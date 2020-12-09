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Депутат сообщила о "пинг-понге" между "Единой Россией" и мэрией Москвы

Политика

В Мосгордуме в среду начали обсуждать поправки ко второму чтению законопроекта о бюджете российской столицы в 2021–2023 годах. О том, как проходит это обсуждение, "Правде.Ру" рассказал депутат Мосгордумы Елена Янчук (КПРФ).

Депутат сообщила о "пинг-понге" между "Единой Россией" и мэрией Москвы

"Прошел этап "вопрос — ответ", когда мы задавали вопросы представителям департамента финансов и других департаментов правительства Москвы, как по согласованным, так и отклоненным поправкам. Поддержаны были только поправки от фракции "Единая Россия". Часть из которых представляет, на наш взгляд, такой "пинг-понг" между департаментом и "Единой России"", — рассказала она.

По словам депутата, она интересовалась судьбой своей поправки, которая касалась увеличение на финансирование санаторно-курортного лечения льготников.

Вопросы о льготниках и лекарствах

"Я задавала вопросы, в частности, по своей поправке, связанной с увеличением финансирования на санаторно-курортное лечение, потому что сейчас финансирования, несмотря на то, что говорят представители департамента, недостаточно. И люди получают всего лишь одну путевку раз в три года. Тогда как законодательство, в принципе, регламентирует, что путевки должны быть ежегодно для льготных категорий пенсионеров, инвалидов и так далее. Учитывая коронакризис, мне кажется, это особо важно", — сообщила Елена Янчук.

Еще один вопрос, который был поднят депутатами, касался лечения больных спинальной мышечной атрофией.

"Отдельного внимания, на мой взгляд, заслуживает наша поправка по поводу обеспечения детей и взрослых больных спинальной мышечной атрофией препаратом "Спинраза" в полном объеме — пока нормально не заработал федеральный фонд, который был создан по инициативе Владимира Путина и который будет финансироваться из увеличения НДФЛ для доходов выше 5 миллионов. К сожалению, правительство Москвы и "Единая Россия" отклоняют эти поправки и снимают с себя такие обязательства", — сказала депутат Мосгордумы.

Она поддержала коллег, которые рассказывают о внесенных ими поправках, даже несмотря на то, что они были отклонены московским правительством.

"Так как поправок большое количество, более 200, многие коллеги-депутаты, несмотря на то, что правительство Москвы и департамент финансов многие отклонили, всё же всё равно зачитывают и аргументируют "за" и "против". Я считаю, что это очень правильно, потому что это внесение важных вопросов в повестку", — подчеркнула Елена Янчук.

"Возможно, что какие-то вещи решатся не в рамках поправок, а в других рамках. Например, по той же спинальной мышечной атрофии по обеспечению детей и взрослых лекарством. Я думаю, что из-за такой "эскалации" темы, которую я с коллегами сделала, у нас ситуация с больными детьми улучшится, им не придется через суды и смс-ки получать лечение", — отметила депутат Мосгордумы.

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