Почему бюджет собрал миллиарды "налога с богатых", а больные дети рассчитывают на пожертвования

Фонд, который накапливает повышенный налог на "богатых", располагает уже миллиардами рублей, однако семьи больных детей в экстренных случаях обращаются не туда.

Президент предполагал экстренную помощь

Поступления от повышенного НДФЛ на богатых за шесть месяцев составили 29 миллиардов рублей, а за 2021 год ожидаются на уровне 70 миллиардов рублей.

Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

Налог ввели в России c 1 января 2021 года на тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов рублей в год, они должны платить НДФЛ по ставке 15% вместо прежних 13%.

Это те деньги, которые должны были идти на закупку лекарств для тяжелобольных детей и операции. Именно так обещал сделать президент Владимир Путин на прямой линии в 2020 году.

Ключевым принципом для распределения этих денег он назвал прозрачность принятия решения. По предложению Путина, принимать такие решения должны только врачи, общественные деятели, благотворители, которые многолетним трудом заработали безупречную репутацию и непререкаемый авторитет. То есть предполагалась экстренная помощь.

Почему же на ТВ и в интернете мы видим соответствующую рекламу с просьбой сброситься всем миром?

Государство копит эти деньги

Как сказал Pravda. Ru член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров, это деньги бюджета, поэтому распределение этих денег идёт так же, как всех бюджетных статей.

"В данном случае через министерство здравоохранения, которое определяет подрядчика в соответствии с законом "О госзакупках" на приобретение указанных лекарств. Списки находятся в министерстве здравоохранения. Оно на базе этих списков формирует заказ, то есть сколько надо лекарств, каких, кому. И дальше с госзакупками подключаются экспортёры, поскольку это лекарства зарубежного производства, для того чтобы эти лекарства закупать для этих категорий детей", — сказал депутат.

На вопрос, получит ли родитель больного ребёнка деньги, если обратится в данный фонд, Евгений Фёдоров ответил утвердительно.

По его словам, все такого рода дети должны быть на регистрации органов здравоохранения субъектов федерации. То есть обращаться надо к министру здравоохранения соответствующего субъекта в регионе.

"Это точно так же, как в отношении всех больных: и диабетиков, и инвалидов. Это же регистрация на месте, потом централизованные закупки из федерального бюджета или регионального бюджета. В данном случае закупки федерального бюджета, потому что это федеральный налог", — сказал Евгений Фёдоров

А в это время дети умирают

Как сказал Pravda. Ru заместитель председателя Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, любой налог сначала попадает в бюджет и далее распределяется в конце года на будущий год.

И это "никоим образом" не может подменять случаи, которые требуют экстренного участия. Поэтому определённые общественные организации, благотворительные фонды, просто родители, которым срочно нужны деньги на конкретную операцию или дорогое лекарство, обращаются и в адрес телеканалов, и в адрес общественных организаций и просят оказать помощь.

"Речь идёт о конкретном ребёнке, когда родителям уже нет возможности всю эту бюрократическую процедуру пройти. Бюджетные же средства, по словам депутата, идут именно на глобальные вещи — на закупку лекарств, например, от рака, лекарств от диабета и так далее. И далее уже эти лекарства распределяются среди нуждающихся", — отметил Андрей Свинцов.

Со своей стороны, учредитель, руководитель программы "Особенный ребенок" в Фонде "Мир добра" Кристина Рушковская отметила для Pravda. Ru, что её фонд не получает эти федеральные деньги.

"Нет, мы не получаем ничего подобного, у нас только пожертвования от физических лиц — добровольные", — сказала она. "Не знаю, может быть для этого нужно что-то сделать, чтобы получить", — сказала руководитель.

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