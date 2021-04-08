Путин рассказал о "переползании" проблемы льготных лекарств

Вопрос обеспечения жителей России льготными лекарствами снова оказался в повестке дня Владимира Путина. Президент отметил, что сложности фиксируются не первый год.

Вопросы обеспечения населения лекарствами на льготных условиях Путин поднял, работая на совещании с руководством правительства.

"Напомню, также были приняты новые решения по цифровизации здравоохранения, по обеспечению граждан льготными лекарствами — очень чувствительная, больная тема, она у нас из года в год в повестку дня переползает", — сообщил президент.

Вопрос льготных лекарств действительно давний: ещё в 2019 году эксперты, опрошенные ТАСС, рассказали о сложности даже с поставками инсулина. По их словам, в Кемеровской области он практически исчез из аптек.

Виноватыми тогда "назначили" поставщиков, которые регулярно срывают сроки поставок и не в полном объёме следуют нормам, указанным, в контрактах. А "переползание" можно отследить и на более длинной дистанции:

"Мы ставим перед собой задачу решать массу проблем, но одна из главнейших — это здоровье нации. Если этого не будет, то не будет ничего другого, ничего: ни экономики не будет, ни образования — ничего не будет", — подчёркивал ещё раньше, в 2018 году, президент.

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