Вакцинация в России: ажиотаж динамике не помог

Региональные российские власти буду вынуждены закрутить гайки ещё сильнее, чтобы выполнить план по вакцинации. Поскольку её динамика находится на очень низком уровне.

Чиновники были даже вынуждены снизить планку по числу привитых к сентябрю с 60% до 30%. Но и до этого показателя многим регионам не добраться. О переносе срока вакцинации 60% населения заявил 29 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

По его словам, очевидно, что 60% даже к осени привить не удастся, хотя сейчас количество желающих привиться вновь стало расти. Сроки теперь будут сдвигаться так: планируется вакцинировать к 1 сентября 30%-35% жителей, а не 60%, как требовалось ранее. Но все окончательные решения принимают на местах.

К примеру, в Курской области губернатор Роман Старовойт не только не снизил планку, а повысил её.

"Буквально вчера на совещании в правительстве Старовойт заявил, что к осени должно быть вакцинировано 70% жителей региона", — пояснили источники.

В этом плане показателен рейтинг регионов по уровню вакцинации. Неплохие результаты показывают:

Чукотка (30,95%),

Белгородская область (28,46%),

Ненецкий АО (23,46%),

Мордовия (22%),

Саха (20,48%),

Сахалинская область (20,45%),

Магаданская область (19,98%),

ХМАО (19,51%),

Тюменская область (19,44%),

Московская область (18,7%),

Ямал (18,42%)

и другие регионы.

В жёлтой зоне оказались 47 субъектов. По Уралу это:

Курганская область (15,03%),

Свердловская область (14,23%),

Пермский край (11,86%),

Челябинская область (10,4%).

В отстающих числятся Адыгея (8,63%) и регионы Северного Кавказа:

Ингушетия (9,23%),

Северная Осетия (8,2%),

Кабардино-Балкария (6,44%),

Чечня (4,81%)

и Дагестан (2,86%).

Президент Российской ассоциации политконсультантов (РАПК) Алексей Куртов по этому поводу заявил, что вакцинацию проще проводить через диалог с населением. Но это нужно делать не в последний момент, а системно.

По мнению руководителя Политической экспертной группы Константина Калачева, Кавказ плохо прививается в связи с недостаточностью усилий властей, недоверием к власти и тем, что многие уже переболели.

Врач Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева сомневается, что за два месяца регионам удастся вакцинировать даже 35% населения. Не хватает персонала, вакцин и доброй воли населения страны.

А экс-глава Роспотребнадзора России Геннадий Онищенко считает, что вакцинацию уже "давно можно было закончить". Но летом проводить прививочную кампанию гораздо сложнее, так как многие уехали в отпуск. Так что России ещё долго пребывать в состоянии неопределённости, подытожил Геннадий Онищенко.

Тем временем "Эхо Москвы" сообщило, что в России разрешат ревакцинироваться через полгода после первой прививки или перенесённой болезни. В ведомстве отметили, что данные рекомендации разработаны с учётом мнения учёных.

А в телеграм-канале "Медиатехнолог" отметили, что как всегда у проблемной ситуации не одна причина. Индийский штамм навёл свои порядки плюс безбожно упущено время на вакцинацию. О том, что нужно принудительно ускорять процесс говорили ещё в апреле, когда неожиданно оказалось, что желающих пройти вакцинацию не очень много.

Сейчас искусственно создан повышенный ажиотаж, который уже привёл к гигантским очередям в поликлиниках, торговых центрах, где проводят вакцинацию, электронная запись в некоторых городах расписана до конца августа, есть информация о реальной нехватке доз препарата.

В целом, в правительстве уже отказались от планов вакцинации 60% населения к осени. Вновь под угрозой начало учебного года, а вместе с ним и сентябрьские выборы. Ситуация из угрожающей постепенно вырастает в нечто большее.

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