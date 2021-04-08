Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Певец Виктор Королёв выгнал зрителя из зала во время своего концерта
Почти 60% россиян жалуются на частые переработки
Мухи вдохновили инженеров на создание беспилотных автомобилей
Всем россиянам — по цифровому кошельку
Роза Сябитова примерила на себя роль министра одиночества
Ростуризм разработает для студентов круглогодичный туристический кешбэк
Алексей Панин пожаловался на голодную жизнь в Испании
Женщина в Луховицах скончалась во время процедуры лифтинга лица
Депутат предложила выдавать банковские карты ментальным инвалидам

Путин рассказал о "переползании" проблемы льготных лекарств

Политика

Вопрос обеспечения жителей России льготными лекарствами снова оказался в повестке дня Владимира Путина. Президент отметил, что сложности фиксируются не первый год.

Путин рассказал о "переползании" проблемы льготных лекарств

Вопросы обеспечения населения лекарствами на льготных условиях Путин поднял, работая на совещании с руководством правительства.

"Напомню, также были приняты новые решения по цифровизации здравоохранения, по обеспечению граждан льготными лекарствами — очень чувствительная, больная тема, она у нас из года в год в повестку дня переползает", — сообщил президент.

Вопрос льготных лекарств действительно давний: ещё в 2019 году эксперты, опрошенные ТАСС, рассказали о сложности даже с поставками инсулина. По их словам, в Кемеровской области он практически исчез из аптек.

Виноватыми тогда "назначили" поставщиков, которые регулярно срывают сроки поставок и не в полном объёме следуют нормам, указанным, в контрактах. А "переползание" можно отследить и на более длинной дистанции:

"Мы ставим перед собой задачу решать массу проблем, но одна из главнейших — это здоровье нации. Если этого не будет, то не будет ничего другого, ничего: ни экономики не будет, ни образования — ничего не будет", — подчёркивал ещё раньше, в 2018 году, президент.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

На законных основаниях. Как получать льготные лекарства по новому закону
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Путин — Меркель: Киев целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе
Мухи вдохновили инженеров на создание беспилотных автомобилей
Всем россиянам — по цифровому кошельку
Роза Сябитова примерила на себя роль министра одиночества
Путин рассказал о "переползании" проблемы льготных лекарств
Ростуризм разработает для студентов круглогодичный туристический кешбэк
Алексей Панин пожаловался на голодную жизнь в Испании
Женщина в Луховицах скончалась во время процедуры лифтинга лица
Депутат предложила выдавать банковские карты ментальным инвалидам
"Стандартный рецепт": Козак объяснил действия Киева в Донбассе
Популярное
Новости Европы
Как Запад попал в украинскую ловушку

Запад, натолкнувшись на решительные действия России по поводу Донбасса, срочно сдал назад. Воевать за Киев ни США, ни Британии с НАТО не хочется. Но придётся...

Как Запад попал в украинскую ловушку
Китай ответил США на тему бойкота Олимпиады в Пекине
Новости спорта
Китай ответил США на тему бойкота Олимпиады в Пекине
Экономика и бизнес
Войска вышли на полигоны, и рубль упал: слова Шойгу "шокировали" рынок
Новости Украины
Донбасс справится с Украиной без России
Василий Амирджанов Цензуру ловко оправдывают надуманным экстремизмом Василий Амирджанов Любовь Степушова В Румынии предложили срочно пригласить Украину в НАТО Любовь Степушова Игорь Буккер Несколько загадок известной мумии Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Байден перешел политический Рубикон. Остановится ли перед военным?
Мир. Новости мира
"Шаги не предусмотрены": Берлин заявил, что Киев пока не пустят в НАТО
Хоккеиста Емелина готовят к пересадке печени
Хоккей. Последние новости
Хоккеиста Емелина готовят к пересадке печени
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников