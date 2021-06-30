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Автор Александр Шторм

Вакцинация в России: ажиотаж динамике не помог

Общество

Региональные российские власти буду вынуждены закрутить гайки ещё сильнее, чтобы выполнить план по вакцинации. Поскольку её динамика находится на очень низком уровне.

Вакцинация в России: ажиотаж динамике не помог

Чиновники были даже вынуждены снизить планку по числу привитых к сентябрю с 60% до 30%. Но и до этого показателя многим регионам не добраться. О переносе срока вакцинации 60% населения заявил 29 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

По его словам, очевидно, что 60% даже к осени привить не удастся, хотя сейчас количество желающих привиться вновь стало расти. Сроки теперь будут сдвигаться так: планируется вакцинировать к 1 сентября 30%-35% жителей, а не 60%, как требовалось ранее. Но все окончательные решения принимают на местах.

К примеру, в Курской области губернатор Роман Старовойт не только не снизил планку, а повысил её.

"Буквально вчера на совещании в правительстве Старовойт заявил, что к осени должно быть вакцинировано 70% жителей региона", — пояснили источники.

В этом плане показателен рейтинг регионов по уровню вакцинации. Неплохие результаты показывают:

  • Чукотка (30,95%),
  • Белгородская область (28,46%),
  • Ненецкий АО (23,46%),
  • Мордовия (22%),
  • Саха (20,48%),
  • Сахалинская область (20,45%),
  • Магаданская область (19,98%),
  • ХМАО (19,51%),
  • Тюменская область (19,44%),
  • Московская область (18,7%),
  • Ямал (18,42%)

и другие регионы.

В жёлтой зоне оказались 47 субъектов. По Уралу это:

  • Курганская область (15,03%),
  • Свердловская область (14,23%),
  • Пермский край (11,86%),
  • Челябинская область (10,4%).

В отстающих числятся Адыгея (8,63%) и регионы Северного Кавказа:

  • Ингушетия (9,23%),
  • Северная Осетия (8,2%),
  • Кабардино-Балкария (6,44%),
  • Чечня (4,81%)
  • и Дагестан (2,86%).
Очередь на вакцинацию
 

Президент Российской ассоциации политконсультантов (РАПК) Алексей Куртов по этому поводу заявил, что вакцинацию проще проводить через диалог с населением. Но это нужно делать не в последний момент, а системно.

По мнению руководителя Политической экспертной группы Константина Калачева, Кавказ плохо прививается в связи с недостаточностью усилий властей, недоверием к власти и тем, что многие уже переболели.

Врач Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева сомневается, что за два месяца регионам удастся вакцинировать даже 35% населения. Не хватает персонала, вакцин и доброй воли населения страны.

А экс-глава Роспотребнадзора России Геннадий Онищенко считает, что вакцинацию уже "давно можно было закончить". Но летом проводить прививочную кампанию гораздо сложнее, так как многие уехали в отпуск. Так что России ещё долго пребывать в состоянии неопределённости, подытожил Геннадий Онищенко.

Тем временем "Эхо Москвы" сообщило, что в России разрешат ревакцинироваться через полгода после первой прививки или перенесённой болезни. В ведомстве отметили, что данные рекомендации разработаны с учётом мнения учёных.

А в телеграм-канале "Медиатехнолог" отметили, что как всегда у проблемной ситуации не одна причина. Индийский штамм навёл свои порядки плюс безбожно упущено время на вакцинацию. О том, что нужно принудительно ускорять процесс говорили ещё в апреле, когда неожиданно оказалось, что желающих пройти вакцинацию не очень много.

Сейчас искусственно создан повышенный ажиотаж, который уже привёл к гигантским очередям в поликлиниках, торговых центрах, где проводят вакцинацию, электронная запись в некоторых городах расписана до конца августа, есть информация о реальной нехватке доз препарата.

В целом, в правительстве уже отказались от планов вакцинации 60% населения к осени. Вновь под угрозой начало учебного года, а вместе с ним и сентябрьские выборы. Ситуация из угрожающей постепенно вырастает в нечто большее.

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Российская вакцина от ковида – ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы дмитрий песков зоя скорпилева алексей куртов роман старовойт геннадий онищенко константин калачев пандемия коронавируса вакцина против коронавируса
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