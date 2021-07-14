Интервью со "скопинским маньяком" может стоить Ксении Собчак Мерседеса

На днях внимание депутатов и общественников привлекло поведение Виктора Мохова, несколько месяцев назад вышедшего на свободу после отбытия 16 лет лишения свободы за совершение сексуальных преступлений. Законом на него наложен ряд ограничений, которые, судя по всему, его, как и надзирающих за ним сотрудников, это мало волновало. Мохов преспокойно посещал публичные мероприятия, зарабатывал деньги на своих "воспоминаниях" и пикантных подробностях совершенных им злодеяний. Масс-медиа, по понятным причинам, отказываться от "эксклюзива" не стали — вскоре изображения психопата разлетелись по всей стране, что, мягко говоря, не очень хорошо сказалось на психическом состоянии десятков его последователей и подражателей.

Главным бенефициаром от раскрутки маньяка стала, разумеется, "журналистка" Ксения Собчак, выпустившая скандальное интервью с насильником. Подогревал интерес к обеим персонам также и слух о том, что Ксения Анатольевна якобы заплатила маньяку весьма солидную сумму за возможность поговорить. Разумеется, подобные новости вызывали широкий общественный резонанс. Предсказуемо, госпожа интервьюер опровергла все гнусные инсинуации на этот счет, заявив, что никто никому никаких денег не платил. Пранкеры Вован и Лексус дозвонились до "менеджера" Мохова и, представившись Собчак, выяснили очень много интересного. Оказалось, что Мохов все-таки получил гонорар за "исповедь".

Ни для кого не секрет, что крупные компании очень дорожат своим имиджем — среди таких оказался производитель автомобилей "Audi", который ныне опасается вести дела с "кровавой барыней", не чурающейся зарабатывать деньги на людских страданиях. При этом, видимо, есть и менее "брезгливые" представители бизнеса. Судя по недавней интеграции Ксении Анатольевны с "A1 Авто" (официальный партнер "Mercedes Benz") — немецкий производитель оказался менее "брезгливым".

Интересно, в головном офисе компании знают, с кем их представители ведут дела? В целом, их можно понять — глупо не воспользоваться возможностью продвижения своих услуг в медийном проекте, стремительно набирающем популярность, пусть и основана она, фактически, "на крови" — деньги, как говорится, не пахнут. Однако, контактировать с криминалитетом, объективно, перебор.

Вован и Лексус узнали у "менеджера" маньяка не только сведения о его финансировании со стороны Собчак. Все оказалось куда серьезнее. Если верить пранкерам, то большую часть своего "заработка" Мохов отдает представителям криминальных структур. Депутат Дмитрий Ионин справедливо считает, что большая часть направленных Ксенией Анатольевной, могли попросту уйти на обеспечение криминального мира. При этом, Ксения Анатольевна с гордостью оповещала своих поклонников о покупке её "феноменального" интервью компанией Netflix, хотя позже она подтвердила, что это фейк, который сама зачем-то и запустила. Вряд ли американский cтриминговый сервис позволит себе взаимодействовать с человеком, фактически финансировавшим не только маньяка-педофила, но и объективно — криминальные элементы.

По поводу этичности выразил свою позицию и Совет по правам человека при Президенте РФ. Одно дело, когда журналист-расследователь платит преступникам, чтобы добыть важную информацию, которая приводит к раскрытию преступлений. И совсем другое, когда журналист платит преступнику за его грязные и циничные истории, которые наносят психологический вред жертвам и по сути становятся рекламой преступлений. Каждый год в России пропадают десятки тысяч человек, ежедневно в среднем пропадают 16 детей. Тема похищение и сексуальной эксплуатации женщин и несовершеннолетних это тема очень болезненная и чувствительная, а Собчак не проявила должного уровня ответственности в разговоре об этом. Из интервью мы узнаем, что Мохов, оказывается, никакой не маньяк, а просто сексуально неудовлетворенный "придурок". Не будет сюрпризом, если после этой всенародной славы, которую устроила ему Ксения Собчак, у него найдутся подражатели. Это будет на ее совести. Она хотела просмотров и пиара на страданиях других людей, она эксплуатировала жертв насилия для монетизации своего канала, на котором потом рекламировала "Мерседесы". Эти действия не должны остаться без последствий. И должны возыметь правовую оценку и оценку со стороны профессионального сообщества.

Редакция "Правды" направила официальные запросы в компании "А1 Авто" и "Мерседес-Бенц РУС" с целью выяснить, согласовал ли партнёр российского офиса "Мерседеса" рекламную интеграцию с участием Собчак и на каких условиях ей был передан автобус, который в инстаграме она ласково называет "собчакомобиль". Интересна и личная позиция гендиректора Хольгера Зуффеля, который довольно остро реагирует на любые сомнительные с точки зрения репутации эксперименты. Ведь это не могло пройти мимо него. Или всё-таки прошло? Мы будем информировать наших читателей о дальнейшем развитии событий.