Мне очень нравятся жестокие фильмы и видеоигры.

3. Забавно, когда идиоты падают.

4. Мне нравится смотреть жестокие виды спорта.

5. Некоторые люди заслуживают страдания.

6. Я могу написать что-то негативное в соцсетях просто ради удовольствия.

7. Я знаю, как можно обидеть человека одним словом.

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Тест: Насколько вы мнительны?

Фото: twitter. com

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Темы тесты личность психология
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