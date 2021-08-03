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Автор Василий Амирджанов

Репертуар театров станут контролировать худсоветы

Общество

Репертуар российских театров стал рассматриваться властями как часть национальной безопасности, требующей серьёзного контроля.

Московский театр Современник

Цензоры нашего времени

По идее, любое художественное произведение, в котором, по законам жанра, существует конфликт, может оскорбить кого угодно. Было бы желание оскорбиться, а статьи уже есть. В том числе благодаря дружно принятому Государственной думой закону о поправках в Конституцию России, которые и вправду оказались очень важными.

Власти последовательно шли к подобной конфигурации системы, и, судя по жёсткой фильтрации потенциальных кандидатов на грядущих выборах, она уже работает. После принятия в России законов "об оскорблении желающих оскорбиться" заметно прибавилось работы у силовиков.

Скандал со спектаклем "Первый хлеб" театра "Современник" подтолкнул председателя Следственного комитета России (СК) начать проверку этой постановки на предмет возможного оскорбления ветеранов. Если уже существует политическое решение на этот счёт, то дело остаётся за малым — предъявить общественности "врагов", которые ответят за всё.

История с театром "Современник", который первым попал под раздачу, стала отправной точкой для обоснования активности Министерства культуры. Советник министра культуры на общественных началах, председатель общественного совета при министерстве Михаил Юрьевич Лермонтов поделился новостью с журналистами:

"Мы в ближайшее время будет проводить общественные слушания, общественный совет при Министерстве культуры по вопросу репертуаров театров в части соответствия недавно утверждённой Путиным Стратегии национальной безопасности, в которой есть огромный раздел, касающийся сохранения ценностей духовно-нравственных, патриотических, конкретно всё это прописано".

Михаил Юрьевич акцентировал внимание, что "именно общественные структуры должны взять на себя сегодня роль общественных контролёров. Не цензоров, а контролёров соответствия информационной среды тем параметрам, которые заданы теперь и в указе президента".

Ну конечно, "контролёров". Это примерно как войну ласково назвать "миротворческой операцией", а убийство "нейтрализацией" или возрождение советских худсоветов работой "общественных структур".

цензура в соцсетях

Тень худсовета

Художественные советы как раз и были теми самыми общественными структурами в советской системе политических координат, которые следили за соблюдением канонов существующей в те времена коммунистической идеологии. Худсоветы состояли из специально назначенных граждан, как это, по сути, предполагается сделать и сейчас:

  • деятелей культуры;
  • представителей партийных и государственных органов;
  • энергичных общественников.

Худсоветы анализировали любое произведение на предмет его соответствия советской идеологии и коммунистической морали, как это предлагается сделать и сейчас. Только марксизм-ленинизм заменили на духовно-нравственные ценности. Без утверждения советским худсоветом ни одна работа деятелей культуры не могла дойти до своего зрителя или слушателя. Через фильтр проходили в том числе:

  • кинофильмы;
  • музыкальные произведения;
  • литературные произведения;
  • работы художников;
  • репертуары театров и программы музыкальных коллективов и исполнителей.

Не исключено, что в недалёком будущем не только федеральное телевещание будет ретранслировать исключительно идеологически выдержанные посылы обществу, но и театры наравне с кинематографом станут радовать зрителя героическими произведениями о:

  • стройках импортозамещения;
  • растущей военной мощи страны;
  • национальных проектах;
  • кристально честных выборах и врагах, пытающихся подвергнуть их стерильность сомнению;
  • едином народе от Атлантики до Тихого океана.

Мумия тоталитаризма

Михаил Юрьевич Лермонтов всё же лукавит. В документе, подписанном главой государства, конкретно не расшифровано, что такое духовно-нравственные и патриотические ценности. Под этими терминами, вероятно, подразумевается ровно то, что имеет в виду правящая политическая элита, а не какие-либо однозначные для восприятия понятия.

Подогнать под несоответствие Стратегии национальной безопасности можно без труда любой "неправильный чих" как деятеля культуры, так и оппозиционного политика. Собственно, это продемонстрировал судебный процесс над оппозиционным политиком Алексеем Навальным. К Навальному можно не питать личных симпатий, не разделять его взглядов на Россию будущего, но не заметить, как это всё было сделано, просто невозможно.

Если, конечно, здравомыслие не объявят проявлением экстремизма и не станут рассматривать самостоятельное мышление как угрозу национальной безопасности. Правда, в этом контексте корректнее говорить об угрозе правящей политической элите, чем государству российскому.

Уже без опаски попасть под статью невозможно публично обсуждать исторические события, давать им оценки и делать выводы, которые позволят не повторять трагических ошибок прошлого, не говоря уже о преступлениях. Теперь вот дошло и до проверки спектаклей.

База для тотального контроля уже фактически создана. Кинувшиеся за ковидными QR-кодами и сертификатами о вакцинации от COVID-19 (нередко без самой прививки) своей активностью уже подтвердили способность властей находить эффективные рычаги мотивации граждан.

QR-код

Слово "тоталитаризм" не в почёте у правящей политической элиты, но последовательность развития запретительной и контролирующей системы как раз аккурат вписывается в определение этого общественно-политического явления. Худсоветы, которые пока ещё завуалированно именуют "общественными структурами", могут стать одним из элементов тоталитарной системы нового образца, но со всё тем же партийно-номенклатурным содержанием.

С постепенным пробуждением мумии тоталитаризма дальше, вероятно, граждан обяжут присылать в "общественные структуры" расшифрованное содержание своих собственных снов, чтобы проверить их на соответствие Стратегии национальной безопасности.

Вот так приснится гражданину сон фривольного содержания, который не отвечает духовно-нравственным ценностям и представлениям властей о патриотизме, и всё. А уж если где-то на десятом плане в таком сне окажется ветеран, которого посчитают оскорблённым, то тогда уже и вовсе не останется шансов на позитивный исход.

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Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Наталия Красовская
Темы театр цензура тоталитаризм театр современник алексей навальный
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