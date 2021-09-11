Сейчас можно всё: кандидат в депутаты Дмитрий Певцов потребовал возвращения цензуры

Народный артист России Дмитрий Певцов выступил за возвращение цензуры, в том числе и в искусстве.

Искусство станет выше пояса

Дмитрий Певцов, актёр и кандидат в депутаты Государственной думы (самовыдвиженец), заявил, что существование цивилизации немыслимо без запретов, в том числе и в искусстве. В этом смысле мировоззрение артиста вполне гармонизируется с запретительными трендами правящей политической элиты, которые ретранслирует "Единая Россия":

"В советское время не мог выйти фильм, спектакль или выставка, которые были "ниже пояса". Они могли быть максимум пошлыми или неталантливыми, но, чтобы это было мерзко, грязно, чтобы это была открытая бесовщина, поношение человека и веры, такого быть не могло. Сейчас можно всё, потому что художники, "я так вижу".

Осталось согласовать "наверху", где будет располагаться этот самый пояс и что считать "бесовщиной". Судя по заявлению Дмитрия Певцова о "поношении веры", актёр не сильно преуспел в изучении советского кинематографа. Было полно картин, пронизанных антирелигиозной пропагандой.

Одним из ярких фильмов был "Праздник святого Иоргена", в котором были заняты блестящие советские артисты Игорь Ильинский и Анатолий Кторов. Уже сейчас на фоне реализации запретительной франшизы по части оскорбления верующих этот фильм вряд ли покажут по российскому ТВ. Шансы появления комедии Леонида Гайдая "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-бич опять идут дожди", где авторы шутят над КГБ и РПЦ, также теперь невелики.

Как поведёт себя сам Дмитрий Певцов, если попадёт под жернова тоталитарной цензуры, артист не уточнил.

Асфиксия творчества

Мадонна

Имеющий неплохие шансы стать депутатом Госдумы кандидат-самовыдвиженец Певцов полагает, что государство должно контролировать проекты, на которые даёт деньги, и создавать для этого специальные комиссии. Певцов считает, что детей необходимо оградить от "безумных, бесовских проектов во всех областях культуры и искусств".

Оценивать проекты и присваивать им статусы "безумных" и "бесовских", видимо, станет соответствующая структура из доморощенных цензоров, которые, наслушавшись мантр о духовно-нравственных ценностях и военно-патриотической стабильности, станут учить режиссёров, сценаристов и актёров их профессии.

И ведь правда, насколько целомудреннее воплотила бы образ Эммануэль в легендарной одноимённой серии кинокартин Сильвия Кристель, если бы тот же Дмитрий Певцов вовремя дал ей дельные советы. Американская певица Луиза Чикконе, известная под пресловутым, но всё-таки с намёком на духовные скрепы, псевдонимом Мадонна, наверняка бы уже давно стала Народной артисткой США, если бы её репертуар и сценографию вовремя скорректировали российские компетентные специалисты по цензуре.

В приличных странах любая помощь государства культуре — просто помощь. Дали денег и отошли в сторону, потому что государство и какая-либо политическая партия не одно и тоже. В России же принято рассматривать финансовое участие государства как заказ, что моментально уводит искусство в унылое болото агитпропа.

За последнее десятилетие уже снято и провалилось в коммерческом прокате немало бездарных и, что важно, дорогостоящих кинопроектов. Снять талантливо не получается, когда на кону дармовые государственные миллионы, которые можно грамотно освоить, а потом гордо раздувать ноздри от своей якобы патриотической миссии.

Введение же цензуры плюсом к уже существующим негласным правилам принуждения к следованию навязываемой правящей политической элитой идеологии, вероятно, окончательно добьёт и без того пресный отечественный кинематограф, лишит творческого дыхания театр теми же проверками силовиков на "оскорбления" и соответствие "духовно-нравственным ценностям".

К передовой социалистической культуре

Си Цзиньпин

Популярный артист и кандидат в депутаты Госдумы Дмитрий Певцов, который не раз делал заявления о своём почитании действующего президента России Владимира Путина и политического курса страны, по идее, должен от введения цензуры последовательно перейти к менее глобальным затеям. Подобные лайфхаки упорядочения жизни и творческой деятельности периодически креативят власти КНР.

Руководство Коммунистической партии Китая (КПК) приказало знаменитостям соблюдать моральные нормы и в частной, и в общественной жизни. Об этом китайские высокопоставленные коммунисты рассказали на симпозиуме "Любите партию, любите страну, защищайте мораль и искусство".

Деятели искусства теперь обязаны "выступить против декадентских идей поклонения деньгам, гедонизма и крайнего индивидуализма". Власти КНР таким образом хотят оградить граждан от "вульгарных и низких вкусов", а "звёзды" смогут доказать свою благонадёжность, преданность партии и подать хороший пример своим соотечественникам.

Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин призвал положить конец (в фигуральном смысле) женоподобным мужчинам и другой ненормальной эстетике на телевидении. Китайский лидер призвал вместо популярных у молодёжи шоу "энергично продвигать превосходную китайскую традиционную культуру, революционную культуру и передовую социалистическую культуру".

Консультировались ли китайские товарищи в процессе формулирования своих фундаментальных идей с Дмитрием Певцовым и повлияла ли философия артиста на развитие тоталитаризма в КНР, не сообщается.

Всадники Апокалипсиса

Виталий Милонов

Появление Дмитрия Певцова в дружных рядах депутатов Государственной думы, вероятно, поднимет качество креатива представителей правящей политической элиты и усилит психоделические тенденции в отечественном законотворчестве.

В кооперации с деятельным Виталием Милоновым, спортсменами и циркачами, идущими в новую Госдуму, Дмитрий Певцов сможет открыть новые горизонты для превращения политического водоёма, на котором "враги" то и дело пытаются раскачать пресловутую "лодку", в монолитный гранит. Рождение содружества всадников Апокалипсиса русской государственности заметно раскрасит информационное поле и будет способствовать переводу коматозной стабильности в квантовое состояние.

С введением в России цензуры у радикальных носителей духовных скреп заметно прибавится работы. Необходимо будет, в том числе:

разработать для граждан страны перечень допустимых ракурсов для фото;

утвердить допустимые причёски, макияж для женщин и аксессуары;

обязать граждан плакать от счастья при виде главы государства на манер КНДР.

Замах на Конституцию

Это ничего, что Конституция России категорически запрещает любую цензуру, верховенство единственной идеологии и лимитирование свободы массовой информации. Конституцию ведь нетрудно и поправить за пару месяцев, если добиться конституционного большинства в Государственной думе. Тем более, когда депутатский корпус обогатится таким прогрессивным носителем духовно-нравственных ценностей, как Дмитрий Певцов.

Тогда, вероятно, в категорию экстремистских попадёт и картина Эльдара Рязанова "Берегись автомобиля!", в которой герой Андрея Миронова, тёзка Певцова, Дима Семицветов произносит крамольную фразу, присущую циничным и бездуховным иноагентам:

"Этот тип замахнулся на самое святое, что у нас есть — на Конституцию!"

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