Рискнёте попробовать? Самые необычные национальные блюда

Блюда, которые в той или иной стране или регионе являются вполне привычной пищей, порой могут шокировать представителей других народов. Причины самые разные: специфический вкус, запах, состав или отталкивающий вид. Вот некоторые примеры.

Дуриан

Дуриан

Это фрукт, который растёт в странах Юго-Восточной Азии. Запах у него настолько сильный и неприятный, что с ним запрещено появляться в общественных местах. Говорят, что дуриан нужно очистить из кожуры и быстро съесть, тогда специфический аромат не будет так беспокоить ни едока, ни окружающих.

Морские яйца

Так называется икра морского ежа, которую едят во многих регионах, расположенных в районе побережья. Подают её в разных видах — сырой, варёной, жареной. Морские яйца принято приправлять соком лимона. В общем-то ничего особо шокирующего в таком блюде нет, просто несколько непривычно для нас.

Утиные эмбрионы

Это блюдо подают на Филиппинах. Эмбрионы достают из утиных яиц незадолго до того как они превращаются в полноценных утят.

Глаз тунца

Если мы готовим или едим рыбу, то голова со всем содержимым обычно идёт в отходы. А вот у китайцев и японцев одним из рыбных деликатесов являются глаза тунца. Смотрится со стороны жутко, хотя вкус, может, и восхитительный.

Куи асадо

Так называют в Эквадоре морскую свинку, зажаренную на гриле. Россиянам такое блюдо может показаться дикостью, ведь у нас морских свинок принято держать в качестве домашних питомцев.

Летучие мыши

Летучая мышь

Даже когда смотришь на летучую мышь, порой становится не по себе. А в некоторых районах Китая и в Таиланде из летучих мышей варят суп. Говорят, самый наваристый бульон получается из породы, которую здесь называют летучей лисицей. Ещё один вариант — летучая мышь, тушёная в молоке. Если суп вам предложат на первое, то тушёное блюдо — на второе. А что, мясо как мясо!

Бутерброды с сырой свининой

Трудно поверить, что такие бутерброды едят в цивилизованной Германии. Там сырое свиное мясо мелко рубят и смешивают с луком. Потом этот фарш просто кладут на ломти хлеба. Вы решились бы такое попробовать?

Жареные кузнечики

Их едят, например, в Мексике. Кузнечиков обычно приправляют специями. Иногда их заворачивают в тортильи — мексиканские лепёшки из теста.

Китайские "шашлыки"

Продуктовый рынок, Китай

Китайцы едят нанизанных на деревянные шпажки морских коньков, кузнечиков и скорпионов. С виду немного похоже на наш традиционный шашлык. Кто пробовал, говорит, вкусно.

Гусеницы

Африканцы употребляют в пищу особых гусениц — мопане. Этот деликатес поедают здесь в жареном или копчёном виде. Кстати, стоит он раза в четыре дороже мяса.

Личинки

Некоторые виды личинок у отдельных народов являются съедобными. К примеру, жители Малайзии едят личинок батод. Их готовят в разных видах, а порой даже употребляют в пищу живьём. Аборигены считают это очень полезной пищей, так как личинки представляют собой целый кладезь белка.

Представители северных народов России — например, чукчи, ненцы и эвенки — употребляют в пищу личинки, которые вылупляются из яиц оводов. Эти личинки приклеиваются к шерсти северных оленей. Полгода они обитают под кожей оленей, потом падают на землю.

Их собирают, пока они не успели окуклиться. Зрелые личинки довольно крупные и в длину могут достигать 30 миллиметров. Едят их в сыром виде. Такая пища считается деликатесом из-за высокого содержания жира и белка.

Копальхен

Это блюдо также популярно у российских северных народов. Оно представляет собой тушу моржа, тюленя или оленя, которую несколько месяцев держат в торфяном болоте или яме под прессом. Когда мясо "дозревает", его нарезают тонкими ломтиками, сворачивают в трубочки и едят, обмакивая в соль.

Однако такая пища рекомендуется только коренным жителям, чей желудок привык переваривать копальхен. В таком мясе много трупных ядов, и им можно отравиться.

Каныга

Ещё одно традиционное кушанье северян. Берут полупереваренное содержимое оленьего желудка (в основном северные олени питаются различными лишайниками, грибами, травами и листьями кустарников), смешивают с ягодами — чаще всего брусникой и голубикой, а затем поедают эту массу ложками. Говорят, что каныга полезна для здоровья, так как в ней много различных витаминов и микроэлементов.

Хошхоног

Это национальное блюдо в Бурятии готовят только по большим праздникам. Хошхоног представляет собой баранью или конскую прямую кишку. Перед тем как подать к столу, её тщательно обрабатывают — моют и вымачивают, затем режут на длинные полоски и отваривают в солёной воде. По внешнему виду хошхоноги напоминают сардельки. Если отказаться от предубеждений, то получается довольно вкусно.

Чай с маслом, солью и салом

Им вас могут угостить в Калмыкии. В чай непременно добавляют молоко, сливочное масло и соль. Существует также разновидность калмыцкого чая — хурсн-ця. Туда, кроме молока, масла и соли, добавляют обжаренную на сале муку и специи. Напиток имеет острый и пряный вкус и мало похож на привычный в нашем понимании чай.

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