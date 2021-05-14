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Автор Александр Шторм

Чего боятся преступники: "Расстрел лучше пожизненного"

Общество » Практика » Как отстоять права

Для России вопрос смертной казни остаётся актуальным. Особенно страшно эта тема прозвучала после трагедии в Казани, где психически неуравновешенный юноша расстрелял учеников и работников школы.

Чего боятся преступники: "Расстрел лучше пожизненного"

Разумеется, россияне сразу же заговорили об отмене моратория на смертную казнь. Сегодня половина россиян поддерживает её введение, но у чиновников и обычных людей разные представления о поводах для её применения, заявил в беседе с телеграм-каналом "Радиоточка НСН" руководитель "Левада-центра" (признан иноагентом) Лев Гудков.

По его словам, в 2020 году за смертную казнь выступали около 50% россиян, против — 40%, 10% затруднялись ответить на этот вопрос. Тех, кто "за", ожидаемо больше. Сейчас, после Казани, этот показатель вырастет в разы.

Гудков напомнил, что пик наблюдался в 2002 году, когда количество сторонников смертной казни достигло 73%. А вот к 2015 году эта цифра опустилась до 44%.

По его словам, у обычных людей и чиновников разные мнения о том, за какие преступления может применяться высшая мера наказания.

  • Власть ратует за смертную казнь за терроризм, за покушения на государственных деятелей и преднамеренные убийства.
  • А большинство людей считают, что должна быть смертная казнь за серийные убийства, убийства несовершеннолетних и изнасилования.

Гудков при этом думает, что введение смертной казни бессмысленно с точки зрения снижения преступности. Месть никогда не дублировала закон, и её желание скорее присуще менее образованным группам, это настроения консервативной и чувствующей себя чрезвычайно ущемлённой несправедливостью части населения. А вот молодёжь и более образованные слои — против введения смертной казни.

Как пишут авторы проекта "Новости на каждый день", осуждённые за тяжкие и особо тяжкие преступления боятся расстрела меньше, чем пожизненного заключения в "Чёрном дельфине", "Белом лебеде" и прочих колониях особого режима.

Далее у зэков-рецидивистов и "лютых" преступников есть следующие страхи:

  • страх встретиться с родными жертв,
  • страх умирать на урановых рудниках,
  • страх оказаться участником опытов над заключёнными.

Поясним подробнее.

По данным закрытой дискуссионной рассылки и чата сотрудников ФСИН, больше всего осуждённые за тяжкие преступления опасаются мести со стороны других заключённых и пожизненного заключения в колониях особого режима.

Далее следует страх быть отправленным на "урановую каторгу" (не используется ФСИН, однако слухи о ней ходят со времён ГУЛАГ), "горячей" встречи с родными жертв и использования заключённых для опытов и как "кукол" для тренировок спецназа (не используется ФСИН).

Что характерно, высшая мера наказания — расстрел — кстати, воспринимается многими пожизненно осуждёнными как благо, это мотивируется "страхом прожить остаток дней в нечеловечески жёстких условиях ПЖ".

А в Конституционном суде РФ говорят о моратории на смертную казнь. Согласно ст. 317 УК РФ, в России предусмотрена высшая мера наказания за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего, а равно их близких в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности либо из мести за такую деятельность.

Мораторий же на смертную казнь в России действует с момента подписания Россией протокола № 6 Конвенции о защите прав человека. Формально он был введён до тех пор, пока во всех субъектах Российской Федерации не заработают суды присяжных, что произошло уже в 2010 году.

Стоит добавить, что в 2019 году в мире наблюдается рост числа казней, а их общее количество стало рекордным с 1989 года. Лидерами стали Китай, Иран и Пакистан. Кстати, Белоруссия — единственная страна в Европе, где до сих пор не отказались от смертной казни.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, комментируя массовое убийство в казанской школе, заявил, что России остро нужны смертные казни за убийства и терроризм.

В свою очередь, лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов после стрельбы в Казани заявил, что в России необходимо вернуть смертную казнь за убийство детей.

Со своей стороны, продюсер Максим Фадеев выступал за смертную казнь для убийц и маньяков. Озвучиваются и мысли о смертной казни за коррупцию — но это явно вопрос будущего.

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Нужно ли России отменять мораторий на смертную казнь?
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Людмила Айвар
Темы фсин гулаг лев гудков максим фадеев смертная казнь сергей миронов геннадий онищенко пожизненное заключение мораторий на смертную казнь
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